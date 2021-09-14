Случайное блуждание - страница 49
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Дело в том что вероятность будет выше при ОРОРОРОРОР чем ОООООООООО потому что Закон больших чисел станет давлеть уже с первого броска.
Вероятность 50/50 выше чем 0 к 100. Не я придумал, а природа.
Ну нет проблем - в визуальном тесте погоняйте, примените к СБ свое искусство.
На этом нельзя делать деньги. Вы увидели на графиках диапазон значений около 200 и решили, что это какое-то надежное предельное значение, дальше которого график не уйдет? Нет, диапазон такой получился просто потому, что размер выборки указан как 20.000 исходов, но это же не какое-то магическое значение, а просто взятое от фонаря. Я могу указать 100.000 или 1.000.000 и график улетит далеко за 200, а ваша позиция от этого уровня уйдет в просадку. Бесконечный депозит вам нужен затем, что вы никак не можете прогнозировать график СБ и все, что реально остается - пересиживать убыток и тупо ждать, пока график случайным образом когда-то вернется в прибыльную область. Он конечно однажды это сделает, но поскольку он вообще ничем не ограничен, то для пересиживания потенциально бесконечной просадки вам потребуется бесконечный депозит.
Хорошо, покажите график на котором за 10000(десять тысяч) бросков линия ушла далее 250 по оси Y.
График СБ не нужно прогнозировать, нужно использовать статистические свойства последовательности.
Дело в том что вероятность будет выше при ОРОРОРОРОР чем ОООООООООО потому что Закон больших чисел станет давлеть уже с первого броска.
Вероятность 50/50 выше чем 0 к 100. Не я придумал, а природа.
Ты, всё-таки, проделай эксперимент.
Если ты не понял до этого поста то поймёшь еще не скоро.
Дело в том что вероятность будет выше при ОРОРОРОРОР чем ОООООООООО потому что Закон больших чисел станет давлеть уже с первого броска.
Вероятность 50/50 выше чем 0 к 100. Не я придумал, а природа.
под таким углом все по другому выглядит....
Не мели чепухи о том, чего не понимаешь
Чепуху слышу от тебя.
Вероятность 0.5 у тебя равнозначна 1.0.
И это я несу чепуху??) Хи-хи.
под таким углом все по другому выглядит....
Ближе к истине, но не на сто. Не отрицаю.
Хорошо, покажите график на котором за 10000(десять тысяч) бросков линия ушла далее 250 по оси Y.
Такие реализации редки, но не исключены. Но как вы собрались на этом заработать? Достиг график какого-то значения на некоторой конечной выборке или не достиг - это же вообще ничего не говорит о его дальнейшей судьбе.
Такие реализации редки, но не исключены. Но как вы собрались на этом заработать? Достиг график какого-то значения на некоторой конечной выборке или не достиг - это же вообще ничего не говорит о его дальнейшей судьбе.
У тебя неправильные графики. Это графики Хирурга. Они ни коем боком не подходят к теме монетки.
Такие реализации редки, но не исключены. Но как вы собрались на этом заработать? Достиг график какого-то значения на некоторой конечной выборке или не достиг - это же вообще ничего не говорит о его дальнейшей судьбе.