Случайное блуждание - страница 46
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С просадкой 25, 50, 80 процентов как у вас? Конечно не умеем. Однажды и вы больше не сможете.
К ЧЕМУ ТОГДА ВЕСЬ ЭТОТ СПОР ?..
А ПОГОВОРИТЬ!!!!!
Монетки все любят. Как приходят новички, так сразу давай им монетку.
Давай так. Берём 20000 бросков монетки. Сколько по твоему выпадет орлов и сколько решек из этих бросков?
Не надо точности, приблизительно.
Неужели 19000 к 1000? Что бы график пошел не туда куда я вам который день вдалбливаю)))
Да график СБ окажется где угодно, он не обязан вернуться в 0 или улететь от него или вести себя каким-то определенным образом, он вообще ничего не обязан, он СЛУЧАЙНЫЙ и независимый и прогнозированию, в отличие от процессов с памятью, не подлежит по определению.
Другая реализация
Еще одна
Соображаешь? Нет здесь никаких закономерностей и быть не может, а ЗБЧ никак не помешает тебе засадить на рулетке последние штаны вслед за миллионами таких же фантазеров
На статьях то оно надёжнее, без просадки
Хорошо, пишите. С удовольствием почитаю.
Самый простой рынок - это рынок акций, после картошки конечно. Купил и держи корзину-портфель.
Самый сложный - валютный. Тут надо мозги. А у всех ли они есть?
Даже фондовый проще. Но кто то задумывался над этим? Там пропуск сложнее, потому что вероятность получить прибыль выше.
Свободный доступ к рынку форекс затмевает мозги. Слетаются как мотыльки на огонь, кочегары, математики, крановщики и физики. Гибнут в пламени.
А мне тут впаривают научную чушь, о монетке. О которой сами ничего то толком не понимают))
Нет здесь никаких закономерностей и быть не может...
А то, что не одна из линий на ваших картинках , после 10000 бросков не ушла далее 220 по оси Y , это разве не закономерность ?
Одинаковое количество
Могу только сказать "Ух ты!".
Понимаю, что экспериментов ты не проводил и проводить не собираешься, а потриндеть мастак. Показать только, так сказать, своё превосходство в курятнике))
Может не затруднит тебя бросить монетку десять раз.??
Чтобы убедиться в своей неправоте.
Могу только сказать "Ух ты!".
Понимаю, что экспериментов ты не проводил и проводить не собираешься, а потриндеть мастак. Показать только, так сказать, своё превосходство в курятнике))
Может не затруднит тебя бросить монетку десять раз.??
Чтобы убедиться в своей неправоте.
Специально для клоунов - исходы ОООООООООО и ОРОРОРОРОР равновероятны.
Да график СБ окажется где угодно, он не обязан вернуться в 0 или улететь от него или вести себя каким-то определенным образом, он вообще ничего не обязан, он СЛУЧАЙНЫЙ и независимый и прогнозированию, в отличие от процессов с памятью, не подлежит по определению.
Другая реализация
Еще одна
Соображаешь? Нет здесь никаких закономерностей и быть не может, а ЗБЧ никак не помешает тебе засадить на рулетке последние штаны вслед за миллионами таких же фантазеров
Нет. Ты глубоко ошибаешься. Эти графики ни к селу ни к городу.
Средняя может выглядеть как синусоида. Но среднюю можно растянуть как нитку на столе и синусоида станет прямой линией.
Для этого надо, что бы чайник варил.) Молодой наверно. Новое образование.
Специально для клоунов - исходы ОООООООООО и ОРОРОРОРОР равновероятны.
Если получишь результат ОООООООООО из десяти попыток ставлю тебе коньяк. А в этом ОРОРОРОРОР не спорю вероятность намного выше.
Но тебе то всё рано с вероятностью.)
Если получишь результат ОООООООООО из десяти попыток ставлю тебе коньяк. А в этом ОРОРОРОРОР не спорю вероятность намного выше.
Но тебе то всё рано с вероятностью.)
Ну вот и все. Сушите весла. Вероятность одинаковая.