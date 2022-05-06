Время заморозки средств поменялось? - страница 4

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такое происходит при ужесточении правил платежных сервисов, MQ перестраховываются на

случай отмены платежа со стороны платежного сервиса

 
Alexander Bereznyak:

такое происходит при ужесточении правил платежных сервисов, MQ перестраховываются на

случай отмены платежа со стороны платежного сервиса


Не похоже на это.

Во-первых, логично замораживать введённые средства, т.к. это они могут быть отозваны.
Во-вторых, квоты молчат.
 
Alexander Bereznyak:

такое происходит при ужесточении правил платежных сервисов, MQ перестраховываются на

случай отмены платежа со стороны платежного сервиса


Не похоже на это.

Во-первых, логично замораживать введённые средства, т.к. это они могут быть отозваны.
Во-вторых, квоты молчат.
 

7 дней вполне нормально было , и технически при "отзыве средств " этого срока хватало . 

С чего бы сразу в 2 раза подымать , очень странно .

 
Sergii Krutyi:

7 дней вполне нормально было , и технически при "отзыве средств " этого срока хватало . 

С чего бы сразу в 2 раза подымать , очень странно .

Сильно деньги нужны.

 

Одной рукой грамоты раздают, а другой сроки заморозки увеличивают!

Компании практикуют хотя бы уведомления рассылать при достаточно значительных изменениях правил. А это как то втихушку провели.

Может у Администрации хватит смелости хотя бы объяснить причину ужесточения правил. Семь то дней было недождаться, а теперь 14.

 

заморозка 14 дней на стороне продавца только?

а на стороне покупателя также 7


 
++
7 было лучше
 


Не уверен, что средства не были зачислены, ну что-то явно не то :)

 
Alexander Bereznyak:

такое происходит при ужесточении правил платежных сервисов, MQ перестраховываются на

случай отмены платежа со стороны платежного сервиса

Так же можно будет обузить, через ту же палку делать отмену платежа.

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