   P.S. Облазил(недавно) весь инет(русскоязычный) и для 5-ой платформы(из разряда бесплатного) ничего не нашел..
  
Вот начал смотреть специально по 5-ке - https://www.mql5.com/ru/code/579 - один из вариантов.
ZigZag NK Channel
ZigZag NK Channel
  • голосов: 11
  • 2011.10.18
  • Nikolay Kositsin
  • www.mql5.com
Индикатор рисует канал, построенный на вершинах зигзага.
Mike_Kharkov:
   для начала хотелось что бы 2 линии обтекали хай и лоу всех свечей.
   (но с этим вроде только что разобрался с помощью форумов.)
   Теперь хотелось бы, что бы была проекция потенциально возможного коридора в будущее И:

   Что бы эта проекция в будущее строилась на основании таких коридоров, как я на скрине выделил желтым маркером.

   

   (пока непонятно как такие коридоры создавать вообще, для начала.)

понятненько, ... почти.

обтекать хаи и лои - Вам подсказали наиболее простой вариант - это МА-шки по хаям и лоям. Но мы не получим исходный скрин, который Вы привели в начале, а он честно говоря хорош.

Дело в том, что Вы его построили без задних мыслей, которые мешают Вам сейчас заново перерассказать принцип. Можете вспомнить - каким образом он у Вас получился таким?

 
   Дело в том что скрин не мой. )
   (уже писал по этому поводу в данной ветке.)
   https://www.mql5.com/ru/forum/37528/page2#comment_1183377

  
   К стати на средние скользящие и прочие премудрости(rsi, macd, stochastic) в данном случае не следует вообще обращать никакого внимания.
   (просто не стал все это дело отключать для скрина.)

   P.S. https://www.mql5.com/ru/forum/37113/page2#comment_1136244
   Тема связанная с построением интересующего вас чарта..
 
 
   Это уже в принципе что то похожее на то, что я искал.
   Но есть один момент:
  
  
   Берем для примера 5-ти минутку.
   Здесь пробило резистенс 15 минут назад и теперь у меня вопрос:
   Когда этот код будет рисовать новый коридор, соответствующий новым реалиям рынка?

  И можно ли заставить работать эту программу в каком то таком ключе?
 

  (В общем, что бы она рисовала разные уровни коридоров.
  как мелкие тренды так и глобальные.)

 
Программу можно заставить рисовать в любом ключе.

Вам верно уже сказали - надо не интуитивно рисовать линии маркером, а четко сформулировать критерии, по которым вы их нарисовали.

Необходимо совершенно конкретно знать, в какой именно точке - цена и время (номер бара) - начинается линия, которую вы хотите нанести на график, через какую точку (или до какой точки) - цена, время (или номер) - вы хотите ее провести. Когда вы это сформулируете - и вас гораздо легче будет понять, и вы поймете, насколько непросто нарисовать вменяемые каналы или трендлинии.

Там дохрена всяких тонкостей. Скажем, в моем индикаторе трендлиний - не одна тысяча строк, десятки классов.

Ну это уже кое что....

Читайте мой диалог с автором скрина, который Вы привели. В ходе диалога он ответил немножко - как его строить.

Он строит такое ручками.

Нужно придумать на словах однозначный алгоритм построения и тогда получиться реализовать задумку

 
Там же есть исходник. Можно менять его как угодно, чтобы получить любые требуемые коридоры в будущем и в прошлом.
Вы ЛС не смотрели? Не то, что Вам нужно? Если нет, то я уж и не знаю даже что нужно...)
_new-rena:

Ну это уже кое что....

Читайте мой диалог с автором скрина, который Вы привели. В ходе диалога он ответил немножко - как его строить.

Он строит такое ручками.

Нужно придумать на словах однозначный алгоритм построения и тогда получиться реализовать задумку

То-есть, все те линии по 45* построены вручную?
автор мне сказал - 45 и дорисовывает периодически исключительно руками
