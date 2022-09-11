Кто-нибудь создал успешную автоматизированную торговую систему? Что вы посоветуете? - страница 36
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Никто успешную алгоритмическую ТС ещё не создал и не создаст
Извините за повторение, но чес слово - достало:
"Человек не может летать!" сказал абориген, провожая взглядом самолет...
Какие могут быть сомнения? Посмотрите отзывы на маркете. Посмотрите графики сигналов. Прибыльных систем множество!
Прибыльных систем множество!
Поддерживаю Коллегу!
Вариантов ПРИБЫЛЬНЫХ стратегий - НУ ОЧЕНЬ МНОГО!
Но все они отличаются своей эффективностью... Ведь ПЛЮС один бакс за ЦЕЛЫЙ месяц - это тоже ПРИБЫЛЬНАЯ стратегия...
Поддерживаю Коллегу!
Вариантов ПРИБЫЛЬНЫХ стратегий - НУ ОЧЕНЬ МНОГО!
Но все они отличаются своей эффективностью... Ведь ПЛЮС один бакс за ЦЕЛЫЙ месяц - это тоже ПРИБЫЛЬНАЯ стратегия...
ага
например в сбере предлагают 7% годовых
это с сотки $7
я вытащил чуток прибыли и подумал - может кинуть в сбер?
взял и сделал роботом 7% за день
;))))
ага
например в сбере предлагают 7% годовых
это с сотки $7
я вытащил чуток прибыли и подумал - может кинуть в сбер?
взял и сделал роботом 7% за день
;))))
Там % больше, на рублях.
Там % больше, на рублях.
в настоящий момент, оценив все "ЗА" м "ПРОТИВ", как вариант ТС по теме ветки
---
а если серьезно, то неоднократно говорил что...
для того, чирбы создать успешную ТС, нужно понимать:
на первом плане - разработка не сливающей ТС, либо не сливающей значительно дольше на фоне остальных
профит на втором, как само собой разумеющееся
Извините за повторение, но чес слово - достало:
"Человек не может летать!" сказал абориген, провожая взглядом самолет...
Покажите хоть одну. Есть много систем, которые работают до поры до времени, а потом неизбежно сливают
Вот Вы вроде умный человек...
Скажите, что означает для Вас " работают до поры до времени " ? Сколько это в цифирьках?
А после представьте себе, что у Вас есть такая стратегия, и как Вы будете ДОКАЗЫВАТЬ - что Вы не верблюд ? ...
В системе важен правильный стоп-лосс.
Что это в текущих реалиях?
Стоп-лосс работает только если нет спреда и свопа.
Сделка в бай находясь во флэте может слить весь капитал на ровном месте.
Что это в текущих реалиях?
Стоп-лосс работает только если нет спреда и свопа.
Сделка в бай находясь во флэте может слить весь капитал на ровном месте.