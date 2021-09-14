Случайное блуждание - страница 53
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Готов платить за прогноз, а не за сетку, нужно внимательно читать.
Генератор - гуууууууу и монетка - дзинь это совершенно разные вещи))
ещё и теорию относительности в селянском изложении можно приплесть:
ведь всё равно что на что кидать, монетку на стол или стол на монетку ? так ведь ??
кладём монетку орлом вверх и 200 раз бросаем сверху стол :-)
pribludilsa #:
Готов платить за прогноз, а не за сетку, нужно внимательно читать.
да и в случае такого пари, платить то будут мне.
1) Видимо, ты не туда приблудился, т.к. вообще не понимаешь, о чём идёт речь. В твоей голове какая-то сетка, прогноз... Где ты сетку узрел, хз...
2) Изначально о пари ты не говорил. А сейчас ты уже засомневался, и съехать хочешь. И правильно засомневался. Потому что ты проиграешь.
1) Видимо, ты не туда приблудился, т.к. вообще не понимаешь, о чём идёт речь. В твоей голове какая-то сетка, прогноз... Где ты сетку узрел, хз...
2) Изначально о пари ты не говорил. А сейчас ты уже засомневался, и съехать хочешь. И правильно засомневался. Потому что ты проиграешь.
кстати и проверяемым можно сделать..
pribludilsa загадывает произвольный идентификатор, называет первые 1000 полученных цифр.
задача - угадать остальные 9000 (или хотя-бы 100)
через месяц он называет идентификатор и все могут объективно проверить и его честность и результат "супер-прогнозов"
Нужно делать прогноз на сб, который сбывается в 51% случаев. И по мере увеличения выборки не должен меняться % прогноза меньше 51%. Есть у Вас требования к генератору особые? Алгоритм Вы в секрете оставляете или показываете?
Попытайся вникнуть, о чём здесь идёт речь. И не разбрасывай родительские деньги.
кстати и проверяемым можно сделать..
pribludilsa загадывает произвольный идентификатор, называет первые 1000 полученных цифр.
задача - угадать остальные 9000 (или хотя-бы 100)
через месяц он называет идентификатор и все могут объективно проверить и его честность и результат "супер-прогнозов"
Попугай, ты демонстрируешь полнейшее непонимание темы.
Оо. Убедительнейший ответ.
Докажи.
А пробовал ли ты ты бросать монетку? К чему стремиться вероятность?
Люблю послушать ответы современной молодежи)
Это фиаско, Мариванна!
У вас есть два варианта:
1 - почитать учебник, это самые основы основ теории вероятности.
2 - написать код и провести эксперимент.