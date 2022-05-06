Время заморозки средств поменялось? - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вопрос был решен положительно и деньги поступили для вывода. Видимо был какой-то сбой.
Спасибо Администрации и Модераторам сайта!
Можно по подробнее о том, что помогло решить вопрос?
Можно по подробнее о том, что помогло решить вопрос?
Просто постами в этой теме.
Скорее всего, заказчики-ветераны в этом плане менее проблемные... Наверняка у разработчиков сервиса есть по этому поводу статистические данные...