Время заморозки средств поменялось? - страница 4
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такое происходит при ужесточении правил платежных сервисов, MQ перестраховываются на
случай отмены платежа со стороны платежного сервиса
такое происходит при ужесточении правил платежных сервисов, MQ перестраховываются на
случай отмены платежа со стороны платежного сервиса
такое происходит при ужесточении правил платежных сервисов, MQ перестраховываются на
случай отмены платежа со стороны платежного сервиса
7 дней вполне нормально было , и технически при "отзыве средств " этого срока хватало .
С чего бы сразу в 2 раза подымать , очень странно .
7 дней вполне нормально было , и технически при "отзыве средств " этого срока хватало .
С чего бы сразу в 2 раза подымать , очень странно .
Сильно деньги нужны.
Одной рукой грамоты раздают, а другой сроки заморозки увеличивают!
Компании практикуют хотя бы уведомления рассылать при достаточно значительных изменениях правил. А это как то втихушку провели.
Может у Администрации хватит смелости хотя бы объяснить причину ужесточения правил. Семь то дней было недождаться, а теперь 14.
заморозка 14 дней на стороне продавца только?
а на стороне покупателя также 7
7 было лучше
Не уверен, что средства не были зачислены, ну что-то явно не то :)
такое происходит при ужесточении правил платежных сервисов, MQ перестраховываются на
случай отмены платежа со стороны платежного сервиса
Так же можно будет обузить, через ту же палку делать отмену платежа.