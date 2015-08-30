Мультивалютное тестирование на истории, Запрет обновления для MT-5. - страница 4
Конечно возможно. Вы это как раз и демонстрируете.
Что случилось на этот раз? Не нашли справку или в чём сейчас проблема? Не нашли в справке нужную страницу с ответами на вопрос, как в Журналах терминала вызвать контекстное меню?
Вы сами себя троллите. А о коде, который вы выложили я вообще промолчу. ;)
Если вы сотрудник MQ - то я думаю после такого общения любой нормальный менеджер высшего звена(любой +- солидной канторы) вас просто уволил бы. ))
Вас вообще общаться с посторонними людьми(клиентами) учили где нибудь?(по жизни..)
Это просто жесть конечно.
Нет, я не сотрудник MQ. ) Сотрудники MQ уж настолько всё подробно изложили в справочных материалах, что можно вообще ничего не спрашивать. Просто читать и использовать.
Но всегда найдётся самоуверенный лентяй-выскочка, который не дочитает, напортачит и потом бежит на форум кричать, что MQ виноваты во всех смертных грехах.
А я бы вас уволил за абсолютную неспособность прочитать справку программы, с которой собрались работать. Уж задавать вопросы о том, как вызвать контекстное меню в Журнале терминала, вот это точно жесть. )
А задавать вопрос о том, возместит ли вам компания MQ ваше потраченное время на то, что вам было нужно и вдруг перестало работать по причине, которую выяснить можете только вы, так это вообще за рамки Вселенной выходит. ))
Вы не заметили, что жизнь учит общаться сейчас именно вас. Справку в руки и вперёд с песней. ;)
Если не сотрудник - то вас забанить должны значит..
(по правилам форума, если правила для всех одинаковы конечно.)
Mike Kharkov:
Если не сотрудник - то вас забанить должны значит..
(по правилам форума, если правила для всех одинаковы конечно.)
За настойчивые многократно повторяемые бездоказательные инсинуации забанят вас, а не меня. )
Так в Журнале же нужно контекстное меню вызывать. Сообщения программы ведь туда выводятся. )
Вот вы как раз и не можете разобраться с элементарными вещами. Логика у вас хромает. Добротно так. Со скрипом. )))
P.S. Отвлекитесь от форума. Быстрее разберётесь с элементарщиной. ;)
Не, вы чего на человека набросились?
МТ5 глючит, сервисдеск не отвечает, стандартная библиотека... ею вообще лучше не пользоваться.
Совет - пишите просто, желательно линейно. Если на страницу код не влезает - разбивайте на функции. Обнуляйте переменные. В большинстве случаев этого достаточно для негеморойной торговли (в плане исполнения кода, конечно).
А вообще, не зря брокеры не активны по отношению к мт5. По хорошему, надо бы заморозить использование платформы для реальных счетов, нанять группу из 20-50 ти человек тестеров, исправно платить им, и года через 2 может быть что то и выйдет путное. Бесплатных тестировщиков, по видимому, ценить не модно нынче.
То есть я вам уже сказал, что все что связанно с журналом(в данном контексте - журнал, логи, просмотр и т.п.) не имеет в наличии нужных мне принтов, которые в старых версиях терминала отображались..
Вы это читали вообще мое сообщение?(опять не внимательны)
То есть я вам уже сказал, что все что связанно с журналом(сам журнал, логи, просмотр и т.п.) не имеет в наличии нужных мне принтов..
Нет, это вы невнимательны. )
Вызовите контекстное меню в журнале и включите опцию (чекбокс) Полные логи оптимизации, если они ещё не включены. Но даже в этом случае не все сообщения могут попадать в журнал, если их слишком много.
Если нужно получить все сообщения, то в контекстном меню выберите опцию Просмотр. Либо Открыть, далее выбрать файл (лог) для открытия в текстовом редакторе.
Или со всем этим какие-то проблемы?
...которые в старых версиях терминала отображались..
Что вы прицепились намертво к старым версиям ? Или ради вас нужно было оставить в учебниках истории, что земля плоская? Адаптируйтесь, иначе завязнете в прошлом навсегда. )))
Обнуляйте переменные. В большинстве случаев этого достаточно
Нет, это вы невнимательны. )
Вызовите контекстное меню в журнале и включите опцию (чекбокс) Полные логи оптимизации, если они ещё не включены. Но даже в этом случае не все сообщения могут попадать в журнал, если их слишком много.
Если нужно получить все сообщения, то в контекстном меню выберите опцию Просмотр. Либо Открыть, далее выбрать файл (лог) для открытия в текстовом редакторе.
Или со всем этим какие-то проблемы?
Тогда возникает вопрос, что это не я напартачил в коде а это связано именно с обновлением программы получается.
(Ранее я точно уж не использовал свой редактор для просмотра логов. Это ж извращение какое то. И принтов у меня тогда было точно не меньше никак.)
А как смотреть именно все принты в терминале?
P.S. Но в прошлых сообщениях вы о редакторе ничего не писали - не так ли?
А без редактора многих принтов не видно.(даже при полных логах оптимизации..)
...
А как смотреть именно все принты в терминале?