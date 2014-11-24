Можно ли создать плагин по идеальной(безошибочной) идентификации линий поддержек и сопротивлений на чартах? - страница 3
Можете объяснить принцип построения такого индикатора?
Теперь хотелось бы, что бы была проекция потенциально возможного коридора в будущее И:
Что бы эта проекция в будущее строилась на основании таких коридоров, как я на скрине выделил желтым маркером.
1. для начала хотелось что бы 2 линии обтекали хай и лоу всех свечей.
1. Уже разногласие с картинкой. Или требуется точная формулировка, что такое максимум и минимум свечей.
Теперь вопрос в том как фильтровать все это дело, что бы зиг заг строился по такому принципу как я маркером нарисовал.
P.S. А в чем разногласие то?
На рисунке маркер некоторые вершины пропустил - вот я и говорю: "Нужна чёткая формулировка, через что проводить - то ли через все максимумы/минимумы или некоторые пропускать."
Т.к. на рисунке.
То есть допустим, если взять щас зигзаг который все cвечи оптекает - то это не подходит.
Вот если представить что вместо зигзага постоянно ложились бы трендовые линии(никакую свечу не обрезая при этом. Получаеться эти линии ложились бы на самые высокие свечи + на них обпирались бы. Так, как я маркером нарисовал.)
то это как раз было бы самое оно + что бы эти трендовые линии проецировались в будущее так сказать..
(в виде пустых коридоров)
Куча таких индюков уже есть. Для примера из коде базы - https://www.mql5.com/en/code/8469.
У меня в профиле тоже есть один.
Получаеться эти линии ложились бы на самые высокие свечи + на них обпирались бы. Так, как я маркером нарисовал.
Не маркером нужно рисовать, а чётко сформулировать цель.
Цель - это конкретные отличия в конкретных единицах измерения. И измерения тоже должны быть относительно чего-то не менее конкретного.
Т.е. как отличить участки где, нужно рисовать маркером, а где не нужно? В данном случае, чем отличить самые высокие свечи от самых невысоких? А следовательно, высокие относительно чего? Высота их в чём измеряется?
Например, высота свечи в n пипсов относительно максимума предыдущей свечи. Задаём конкретное число вместо n и получаем конкретный ответ.
А иначе придётся всю жизнь маркером рисовать, как это делал Валера на четвёрочном форуме. Никто кроме Валеры и некоторых особоодарённых знатоков модернизма не мог понять, чего он там нарисовал.
(прикрепленный вами файл, как я понимаю для 4-ой платформы..)
P.S. Облазил(недавно) весь инет(русскоязычный) и для 5-ой платформы(из разряда бесплатного) ничего не нашел..
То есть у вас(в профиле) есть то, что мне нужно именно для MT5 ?
