Мультивалютное тестирование на истории, Запрет обновления для MT-5. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...
У вас действительно проблемы и не слабые похоже еще и с восприятием информации в добавок.
...
P.S. И еще 1 вопрос в очередной раз повторяю (был еще вопрос до этого про логи и пути + память - но вы проигнорировали его так же, как и в этом случае..)
"А как смотреть именно все принты в терминале?"
Нет, проблемы с восприятием здесь только у вас. И вы это неустанно демонстрируете. Непрекращающийся когнитивный диссонанс. )
Принты можно смотреть там же в журнале тестера. Просто у вас их столько много, что вы в них просто закопались и запутались.
Запустил вашего эксперта в тестере в режиме визуализации и увидел, что есть такие сообщения в журнале:
//---
Просто разработайте адекватную систему вывода сообщений в журнал, а не гигабайты в секунду и всё будет нормально.
//---
Mike Kharkov:
(был еще вопрос до этого про логи и пути + память - но вы проигнорировали его так же, как и в этом случае..)
Разберитесь для начала с системой вывода сообщений. ) А вообще, с вашей постановкой вопросов вам уже наверное никто не ответит. А если будете продолжать в том же духе ("разработчики во всём виноваты", "всё сделано неправильно", "всё должно быть так, как я сказал"), то вас просто забанят и на вашей голове вырастут оленьи рога. )))
Как именно не работает? Опция недоступна? Покажите скриншот с контекстным меню в журнале тестера.
(вот окно с настройками)
Запускаем тестер с визуализацией после этого и смотрим например на самую последнюю сделку + смотрим на ее время:
Далее идем в журнал в тестере с визуализацией и смотрим там принты которые должны быть обозначены в связи с выходим из шорта:
Print("НАДО МОДИФИЦИРОВАТЬ ОРДЕР. Профит равен: ", pos_prof_gl, "-ти" );
Print("ПОЗИЦИИ МОДИФИЦИРОВАНА. Тейк профит равен:", price_bid);
Print("Час: " +(string)stm.hour);
Print("Минута: " +(string)stm.min);
Print("Секунда: " +(string)stm.sec);
Print("pos_prof_gl: ", pos_prof_gl);
Print("Обьем равен: ",posVolume, " Значение закрытия по прибыли равно: " ,posProfClose);
Print("ТИП СДЕЛКИ(лонг или шорт): ", position_type);
Или в случае неудачи:
Print("Ошибка Модификации!!!");
Как видим нет не только принтов ни каких - но и вообще с такой датой и временем нет абсолютно ни чего!
Далее ищем логи и открываем их в редакторе:
Cмотрим на нужную нам дату и время.Видим, что все там присутствует в плане принтов как и должно быть!
>> Потому что вы вторые пол дня не могли разобраться, где и как вызывать контекстное меню журнала и что в нём за опции такие. )))
Уже вам несколько раз говорил о том, что до лампочки все ваши меню!!
(и что все, что связанно с разделом журнал в терминале не содержит нужных мне принтов.)
Они постоянно включены.(чекбоксы)
Это ничего не дает абсолютно!
(Принты не отображаются в журнале.)
P.S. Повторяю cвой вопрос(который вы не восприняли, как и в случае с логами, путями + памятью) еще раз:
"Как смотреть именно все принты в терминале?"
...
Нет, проблемы с восприятием здесь только у вас. И вы это неустанно демонстрируете. Непрекращающийся когнитивный диссонанс. )
Принты можно смотреть там же в журнале тестера. Просто у вас их столько много, что вы в них просто закопались и запутались.
Запустил вашего эксперта в тестере в режиме визуализации и увидел, что есть такие сообщения в журнале.
Понятно что они то есть то их нет.(что само по себе уже настораживает)
Но в прошлых билдах такого не было и близко.
Вы мне рассказывали весь пост про какие то контекстные меню, галочки и прочее.
Показал вам конкретно детально ситуацию.
(с которой я сталкиваюсь постоянно.)
Тема поста то какая - что либо это из за билда нового происходить начало - либо как вы рассказывали я что то там не выставил где то в опциях.
Выводы очевидны в этом смысле для меня лично..
Теперь вы рассказываете что логов много у меня!
И что, что много?
Они все мне необходимы на этапе разработки..
(раньше все замечательно работало в таком ключе..)
Я вам все сказал.
Понятно что они то есть то их нет.(что само по себе уже настораживает)
Но в прошлых билдах такого не было и близко.
Вы мне рассказывали весь пост про какие то контекстные меню, галочки и прочее.
Показал вам конкретно детально ситуацию.
(с которой я сталкиваюсь постоянно.)
Тема поста то какая - что либо это из за билда нового происходить начало - либо как вы рассказывали я что то там не выставил где то в опциях.
Выводы очевидны в этом смысле для меня лично..
Всё зависит от точности постановки вопроса и предоставления подробностей. Изначально у вас было всё очень размыто.
Теперь будет так. Это фильтр от огромных потоков сообщений, которые вы всё равно не будете все просматривать. Называется "защитой от дурака". Поэтому нужно ограничивать поток только тем, на что действительно обращаете внимание.
Но в прошлых билдах такого не было и близко.
Вы мне рассказывали весь пост про какие то контекстные меню, галочки и прочее.
Вот уж это чистая ложь или элементарное незнание. ТАК БЫЛО ВСЕГДА. По крайней мере сколько я занимаюсь программированием на mql4, примерно с 2009 года.
А про меню рассказывали для того чтобы не искать где этот журнал. Достаточно в этом меню тыкнуть "Открыть" и не важно где он расположен.
Вот уж это чистая ложь или элементарное незнание. ТАК БЫЛО ВСЕГДА.
За предыдущие 2 месяца работы(в прошлом году) я ни разу не сталкивался с подобными проблемами.
(тестированием робота занимался по 10 часов в день.)
P.S. Я говорю не о мт-4, а о мт-5 ..
Я предлагал Разработчикам оформлять пропуски печати многоточием. Тогда хотя бы понятно, что они имели место
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
A100, 2014.09.17 00:45
По заявке #1060016 | 2014.08.29 16:30 https://www.mql5.com/ru/users/A100/servicedesk/closed/14774
Возник вопрос "А как информировать о пропуске печати?" - Самый простой вариант - вместо пропущенных строк - одиночная строка с многоточием