Сделать кнопки под сообщениями Like and UnLike на "Форуме". - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Любой форум -- это сборище людей, кому охота поупражняться в остроумии, таковым не обладая, попутно обосрав все и вся.
Если сюда добавить ещё и лайки -- получится настоящая полноценная помойка с профессиональным душком.
А если учесть что данный форум проффессиональный -- т.е. он не предполагает НЕконструктивное общение -- то предложения ввести лайки абсурдны по своей бестолковости.
Что лайковать на профессиональном форуме? Один справшивает: "Помогите внести правки в код" -- другой лайкует "не нравится" -- третий "нравится" -- четвёртый отвечает -- пятый ответ лайкует -- и т.д. по нарастающей в стиле "групповое помешательство на собственном самомнении".
Судя по количеству участников любого опроса -- на форуме маются от безделья человек 100.
p.s. в опросе не участвовал
ставлю дизлайк.
лайки - все равно что звезды, это может быть полезным чтобы участники видели наиболее популярных авторов и злых спамеров
Злой спамер - заминусуем его посты со спамом и пусть эти посты так и остаются на форуме в назидание другим, добрый спамер - заплюсуем посты со спамом и пусть и они остаются, служа примером доброго спамера, так что ли?
Если да, то каковы критерии определения доброты спамера, интересно? Ведь любезность обращения не всегда равна доброте.
Да и спамить здесь на форуме - это не правилам форума так-то.
индифферентно
а все таки, большинство людей адеватные и разумные люди, мнению которых, в общем вполне можно доверять
Э-э-э,... а пояснить этот опус можно? Вот особенно выделенное, в свете рассказанной мною истории о попрошайке.
Вы считаете, что я это о себе рассказывал?
А в ухо?
Э-э-э,... а пояснить этот опус можно? Вот особенно выделенное, в свете рассказанной мною истории о попрошайке.
Вы считаете, что я это о себе рассказывал?
А в ухо?
:-) вы не выделили, слова большинство, а ударение там... откуда такая эмоциональная реакция?
Эта адназначна!!! (с)
Психи тут!!! Психи там!!! Везде психи!!!
:)))))))))
Шутю... ;)
Любой форум -- это сборище людей, кому охота поупражняться в остроумии, таковым не обладая, попутно обосрав все и вся.
Если сюда добавить ещё и лайки -- получится настоящая полноценная помойка с профессиональным душком.
А если учесть что данный форум проффессиональный -- т.е. он не предполагает НЕконструктивное общение -- то предложения ввести лайки абсурдны по своей бестолковости.
Что лайковать на профессиональном форуме? Один справшивает: "Помогите внести правки в код" -- другой лайкует "не нравится" -- третий "нравится" -- четвёртый отвечает -- пятый ответ лайкует -- и т.д. по нарастающей в стиле "групповое помешательство на собственном самомнении".
Судя по количеству участников любого опроса -- на форуме маются от безделья человек 100.
p.s. в опросе не участвовал
То есть вот так себя профессионалы на форумах ведут по вашему мнению...
Тот же СО конструктивнее по решениям проблем. А тут один снобизм...