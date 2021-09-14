Случайное блуждание - страница 55
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А простите за нескромный вопрос. Память не надо освобождать в конце?
не надо - это-ж отдельная программа, не плагин. Процесс завершится, память освободится
Хороший комментарий А. Горчакова на смарт-лабе по поводу этого текста)
Выводы в статье конечно запредельные и за гранью разумного) но вот с одиночными рядами и суммарными рядами выводы и исследование норм.
Правильный коммент. Очевидное заканчивается очень быстро и логика вроде разумных выводов не работает. (за границами эвклида)) )И этой же серии
Проссумируйте ряды и посмотрите что получится. Ансамблевый и единичный проходы до бесконечности это разные вещи, и единичный конечно может улететь в бесконечность, что не скажешь об суммарном результате.
Хорошая статья
Если просто просуммировать, то такой ряд наоборот улетает дальше всех, ну просто шаг его увеличивается. Нужно считать среднее, ну типа мы разделяем депозит на количество торгуемых реализаций, тогда действительно новый ряд стремится занять положение ближе к нолю. Но если график все же пойдет трендом от ноля, как нам быть в таком случае? Увеличить количество торгуемых реализаций до бесконечности, чтобы уложить график среднего в горизонт? Но откуда тогда возьмется профит, если движений нет? Где нам взять такие графики в реальном мире? Нам придется усреднять одновременно все рулетки планеты?
Статья занятная, но вообще говоря, пример крайне утрирован и он как бы больше про асимметрию влияния на депозит прибыли и убытка. Просто уменьшаем риск и график баланса все устойчивее улетает вверх в любом одинарном прогоне.
Выводы в статье конечно запредельные и за гранью разумного) но вот с одиночными рядами и суммарными рядами выводы и исследование норм.
Правильный коммент. Очевидное заканчивается очень быстро и логика вроде разумных выводов не работает. (за границами эвклида)) )И этой же серии
СБ не является эргодическим процессом) Это несложно увидеть по его АКФ, которую местные спецы по местному варианту "теорвера", грубо ругаясь, почему-то отказываются считать)
СБ не является эргодическим процессом) Это несложно увидеть по его АКФ, которую местные спецы по местному варианту "теорвера", грубо ругаясь, почему-то отказываются считать)
Не являясь стационарным процессом он по определению не может быть эргодическим процессом.
Даже смотреть не надо....
Не являясь стационарным процессом он по определению не может быть эргодическим процессом.
Даже смотреть не надо....
Стационарность не обязательна, просто с ней намного проще. Посему, обычно для простоты определяют эргодичность только для стационарных процессов.
СБ не является эргодическим процессом) Это несложно увидеть по его АКФ, которую местные спецы по местному варианту "теорвера", грубо ругаясь, почему-то отказываются считать)
Как так? Монетка - эргодичный процесс. А СБ, на основе бросков монетки - нет.
Стационарность не обязательна, просто с ней намного проще. Посему, обычно для простоты определяют эргодичность только для стационарных процессов.
Обожаю такие формулы)) Всегда возникает вопрос - а их писавший сможет произвести по ним расчет? С ними всегда одна беда - они умеют писать формулы, но не умеют писать код... и потому все остается на уровне зависшей неопределенности.
Хороший комментарий А. Горчакова на смарт-лабе по поводу этого текста)
Зато там продемонстрировано почему не надо делать то, что очень любят делать трейдеры. А именнно: увеличивать ставку после выирыша и уменьшать после проигрыша.Если в том опыте ставку не менять или только увеличивать после выигрыша, то график пойдёт туда, куда и предпологалось - вверх.
Обожаю такие формулы)) Всегда возникает вопрос - а их писавший сможет произвести по ним расчет? С ними всегда одна беда - они умеют писать формулы, но не умеют писать код... и потому все остается на уровне зависшей неопределенности.
вместо что-бы помочь с вопросами буфера, развлекаетесь тут с монетками)
Олегу правильно сказали, как назовешь машинку, так она и поедет, но он не хочет пробовать, пусть пока так
а этож другая тема