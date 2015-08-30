Мультивалютное тестирование на истории, Запрет обновления для MT-5. - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В контекстном меню журнала, опция Просмотр.
Только через редактор..
У меня это не работает.
...
Послушайте, Вам уже много раз посоветовали читать документацию.
Надоело читать ахинею, которую Вы несете из темы в тему!
Знаете поговорку: "Без труда не выловишь и рыбку из пруда". Потрудитесь разобраться с языком, на котором пытаетесь программировать!!! Если тямы не хватает, так не е..те могзг не себе не людям.
Я нет.
Вы зарабатываете на робостроении - я нет.
Поэтому мне не интересно(с учетом того что я зарабатываю другой профессией) вкладывать пол жизни в написание робота который не будет работать через год - другой.
Можите трудится сколько угодно конечно(ваше дело)
Но я привык рационально распределять свою енергию и время..
А не топтаться на 1-м месте в поиске очередного 101-го по счету бага после новых обновлений.
Переделывать то что уже работало это для меня реально бред.
Некоторые знакомые (со стажом более 5-ти лет в программировании) в мт-4 просто запрещают обновляться терминалу - потому что их достало переделывать все каждый раз.
(напоминает осла который за морковкой все время гонится.)
вопрос:
Зачем мне читать документацию если у меня уже все работало ранее корректно??
(во всех смыслах.)
Вам может конечно нравиться заниматься мазохизмом - но это точно не для меня..
...
P.S. Но в прошлых сообщениях вы о редакторе ничего не писали - не так ли?
А без редактора многих принтов не видно.(даже при полных логах оптимизации..)
Чтение документации, это не мазохизм, это повышение своего уровня!
В языке который для меня не перспективен(и на котором нельзя зарабатывать)
Я имею ввиду себя естественно в данном контексте.
Моя задача была написать советника, настроить параметры под каждую валюту и забыть про него на пару лет как минимум..
(что бы он все время работал при этом)
Эту задачу я выполнил.(за пару месяцев с нуля - ничего вообще не зная ни о мт-5 ни о MQL5 ни о программировании(поскольку я верстальщик а не программист) толком.)
Но переделывать то, что уже работало - это расцениваю как сизифов труд.(не более..)
Cветило в данном случае мне такое ни к чему..
Я бы немножко переделал вопрос: Что такое он там сотворил, что об этом сотворенном можно было бы не заботиться пару лет?!!!! И это должно было приносить прибыль автору на форексе!
"Кино, вино и домино".
(на маркете же никто не выкладывает свои творения(+- жизнеспособные) бесплатно правильно?)
+ на кино вино и домино там думаю что не хватило бы все равно.
(в этом смысле кроме, как руками торговать я не знаю способа +- среднерезультативного(не более 10-30% в мес.)..)
А с учетом потенциально возможных сюрпризов в виде обновлений платформ разного рода - придется все таки наверное именно руками и торговать..
(в свободное время..)
Anatoli Kazharski, вашему терпению можно позавидовать :)
Тролли не знают, что они тролли :)