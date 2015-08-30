Мультивалютное тестирование на истории, Запрет обновления для MT-5.
Тестировать мультивалютных экспертов можно. Почитайте раздел статей, пожалуйста.
После обновлений ничего переписывать не надо.
P.S. https://www.mql5.com/ru/forum/35061#comment_1013975
>> "к тому же в истории есть такой опыт. в один прекрасный момент мк что-то там изменило с константами для структуры запроса и самописный код перестал работать"
https://www.mql5.com/ru/forum/35061/page2#comment_1014456
>> "Вы правильно заметили: "MQ что-то изменили"..."
Имел ввиду вот такого рода замечания от разработчиков.
(в том числе и MT-4 тых платформ. )
Там все намешано в кучу, включая обсуждение МТ4. Большинство вопросов совместимости касалось полного апгрейда MQL4. В MQL5 языке ничего не менялось.
Все будет работать.
Допустим у меня есть 30-40 чартов.
На демо счете я на каждый чарт вешаю свой код(с соответствующими настройками)
То есть у меня получается 30 - 40 файлов.
При таком раскладе я не могу никак, именно на истории, все это дело тестировать??
P.S. Писать сложный код(В котором бы перебирались все инструменты и каждому назначались свои настройки) у меня пока, что нет возможности.
Дай думаю еще попрактикуюсь(слышал, что пофиксили баг со свопами) - пока есть свободное время.
А советники то оказывается уже сливаться стали(на той же самой истории) + принты те что раньше работали не работают..
(потратил пол дня - так и не понял почему не работают принты.)
Сам я не программист, а верстальщик сайтов.
(есть базовые навыки JS + 2 года опыта работы на фондовом рынке NYSE)
Представляю что было бы если бы я на реале таких советников оставил и не следил бы за ними..
P.S. Вот так сейчас выглядели бы все 30-ть моих счетов..
Все 30 советников(мартины со стопами), что были написаны год назад для разных иснтрументов стали сливаться подобным образом..
После этого всякое желание отпадает вообще что либо писать под эту платформу..
(напрасная трата своего личного времени + постоянная угроза слить свой депозит при таком раскладе..)
Это получается я день и ночь должен караулить - не вышло ли очередного обновления от мт..
Запретить обновление можно только одним путём: отключив интернет. В терминале нет такой настройки "запретить обновление" - это принципиальная позиция MQ.
Ваши бездоказательные инсинуации никому неинтересны. Что нагородили, то и получили.
Интересно - МQ компенсировало бы мне потерю средств в данном случае + мои временные затраты(потому, как мне есть чем заняться и без этого) на переписывание кода?
Конечно нет. Глупо даже мечтать об этом. )
Так получилось, что у меня возникло сразу несколько вопросов и создавать пост для каждого я не увидел смысла.
Суть в следующем:
Можно ли каким то образом тестировать(на истории) свой код одновременно на нескольких инструментах?
+ меня также интересовал момент с обновлением платформы.
Слышал, что после обновлений приходиться переписывать свой код и т.п.
Можно ли запретить обновляться платформе вообще?
(а также ставить какую то конкретную версию платформы себе на систему по желанию.)