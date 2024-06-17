Сделать кнопки под сообщениями Like and UnLike на "Форуме". - страница 5
а мне думается что профессионализм форума определяется его наполнением а не наличием/отсутствием системы рейтингов
чем больше разных функций - тем лучше!
По дискайкам ответ очень простой: никогда в жизни. Это же прямой способ уничтожить среду общения и простимулировать войны.
По лайкам: похоже, что реальной пользы от этого нет. Прошло достаточно лет, чтобы можно было оценить результаты по социальным сетям.
Это средство краткосрочного психологического стимулирования, которое не дает долгосрочных эффектов. Фактически оно уменьшает объем осмысленных ответов, так как люди считают достаточным методом участия постановку лайка вместо комментария. То есть, информационный объем сокращается, что очень плохо для информационного ресурса.
Еще одна проблема с накрутками и необходимостью хранить тонну бесполезных(!!!) исторических данных кто-что залайкал, а потом все это считать.
Я пишу про информационный и ресурсный сайт. Конечно же, для сайтов "про отношения" и ширнармасс лайки - это просто великолепный метод связывать людей, которым нечего сказать друг другу.
Абсолютное большинство было всегда за введение этой фишки. Не спроста это.
А если бы было голосование "разрешить правилами легкий мат и оскорбления" - абсолютное большинство бы проголосовало против. Не с проста это.
К чему это я ? Костяк, стержень уже давно сформирован. Гадость не приживется. Природа любого общества такова, что оно более склонно к развитию, нежели к деградации.
А тотальный диктат всегда очень сильно замедляет темпы развития любого общества и делает его неконкурентоспособным.
Покупатель знает какой товар ему нужен. Если есть 2 продавца, первый на основании неких своих догм говорит что желаемый товар покупателю не нужен , а второй дает то что нужно сейчас. Какой из продавцов разорится?
Пользователей терминалов MT4 и MT5 - сколько-то миллионов.
Зарегистрировано в сообществе MQL5.COM - более 400 000, насколько помню.
Отдано голосов на данный момент за "Нужно" в этом опросе, созданном 13.11.2014 - 43.
Всего явно проявило какой-либо интерес к этой теме проголосовало на данный момент - 62
Если же вы действительно считаете, что введение таких кнопок экономически целесообразно, то почему бы вам не написать в Сервисдеск экономически обоснованное предложение, учитывающее все плюсы и минусы введения таких кнопок здесь на форуме и интересы разных сторон.
Другой из вариантов, раз вы считаете, что лучше MetaQuotes знаете рынок, где они планомерно добились значимого успеха - это создать собственную торговую платформу и попробовать достигнуть тех же успехов, что и они (тем более, что кнопки "нравится/не нравится" на вашем сайте к торговой платформе помогут это сделать вам быстрее, да?).P./S.: На всякий случай скажу, что в теме "Вопросы от начинающих" написала ответ на сегодня заданный вами вопрос.
1,Эти столько то миллионов участвовали в голосовании? Нет. Потому что они вряд ли читают форум. Но, несмотря на это считаю выборку абсолютно репрезентативной.
2. Мне эта фича не " до слез" нужна чтобы усиленно что-либо доказывать сервис деску. Но то что к мнению большинства не прислушиваются, настораживает и вызывает недоумение.
3. Про свою платформу и про свой форум )) - я таким же макаром отфутболиваю недовольных на разных форумах.))) Не нравится - вали нах или делай свое))
4, Спасибо что написала , я рад что не перевелись рыцари, готовые безвозмездно помочь ... Хотя, Вы жнщина?? Нифигасе!) Я приятно удивлен)
У Майрософта есть такая фишка: "Оказалась ли данная статья полезной для Вас?" и два ответа "Да", "Нет". Такой подход дает полезную информацию и не позволяет устраивать "войны".
Блин.
И тем не менее сделали какие-то метки для понравившегося сообщения. А зачем? На мой взгляд полезней простая кнопочка с выражением благодарности. Хоть и говорят «Сухое спасибо горло дерёт», но не в этом случае.
Вот пример: Кто-то кому-то ответил на вопрос или предоставил часть кода. Человек ему в ответ пишет отдельное сообщение «Спасибо» Ну вроде-бы ничего особенного… А тут я читаю этот ответ или код и вижу в нём полезность… Мне гораздо проще нажать кнопку. А к сообщению прикрепится список поблагодаривших. И не обязательно как-то считать эти благодарности для повышения рейтинга, главное, что читая такое сообщение все видят сколько человек считают это полезным. А нравится или нет, тем более, что безымянно и можно отменить, так себе, чушь какая-то…