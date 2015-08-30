Мультивалютное тестирование на истории, Запрет обновления для MT-5. - страница 5

Новый комментарий
 
Anatoli Kazharski:
В контекстном меню журнала, опция Просмотр.
   У меня это не работает.
   Только через редактор..
 
Mike Kharkov:
У меня это не работает.
...
Как именно не работает? Опция недоступна? Покажите скриншот с контекстным меню в журнале тестера.
 
Alexander Laur:

Послушайте, Вам уже много раз посоветовали читать документацию.

Надоело читать ахинею, которую Вы несете из темы в тему!

Знаете поговорку: "Без труда не выловишь и рыбку из пруда". Потрудитесь разобраться с языком, на котором пытаетесь программировать!!! Если тямы не хватает, так не е..те могзг не себе не людям.

    Вы считает нормально переделывать то что уже работало ранее?

    Я нет.
    Вы зарабатываете на робостроении - я нет.
    Поэтому мне не интересно(с учетом того что я зарабатываю другой профессией) вкладывать пол жизни в написание робота который не будет работать через год - другой.
    Можите трудится сколько угодно конечно(ваше дело)

    Но я привык рационально распределять свою енергию и время..

    А не топтаться на 1-м месте в поиске очередного 101-го по счету бага после новых обновлений.

    Переделывать то что уже работало это для меня реально бред.
    Некоторые знакомые (со стажом более 5-ти лет в программировании) в мт-4 просто запрещают обновляться терминалу - потому что их достало переделывать все каждый раз.
    (напоминает осла который за морковкой все время гонится.)

    вопрос:
    Зачем мне читать документацию если у меня уже все работало ранее корректно??
    (во всех смыслах.)
    Вам может конечно нравиться заниматься мазохизмом - но это точно не для меня..
   
   

 
Mike Kharkov:
...

   P.S. Но в прошлых сообщениях вы о редакторе ничего не писали - не так ли?
   А без редактора многих принтов не видно.(даже при полных логах оптимизации..)
Потому что вы вторые пол дня не могли разобраться, где и как вызывать контекстное меню журнала и что в нём за опции такие. )))
 
Alexander Laur:

Чтение документации, это не мазохизм, это повышение своего уровня!

   Повышение уровня в чем?
   В языке который для меня не перспективен(и на котором нельзя зарабатывать)
   Я имею ввиду себя естественно в данном контексте.
   Моя задача была написать советника, настроить параметры под каждую валюту и забыть про него на пару лет как минимум..
   (что бы он все время работал при этом)
  
   Эту задачу я выполнил.(за пару месяцев с нуля - ничего вообще не зная ни о мт-5 ни о MQL5 ни о программировании(поскольку я верстальщик а не программист) толком.)
   Но переделывать то, что уже работало - это расцениваю как сизифов труд.(не более..)
   Cветило в данном случае мне такое ни к чему..
 
Интересно было-бы посмотреть код, что вы там применили такое, что перестало работать.
 
Слушай, это уже действительно не смешно. Ну если раньше работало, то скомпилированный код в старом эдиторе будет работать и сейчас без проблем. Просто из рабочего МТ удали исходник и скопируй туда старый советник в формате .ех4 и все дела.
 
Alexander Laur:

Я бы немножко переделал вопрос: Что такое он там сотворил, что об этом сотворенном можно было бы не заботиться пару лет?!!!! И это должно было приносить прибыль автору на форексе!

"Кино, вино и домино".

   Я уже сказал, что код выкладывать не стану по вышеуказанным причинам..
   (на маркете же никто не выкладывает свои творения(+- жизнеспособные) бесплатно правильно?)
   + на кино вино и домино там думаю что не хватило бы все равно.
   (в этом смысле кроме, как руками торговать я не знаю способа +- среднерезультативного(не более 10-30% в мес.)..)
   А с учетом потенциально возможных сюрпризов в виде обновлений платформ разного рода - придется все таки наверное именно руками и торговать..
   (в свободное время..)
 

Anatoli Kazharski, вашему терпению можно позавидовать :)

 

 

Тролли не знают, что они тролли :) 

 
Mike Kharkov:

Пожалуйста правильно вставляйте картинки, используйте встроенный функционал: Форум: как вставить картинку
123456
Новый комментарий