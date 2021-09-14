Случайное блуждание - страница 53

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Генератор - гуууууууу и монетка - дзинь это совершенно разные вещи))
 
pribludilsa #:
Готов платить за прогноз, а не за сетку, нужно внимательно читать.
да и в случае такого пари, платить то будут мне.
 
Uladzimir Izerski #:
Генератор - гуууууууу и монетка - дзинь это совершенно разные вещи))

ещё и теорию относительности в селянском изложении можно приплесть:

ведь всё равно что на что кидать, монетку на стол или стол на монетку ? так ведь ??

кладём монетку орлом вверх и 200 раз бросаем сверху стол :-)

[Удален]  

pribludilsa #:
Готов платить за прогноз, а не за сетку, нужно внимательно читать.

pribludilsa #:
да и в случае такого пари, платить то будут мне.

1)  Видимо, ты не туда приблудился, т.к. вообще не понимаешь, о чём идёт речь.  В твоей голове какая-то сетка, прогноз... Где ты сетку узрел, хз...

2)  Изначально о пари ты не говорил. А сейчас ты уже засомневался, и съехать хочешь. И правильно засомневался. Потому что ты проиграешь.

Случайное блуждание
Случайное блуждание
  • 2021.09.06
  • www.mql5.com
Здравствуйте, нашёл статью 2011 года (https://smart-lab.ru/blog/26840.php), в которой утверждается, что можно получить + на случайном блуждании...
 
Олег avtomat #:

1)  Видимо, ты не туда приблудился, т.к. вообще не понимаешь, о чём идёт речь.  В твоей голове какая-то сетка, прогноз... Где ты сетку узрел, хз...

2)  Изначально о пари ты не говорил. А сейчас ты уже засомневался, и съехать хочешь. И правильно засомневался. Потому что ты проиграешь.

Всё в силе. Заключим?
 

кстати и проверяемым можно сделать..

pribludilsa загадывает произвольный идентификатор, называет первые 1000 полученных цифр.

задача - угадать остальные 9000 (или хотя-бы 100) 

через месяц он называет идентификатор и все могут объективно проверить и его честность и результат "супер-прогнозов"


 
Нужно делать прогноз на сб, который сбывается в 51% случаев. И по мере увеличения выборки не должен меняться % прогноза меньше 51%. Есть у Вас требования к генератору особые? Алгоритм Вы в секрете оставляете или показываете?
[Удален]  
pribludilsa #:
Нужно делать прогноз на сб, который сбывается в 51% случаев. И по мере увеличения выборки не должен меняться % прогноза меньше 51%. Есть у Вас требования к генератору особые? Алгоритм Вы в секрете оставляете или показываете?

Попытайся вникнуть, о чём здесь идёт речь.  И не разбрасывай родительские деньги.

Случайное блуждание :
Случайное блуждание :
  • 2018.10.27
  • www.mql5.com
заработать на процессе СБ можно, заработать на процессе СБ нельзя...
[Удален]  
Maxim Kuznetsov #:

кстати и проверяемым можно сделать..

pribludilsa загадывает произвольный идентификатор, называет первые 1000 полученных цифр.

задача - угадать остальные 9000 (или хотя-бы 100) 

через месяц он называет идентификатор и все могут объективно проверить и его честность и результат "супер-прогнозов"


Попугай, ты демонстрируешь полнейшее непонимание темы.

 
Uladzimir Izerski #:

Оо. Убедительнейший ответ.

Докажи.

А пробовал ли ты ты бросать монетку? К чему стремиться вероятность?

Люблю послушать ответы современной молодежи)

Это фиаско, Мариванна!

У вас есть два варианта:

1 - почитать учебник, это самые основы основ теории вероятности.

2 - написать код и провести эксперимент.  

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