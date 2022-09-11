Кто-нибудь создал успешную автоматизированную торговую систему? Что вы посоветуете? - страница 36

Новый комментарий
 
osmo1709 #:
Никто успешную алгоритмическую ТС ещё не создал и не создаст

Извините за повторение, но чес слово - достало:

"Человек не может летать!"  сказал абориген, провожая взглядом самолет...

 
JesonMile:
кажется, что можно создать прибыльную систему

Какие могут быть сомнения? Посмотрите отзывы на маркете. Посмотрите графики сигналов. Прибыльных систем множество!

 
a007 #:

 Прибыльных систем множество!

Поддерживаю Коллегу!

Вариантов ПРИБЫЛЬНЫХ стратегий - НУ ОЧЕНЬ МНОГО!

Но все они отличаются своей эффективностью...  Ведь ПЛЮС один бакс за ЦЕЛЫЙ месяц - это тоже ПРИБЫЛЬНАЯ стратегия...

 
Serqey Nikitin #:

Поддерживаю Коллегу!

Вариантов ПРИБЫЛЬНЫХ стратегий - НУ ОЧЕНЬ МНОГО!

Но все они отличаются своей эффективностью...  Ведь ПЛЮС один бакс за ЦЕЛЫЙ месяц - это тоже ПРИБЫЛЬНАЯ стратегия...

ага

например в сбере предлагают 7% годовых

это с сотки $7

я вытащил чуток прибыли и подумал - может кинуть в сбер?

взял и сделал роботом 7% за день

;))))

 
Renat Akhtyamov #:

ага

например в сбере предлагают 7% годовых

это с сотки $7

я вытащил чуток прибыли и подумал - может кинуть в сбер?

взял и сделал роботом 7% за день

;))))

Там % больше, на рублях.


 
Vladimir M. #:

Там % больше, на рублях.

в настоящий момент, оценив все "ЗА" м "ПРОТИВ", как вариант ТС по теме ветки

---

а если серьезно, то неоднократно говорил что...

для того, чирбы создать успешную ТС, нужно понимать:

на первом плане - разработка не сливающей ТС, либо не сливающей значительно дольше на фоне остальных

профит на втором, как само собой разумеющееся

 
Serqey Nikitin #:

Извините за повторение, но чес слово - достало:

"Человек не может летать!"  сказал абориген, провожая взглядом самолет...

Покажите хоть одну. Есть много систем, которые работают до поры до времени, а потом неизбежно сливают
 
osmo1709 #:
Покажите хоть одну. Есть много систем, которые работают до поры до времени, а потом неизбежно сливают

Вот Вы вроде умный человек...

Скажите, что означает для Вас " работают до поры до времени " ?  Сколько это в цифирьках?

А после представьте себе, что у Вас есть такая стратегия, и как Вы будете ДОКАЗЫВАТЬ - что Вы не верблюд ? ...

 
Aleksandr Milyayev #:

В системе важен правильный стоп-лосс.


Что это в текущих реалиях?

Стоп-лосс работает только если нет спреда и свопа.

Сделка в бай находясь во флэте может слить весь капитал на ровном месте. 

 
Oleg Voitiouk #:


Что это в текущих реалиях?

Стоп-лосс работает только если нет спреда и свопа.

Сделка в бай находясь во флэте может слить весь капитал на ровном месте. 

Время жизни позиции.
1...293031323334353637383940414243...62
Новый комментарий