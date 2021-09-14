Случайное блуждание - страница 57
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Ну, тут что понимать под эргодичностью.
Строго эргодичный процесс - это только стационарный процесс. Но есть нестационарные процессы, которые являются среднеэргодическими и автоковариантно-эргодическими.
https://qastack.ru/signals/1167/what-is-the-distinction-between-ergodic-and-stationary
Ужасный перевод. Там просто корявое объяснение отличий определений эргодичностей первого и второго порядка.
У меня к изобретателям эргодичности всегда был вопрос. Где они берут ансамбли, если у нас один ряд?)
Как бы расчет на первый, второй, третий, n-ый. В эргодичном можно менять первых с третьими, вторых с пятыми и т.п. Наверно.
Если с монеткой, можно не одну монетку кидать, а две, и записывать: первая, вторая, первая, вторая...
Как где? Очевидно, в Мультивселенной содержащей нашу Вселенную)
Ужасный перевод. Там просто корявое объяснение отличий определений эргодичностей первого и второго порядка.
может быть
Хорошая статья
Так это... тут всё просто. Игра +50% и -40% сама по себе убыточна. Ведь мы добавляем проценты снизу, а снимаем сверху, в том числе и с заработанного.
100$ + 50% = 150$, то есть заработали 50$
150$ - 40% = 90$, то есть потеряли 60$
или в обратной последовательности:
100$ - 40% = 60$
60$ + 50% = 90$Так или иначе будет так. Кидая монетку долго, такая система сольёт деньги.
Безубыточность будет при процентах +50 и -33.3333
Как бы расчет на первый, второй, третий, n-ый. В эргодичном можно менять первых с третьими, вторых с пятыми и т.п. Наверно.
Если с монеткой, можно не одну монетку кидать, а две, и записывать: первая, вторая, первая, вторая...
В этом что то есть, сперва бесконечное количество раз кидаем монетку, записываем все, и когда закончим, кидаем второй раз бесконечное количество раз, и так бесконечное количество раз)))
Или набираем бесконечное количество монеток и кидаем бесконечное количество раз)))
Так это... тут всё просто. Игра +50% и -40% сама по себе убыточна. Ведь мы добавляем проценты снизу, а снимаем сверху, в том числе и с заработанного.
100$ + 50% = 150$, то есть заработали 50$
150$ - 40% = 90$, то есть потеряли 60$
или в обратной последовательности:
100$ - 40% = 60$
60$ + 50% = 90$Так или иначе будет так. Кидая монетку долго, такая система сольёт деньги.
Безубыточность будет при процентах +50 и -33.3333
статья вроде о вероятностях одиночных и суммарных рядов) Так то да, сольет при 50 и меньше -33 и одна треть, в относительных действиях, в абсолютных проще считать)
Да, я почитал, и мне показалось чувак тень на плетень наводит =)
Это как с НДС: 20% от суммы и 20% в том числе - разные цифры.Но, статья интересная, узнал новое слово.
Нашел на старом компе тот экселевский тест на интуицию.
Надо угадывать 0 выпадет или 1.
Кому скучно, можно скоротать время и понять как работают серии случайных значений монетки.