Случайное блуждание - страница 52
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Случайное блуждание :
Олег avtomat, 2018.11.04 08:29
.
А здесь СБ с распределением Лапласа.
На графиках представлены : СБ, метод, фазовый портрет, АКФ, результат, МО, дисперсия.
Но вряд ли здешние крикуны понимают хотя бы половину из представленного на этих графиках.
Осень, грачи улетели, прилетели дятлы :-)
теперь до слива дождей будут долбить про обыгранную монетку.
С другой стороны, я вижу, что и ты упёрся в фальшивую догму. И напрочь отрицаешь даже возможность. А это в полной мере указывает на твою некомпетентность в данном вопросе.
А вот и нет, у меня как раз практика подтвердила теорию. Мне из теории понятно, почему заработок на СБ невозможен, и в принципе можно было бы остановиться и дальше не копать, но я специально проверял на разных случайных рядах то, что у меня показывает результат на рыночных. Итог закономерен: то что работает на рынке, на СБ вообще ничего не показывает на OOS. Пока что убедительных аргументов или эмпирики (только не курвафиттинг, как у А_К, конечно) в пользу возможности заработка на СБ я не встречал, в т.ч. и в вашей ветке. Кстати, не удивлюсь, если ваш гсч выдает не такой уж случайный ряд и именно этим вводит вас в заблуждение и создает впечатление возможности прогнозирования, вы уверены, что маткад всерьез озадачился устойчивостью своего генератора, проверяли это? Это серьезный вопрос, иначе может оказаться, что вы имеете дело не с тем, с чем думаете. Вообще говоря, то, что вы утверждаете, это нонсенс: от КГСПЧ требуется невозможность предсказания его значений, это требование удовлетворено (такие алгоритмы существуют), но вы говорите, что предсказать возможно, значит имеете дело с не вполне случайными рядами, иначе неверно утверждение, что надежные генераторы существуют. Но если заглянуть в реальный мир, то окажется, что данные в безопасности, а заработок на СБ пока что никто не продемонстрировал.
А вот и нет, у меня как раз практика подтвердила теорию. Мне из теории понятно, почему заработок на СБ невозможен, и в принципе можно было бы остановиться и дальше не копать, но я специально проверял на разных случайных рядах то, что у меня показывает результат на рыночных. Итог закономерен: то что работает на рынке, на СБ вообще ничего не показывает на OOS. Пока что убедительных аргументов или эмпирики (только не курвафиттинг, как у А_К, конечно) в пользу возможности заработка на СБ я пока не встречал, в т.ч. и в вашей ветке. Кстати, не удивлюсь, если ваш гсч выдает не такой уж случайный ряд и именно этим вводит вас в заблуждение и создает впечатление возможности прогнозирования, вы уверены, что маткад всерьез озадачился устойчивостью своего генератора, проверяли это? Это серьезный вопрос, иначе может оказаться, что вы имеете дело не с тем, с чем думаете. Вообще говоря, то, что вы утверждаете, это нонсенс: от КГСПЧ требуется невозможность предсказания его значений, это требование удовлетворено (такие алгоритмы существуют), но вы говорите, что предсказать возможно, значит имеете дело с не вполне случайными рядами, иначе неверно утверждение, что надежные генераторы существуют. Но если заглянуть в реальный мир, то окажется, что данные в безопасности, а заработок на СБ пока что никто не продемонстрировал.
Твоя ошибка в том, что ты не видишь различия между ГСЧ и СБ. А это очень разные сущности.
Осень, грачи улетели, прилетели дятлы :-)
теперь до слива дождей будут долбить про обыгранную монетку.
Прилетел очередной попугай.
На жердь!
Хорошо, покажите график на котором за 10000(десять тысяч) бросков линия ушла далее 250 по оси Y.
График СБ не нужно прогнозировать, нужно использовать статистические свойства последовательности.
пока дятел долбит побеждает монетку, написал короткую программу, вот собственно то что вы хотели :
желанный вами CSV в прицепе, программа вот (С-шник в аттач нельзя, поэтому так вот):
А кто тут кричал о том, что готов оплатить 50000$ за демонстрацию зарабатывания на СБ ?