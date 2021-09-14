Случайное блуждание - страница 57

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Dmytryi Nazarchuk #:

Ну, тут что понимать под эргодичностью.

Строго эргодичный процесс - это только стационарный процесс.  Но есть нестационарные процессы, которые являются среднеэргодическими и автоковариантно-эргодическими. 

https://qastack.ru/signals/1167/what-is-the-distinction-between-ergodic-and-stationary

Ужасный перевод. Там просто корявое объяснение отличий определений эргодичностей первого и второго порядка.


 
secret #:
У меня к изобретателям эргодичности всегда был вопрос. Где они берут ансамбли, если у нас один ряд?)

Как бы расчет на первый, второй, третий, n-ый. В эргодичном можно менять первых с третьими, вторых с пятыми и т.п. Наверно. 

Если с монеткой, можно не одну монетку кидать, а две, и записывать: первая, вторая, первая, вторая... 

 
Aleksey Nikolayev #:

Как где? Очевидно, в Мультивселенной содержащей нашу Вселенную)

Ну это вы знаете ответ, а авторы учебников в этом месте теряются)
 
Aleksey Nikolayev #:

Ужасный перевод. Там просто корявое объяснение отличий определений эргодичностей первого и второго порядка.


может быть

[Удален]  
Valeriy Yastremskiy #:

Хорошая статья

Так это... тут всё просто. Игра +50% и -40% сама по себе убыточна. Ведь мы добавляем проценты снизу, а снимаем сверху, в том числе и с заработанного.

100$ + 50% = 150$, то есть заработали 50$

150$ - 40% = 90$, то есть потеряли 60$


или в обратной последовательности:

100$ - 40% = 60$

60$ + 50% = 90$

Так или иначе будет так. Кидая монетку долго, такая система сольёт деньги.


Безубыточность будет при процентах +50 и -33.3333

 
Dmitry Fedoseev #:

Как бы расчет на первый, второй, третий, n-ый. В эргодичном можно менять первых с третьими, вторых с пятыми и т.п. Наверно. 

Если с монеткой, можно не одну монетку кидать, а две, и записывать: первая, вторая, первая, вторая... 

В этом что то есть, сперва бесконечное количество раз кидаем монетку, записываем все, и когда закончим, кидаем второй раз бесконечное количество раз, и так бесконечное количество раз)))

Или набираем бесконечное количество монеток и кидаем бесконечное количество раз)))

 
Aleksei Stepanenko #:

Так это... тут всё просто. Игра +50% и -40% сама по себе убыточна. Ведь мы добавляем проценты снизу, а снимаем сверху, в том числе и с заработанного.

100$ + 50% = 150$, то есть заработали 50$

150$ - 40% = 90$, то есть потеряли 60$


или в обратной последовательности:

100$ - 40% = 60$

60$ + 50% = 90$

Так или иначе будет так. Кидая монетку долго, такая система сольёт деньги.


Безубыточность будет при процентах +50 и -33.3333

статья вроде о вероятностях одиночных и суммарных рядов) Так то да, сольет при 50 и меньше -33 и одна треть, в относительных действиях, в абсолютных проще считать)

[Удален]  

Да, я почитал, и мне показалось чувак тень на плетень наводит =)

Это как с НДС: 20% от суммы и 20% в том числе - разные цифры.

Но, статья интересная, узнал новое слово.
 
Интересно, автор ветки получил ответ на свой наброс вопрос?)
 

Нашел на старом компе тот экселевский тест на интуицию. 

Надо угадывать 0 выпадет или 1.

Кому скучно, можно скоротать время и понять как работают серии случайных значений монетки.

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