Можно ли создать плагин по идеальной(безошибочной) идентификации линий поддержек и сопротивлений на чартах? - страница 4
P.S. Облазил(недавно) весь инет(русскоязычный) и для 5-ой платформы(из разряда бесплатного) ничего не нашел..
для начала хотелось что бы 2 линии обтекали хай и лоу всех свечей.
(но с этим вроде только что разобрался с помощью форумов.)
Теперь хотелось бы, что бы была проекция потенциально возможного коридора в будущее И:
Что бы эта проекция в будущее строилась на основании таких коридоров, как я на скрине выделил желтым маркером.
понятненько, ... почти.
обтекать хаи и лои - Вам подсказали наиболее простой вариант - это МА-шки по хаям и лоям. Но мы не получим исходный скрин, который Вы привели в начале, а он честно говоря хорош.
Дело в том, что Вы его построили без задних мыслей, которые мешают Вам сейчас заново перерассказать принцип. Можете вспомнить - каким образом он у Вас получился таким?
(уже писал по этому поводу в данной ветке.)
https://www.mql5.com/ru/forum/37528/page2#comment_1183377
К стати на средние скользящие и прочие премудрости(rsi, macd, stochastic) в данном случае не следует вообще обращать никакого внимания.
(просто не стал все это дело отключать для скрина.)
P.S. https://www.mql5.com/ru/forum/37113/page2#comment_1136244
Тема связанная с построением интересующего вас чарта..
Вот начал смотреть специально по 5-ке - https://www.mql5.com/ru/code/579 - один из вариантов.
Но есть один момент:
Берем для примера 5-ти минутку.
Здесь пробило резистенс 15 минут назад и теперь у меня вопрос:
Когда этот код будет рисовать новый коридор, соответствующий новым реалиям рынка?
И можно ли заставить работать эту программу в каком то таком ключе?
(В общем, что бы она рисовала разные уровни коридоров.
как мелкие тренды так и глобальные.)
Программу можно заставить рисовать в любом ключе.
Вам верно уже сказали - надо не интуитивно рисовать линии маркером, а четко сформулировать критерии, по которым вы их нарисовали.
Необходимо совершенно конкретно знать, в какой именно точке - цена и время (номер бара) - начинается линия, которую вы хотите нанести на график, через какую точку (или до какой точки) - цена, время (или номер) - вы хотите ее провести. Когда вы это сформулируете - и вас гораздо легче будет понять, и вы поймете, насколько непросто нарисовать вменяемые каналы или трендлинии.
Там дохрена всяких тонкостей. Скажем, в моем индикаторе трендлиний - не одна тысяча строк, десятки классов.
Это уже в принципе что то похожее на то, что я искал.
Но есть один момент:
Ну это уже кое что....
Читайте мой диалог с автором скрина, который Вы привели. В ходе диалога он ответил немножко - как его строить.
Он строит такое ручками.
Нужно придумать на словах однозначный алгоритм построения и тогда получиться реализовать задумку
То-есть, все те линии по 45* построены вручную?