Сделать кнопки под сообщениями Like and UnLike на "Форуме". - страница 4

лайки - все равно что звезды, это может быть полезным чтобы участники видели наиболее популярных авторов и злых спамеров
abolk:

Любой форум -- это сборище людей, кому охота поупражняться в остроумии, таковым не обладая, попутно обосрав все и вся.

Если сюда добавить ещё и лайки -- получится настоящая полноценная помойка с профессиональным душком.

А если учесть что данный форум проффессиональный -- т.е. он не предполагает НЕконструктивное общение -- то предложения ввести лайки абсурдны по своей бестолковости.

Что лайковать на профессиональном форуме? Один справшивает: "Помогите внести правки в код" -- другой лайкует "не нравится" -- третий "нравится" -- четвёртый отвечает -- пятый ответ лайкует -- и т.д. по нарастающей в стиле "групповое помешательство на собственном самомнении".

Судя по количеству участников любого опроса -- на форуме маются от безделья человек 100.

p.s. в опросе не участвовал 

ставлю дизлайк.
 
Edic:
ставлю дизлайк.
индифферентно
 
transcendreamer:
лайки - все равно что звезды, это может быть полезным чтобы участники видели наиболее популярных авторов и злых спамеров

Злой спамер - заминусуем его посты со спамом и пусть эти посты так и остаются на форуме в назидание другим, добрый спамер - заплюсуем посты со спамом и пусть и они остаются, служа примером доброго спамера, так что ли?

Если да, то каковы критерии определения доброты спамера, интересно? Ведь любезность обращения не всегда равна доброте.

Да и спамить здесь на форуме - это не правилам форума так-то.

abolk:
индифферентно
 Раз ответили , значит не индифферентно
а все таки, большинство людей адеватные и разумные люди, мнению которых, в общем вполне можно доверять

большиство завсегдатаев уже рассказали выше о себе, как они обычно поступают при голосовании, рассказывая "типа о других"

считаю лайки расширенной системой голосования только и всего

единственное но, конечно будет  прикольно если максимум лайков будут собирать посты с явно кривыми кодами
 
а все таки, большинство людей адеватные и разумные люди, мнению которых, в общем вполне можно доверять

большиство завсегдатаев уже рассказали выше о себе, как они обычно поступают при голосовании, рассказывая "типа о других"

считаю лайки расширенной системой голосования только и всего

единственное но, конечно будет  прикольно если максимум лайков будут собирать посты с явно кривыми кодами

Э-э-э,... а пояснить этот опус можно? Вот особенно выделенное, в свете рассказанной мною истории о попрошайке.

Вы считаете, что я это о себе рассказывал?

А в ухо?

artmedia70:

Э-э-э,... а пояснить этот опус можно? Вот особенно выделенное, в свете рассказанной мною истории о попрошайке.

Вы считаете, что я это о себе рассказывал?

А в ухо?

:-) вы не выделили, слова большинство, а ударение там... откуда такая эмоциональная реакция?

если это вас не касаетсЯ

и разговор шел о голосоввнии а не кто там что кому в личку пишет

мда погорячился я наверное с процентовкой объективности на форуме
 
IvanIvanov:
:-) вы не выделили, слова большинство, а ударение там... откуда такая эмоциональная реакция?

если это вас не касаетсЯ

и разговор шел о голосоввнии а не кто там что кому в личку пишет

мда погорячился я наверное с процентовкой объективности на форуме

Эта адназначна!!! (с)

Психи тут!!! Психи там!!! Везде психи!!!

:)))))))))

Шутю... ;)

 
То есть вот так себя профессионалы на форумах ведут по вашему мнению... 

Тот же СО конструктивнее по решениям проблем. А тут один снобизм... 

