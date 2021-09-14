Случайное блуждание - страница 46

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[Удален]  
Aleksey Nikolayev #:

С просадкой 25, 50, 80 процентов как у вас? Конечно не умеем. Однажды и вы больше не сможете.

На статьях то оно надёжнее, без просадки
 
Uladzimir Izerski #:

К ЧЕМУ ТОГДА ВЕСЬ ЭТОТ СПОР ?..

А ПОГОВОРИТЬ!!!!!

Монетки все любят. Как приходят новички, так сразу давай им монетку.

Давай так. Берём 20000 бросков монетки. Сколько по твоему выпадет орлов и сколько решек из этих бросков?

 Не надо точности, приблизительно.

 Неужели 19000 к 1000? Что бы график пошел не туда куда я вам который день  вдалбливаю)))

Да график СБ окажется где угодно, он не обязан вернуться в 0 или улететь от него или вести себя каким-то определенным образом, он вообще ничего не обязан, он СЛУЧАЙНЫЙ и независимый и прогнозированию, в отличие от процессов с памятью, не подлежит по определению. 

Другая реализация

Еще одна

Соображаешь? Нет здесь никаких закономерностей и быть не может, а ЗБЧ никак не помешает тебе засадить на рулетке последние штаны вслед за миллионами таких же фантазеров

 
Vladimir Baskakov #:
На статьях то оно надёжнее, без просадки

Хорошо, пишите. С удовольствием почитаю.

 

Самый простой рынок - это рынок акций, после картошки конечно. Купил и держи корзину-портфель.

Самый сложный - валютный. Тут надо мозги. А у всех ли они есть?

Даже фондовый проще. Но кто то задумывался над этим? Там пропуск сложнее, потому что вероятность получить прибыль выше. 

Свободный доступ к рынку форекс затмевает мозги. Слетаются как мотыльки на огонь, кочегары, математики, крановщики и физики. Гибнут в пламени.

А мне тут впаривают научную чушь, о монетке. О которой сами ничего то толком не понимают))

 
vladavd #:

 Нет здесь никаких закономерностей и быть не может...

А то, что не одна из линий на ваших картинках ,  после 10000 бросков не ушла далее 220  по оси Y , это разве не закономерность ?

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Одинаковое количество

Могу только сказать "Ух ты!".

Понимаю, что экспериментов ты не проводил и проводить не собираешься, а потриндеть мастак. Показать только, так сказать, своё превосходство в курятнике))

Может не затруднит тебя бросить монетку десять раз.??

Чтобы убедиться в своей неправоте.

 
Uladzimir Izerski #:

Могу только сказать "Ух ты!".

Понимаю, что экспериментов ты не проводил и проводить не собираешься, а потриндеть мастак. Показать только, так сказать, своё превосходство в курятнике))

Может не затруднит тебя бросить монетку десять раз.??

Чтобы убедиться в своей неправоте.

Специально для клоунов - исходы ОООООООООО и ОРОРОРОРОР равновероятны.

 
vladavd #:

Да график СБ окажется где угодно, он не обязан вернуться в 0 или улететь от него или вести себя каким-то определенным образом, он вообще ничего не обязан, он СЛУЧАЙНЫЙ и независимый и прогнозированию, в отличие от процессов с памятью, не подлежит по определению. 

Другая реализация

Еще одна

Соображаешь? Нет здесь никаких закономерностей и быть не может, а ЗБЧ никак не помешает тебе засадить на рулетке последние штаны вслед за миллионами таких же фантазеров

Нет. Ты глубоко ошибаешься. Эти графики ни к селу ни к городу.

Средняя может выглядеть как синусоида. Но среднюю можно растянуть как нитку на столе и синусоида станет прямой линией.

Для этого надо, что бы чайник варил.)  Молодой наверно. Новое образование.

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Специально для клоунов - исходы ОООООООООО и ОРОРОРОРОР равновероятны.

Если получишь результат  ОООООООООО из десяти попыток ставлю тебе коньяк. А в этом ОРОРОРОРОР не спорю вероятность намного выше.

Но тебе то всё рано с вероятностью.)

 
Uladzimir Izerski #:

Если получишь результат  ОООООООООО из десяти попыток ставлю тебе коньяк. А в этом ОРОРОРОРОР не спорю вероятность намного выше.

Но тебе то всё рано с вероятностью.)

Ну вот и все. Сушите весла. Вероятность одинаковая.

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