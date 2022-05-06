Время заморозки средств поменялось? - страница 7

Новый комментарий
 
Alexander Voronkov #:

Вопрос был решен положительно и деньги поступили для вывода. Видимо был какой-то сбой.

Спасибо Администрации и Модераторам сайта!

Можно по подробнее о том, что помогло решить вопрос?



 
Arkadii Zagorulko #:

Можно по подробнее о том, что помогло решить вопрос?



Просто постами в этой теме.

 
Есть предложение: морозить средства на 14 дней только при работе с новичками сервиса фриланс, а со старыми - только большие суммы :)

Скорее всего, заказчики-ветераны в этом плане менее проблемные... Наверняка у разработчиков сервиса есть по этому поводу статистические данные...
1234567
Новый комментарий