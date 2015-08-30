Мультивалютное тестирование на истории, Запрет обновления для MT-5. - страница 4

Anatoli Kazharski:

Конечно возможно. Вы это как раз и демонстрируете.

Что случилось на этот раз? Не нашли справку или в чём сейчас проблема? Не нашли в справке нужную страницу с ответами на вопрос, как в Журналах терминала вызвать контекстное меню?

Вы сами себя троллите. А о коде, который вы выложили я вообще промолчу. ;)

   Это просто жесть конечно.
   (я про ваши ответы)
   Если вы сотрудник MQ - то я думаю после такого общения любой нормальный менеджер высшего звена(любой +- солидной канторы) вас просто уволил бы. ))
   Вас вообще общаться с посторонними людьми(клиентами) учили где нибудь?(по жизни..)
 
Нет, я не сотрудник MQ. ) Сотрудники MQ уж настолько всё подробно изложили в справочных материалах, что можно вообще ничего не спрашивать. Просто читать и использовать.

Но всегда найдётся самоуверенный лентяй-выскочка, который не дочитает, напортачит и потом бежит на форум кричать, что MQ виноваты во всех смертных грехах. 

А я бы вас уволил за абсолютную неспособность прочитать справку программы, с которой собрались работать. Уж задавать вопросы о том, как вызвать контекстное меню в Журнале терминала, вот это точно жесть. )

А задавать вопрос о том, возместит ли вам компания MQ ваше потраченное время на то, что вам было нужно и вдруг перестало работать по причине, которую выяснить можете только вы, так это вообще за рамки Вселенной выходит. ))

Вы не заметили, что жизнь учит общаться сейчас именно вас. Справку в руки и вперёд с песней. ;) 

 
   Если не сотрудник - то вас забанить должны значит..
   (по правилам форума, если правила для всех одинаковы конечно.)

   >> Тест запустите и посмотрите через контекстное меню.
  "Через какое именно меню и куда конкретно смотреть?"

  Вы видете там слово "Журнал" где нибудь? (вам вопрос задавал в контексте именно этой вашей цитаты)
  А контекстное меню может быть где угодно в терминале, если вы не в курсе(cтранно, что как разработчик не знаете таких элементарных понятий)..
  В терминале мт-5 10-ток таких(именно контекстных) меню..
 

... 

За настойчивые многократно повторяемые бездоказательные инсинуации забанят вас, а не меня. )

Так в Журнале же нужно контекстное меню вызывать. Сообщения программы ведь туда выводятся. )

Вот вы как раз и не можете разобраться с элементарными вещами. Логика у вас хромает. Добротно так. Со скрипом. )))

P.S. Отвлекитесь от форума. Быстрее разберётесь с элементарщиной. ;) 

 

Не, вы чего на человека набросились?

МТ5 глючит, сервисдеск не отвечает, стандартная библиотека... ею вообще лучше не пользоваться.

Совет - пишите просто, желательно линейно. Если на страницу код не влезает - разбивайте на функции. Обнуляйте переменные. В большинстве случаев этого достаточно для негеморойной торговли (в плане исполнения кода, конечно).

А вообще, не зря брокеры не активны по отношению к мт5. По хорошему, надо бы заморозить использование платформы для реальных счетов, нанять группу из 20-50 ти человек тестеров, исправно платить им, и года через 2 может быть что то и выйдет путное. Бесплатных тестировщиков, по видимому, ценить не модно нынче.

 
   Вы это читали вообще мое сообщение?(опять не внимательны)
   >> "кроме журнала(а там их нет)"
   То есть я вам уже сказал, что все что связанно с журналом(в данном контексте - журнал, логи, просмотр и т.п.) не имеет в наличии нужных мне принтов, которые в старых версиях терминала отображались..
  
 
Нет, это вы невнимательны. )

Вызовите контекстное меню в журнале и включите опцию (чекбокс) Полные логи оптимизации, если они ещё не включены. Но даже в этом случае не все сообщения могут попадать в журнал, если их слишком много. 

Если нужно получить все сообщения, то в контекстном меню выберите опцию Просмотр. Либо Открыть, далее выбрать файл (лог) для открытия в текстовом редакторе. 

Или со всем этим какие-то проблемы?  

...которые в старых версиях терминала отображались..

Что вы прицепились намертво к старым версиям ? Или ради вас нужно было оставить в учебниках истории, что земля плоская? Адаптируйтесь, иначе завязнете в прошлом навсегда. ))) 

 
Joo Zepper:

Обнуляйте переменные. В большинстве случаев этого достаточно


 
   Если смотреть логи именно в текстовом редакторе - то да все принты видны.
   Тогда возникает вопрос, что это не я напартачил в коде а это связано именно с обновлением программы получается.
   (Ранее я точно уж не использовал свой редактор для просмотра логов. Это ж извращение какое то. И принтов у меня тогда было точно не меньше никак.)

   А как смотреть именно все принты в терминале?

   P.S. Но в прошлых сообщениях вы о редакторе ничего не писали - не так ли?
   А без редактора многих принтов не видно.(даже при полных логах оптимизации..)
 
