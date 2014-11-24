Можно ли создать плагин по идеальной(безошибочной) идентификации линий поддержек и сопротивлений на чартах?
Mike_Kharkov:Любой индикатор или советник идеально выполняет то, что заложено в его программу. И таких решений - дохрена, вон, КодеБаза в помощь. Кроме того - Маркет...
Есть ли на сегодняшний день какие то готовые решения в этом смысле, которые бы идеально(безошибочно) распознавали где, что и по чем?
Есть ли на сегодняшний день какие то готовые решения в этом смысле, которые бы идеально(безошибочно) распознавали где, что и по чем?
Да уж, немного напрягает формулировка "идеально(безошибочно)"... хотя... результат прямо пропорционален ТЗ.... так, что, все в ваших руках...
можно конечно. только для начала алгоритм продумайте. Как он будет определять тренды, а потом можно работу заказать или самому написать
А почему в названии темы фигурирует слово "плагин"? Была задумка прикрутить к мобильной версии MetaTrader?
Mike_Kharkov:Добрый вечер. Создавал подобную ветку. Посмотрите.
Всем привет.
Сам не являюсь программистом(в этом смысле я аматор) и сейчас меня заинтересовал вопрос написания кода для определения саппортов , резистенсов.
Вопрос:
Есть ли на сегодняшний день какие то готовые решения в этом смысле, которые бы идеально(безошибочно) распознавали где, что и по чем?
(определение ценовых коридоров и т.д.)
Если таких решений нет - то хотелось бы понять можно ли написать самому что то подобное?
(если да - то как? Какие идеи(в плане программирования) можно использовать для решения данной задачи?)
P.S. Буду благодарен за советы..
barabashkakvn:Пока такой задумки не было.
В моем понимании плагин это подключаемый универсальный(легко модифицируемый в плане изменения настроек) участок кода, расширяющий функционал дефолтных возможностей.
P.S. Прошу прощения, если не корректно выразился в заголовке.
Mike_Kharkov:Я просто спросил из интереса. Не стоит извиняться :) .
223231:Для меня это проблема. )
В смысле закодить.
Например я даже в плане идеи не могу себе представить, что можно придумать, что бы реализовать отсутствие недочетов(оптикания) линии резистенса
по следующему скрину:
Тоесть каким образом программа должна понимать(как это закодить. Хотя пока что я даже азов не знаю в этом плане.), что все те 3 точки являются самыми верхними по отношению к данному коридору и т.п.?
P.S. Если у кого то будет статья для Супер Чайников, на тему написания трендовых индикаторов(+ линий поддержек и т.д.) - буду очень признателен..
Пока что даже не пойму, с чего необходимо начинать изучение вопроса..
Mike_Kharkov:Программирование тут совершенно не при чем. Для начала нужно разработать олгоритм, то есть формализоавать вашу логику. Обьясните другому человеку(без рисунков) и себе, по каким критериям строится эта линия. Программирование это всего лиш перенос логики в комп, сначало нужно придумать по каким критериям строится линия.Например: как ты определяеш что на улице зима? по косвенным признакам, лежит снег, люди в пуховике и шапках, если шапок нет, то тепло, но не все люди в пуховиках, а какой то процент. И с твоей задачей тоже самое.
Mike_Kharkov:как вариант граници коридора будут не линии а тоже небольшие коридоры с задаваемой в настройках шириной внутри которых и будут те три точки
но тут до идеала тоже далеко поскольку ширина граници канала будет величиной пользовательской
точки можно искать зигзагом или фракталами на старшем таймфрейме
