Время заморозки средств поменялось? - страница 6

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Elena Baranova:

Получается , что все началось 2 недели назад и до сих пор молчание со стороны Meta Quates. Немного напрягает такая ситуация.

А кто-нибудь уже вывел деньги после 14 дней заморозки? Проблем не было? 

Проблемы были.

По истечении 15 дней при попытке вывода получил такую фразу 

Вывод недоступен: 
  1. Нам требуется провести дополнительную проверку вашего аккаунта. 



Мне интересно что ещё можно проверять? Вывожу не первый раз.  Такое впечатление что на метаквотов наехала какая-то госструктура и они задрали лапки. Да вот только насколько я понимаю сия госструктура не относится к государству регистрации метаквотов. В общем тёмный тёмный лес и метаквоты молчат как партизаны

 
Maksim Neimerik:

Привет! Кто скажет почему 14 дней теперь заморозка действует? Возможно это как-то связано с изменением цены работы?

Или просто увеличили срок ожидания?

Изменилось! https://www.mql5.com/ru/forum/373074

На Фрилансе увеличен срок заморозки оплаты до 14 дней
На Фрилансе увеличен срок заморозки оплаты до 14 дней
  • 2021.07.10
  • www.mql5.com
Сегодня обнаружила. Это у меня только так? Раньше было 7 дней, теперь 14 :( Никаких оповещений не получала...
 

Здравствуйте!

Не подскажите, а время заморозки может быть, например -2 часа?  Просто стало интересно, вроде бы раньше такого не наблюдал.

 
Alexander Voronkov #:

Здравствуйте!

Не подскажите, а время заморозки может быть, например -2 часа?  Просто стало интересно, вроде бы раньше такого не наблюдал.

Может.
 
Dmitriy Skub #:
Может.

Да, это я уже и сам вижу, но вижу в первые.)

 
Alexander Voronkov #:

Здравствуйте!

Не подскажите, а время заморозки может быть, например -2 часа?  Просто стало интересно, вроде бы раньше такого не наблюдал.

Это типа заморожены на неопределенный срок, забудте о них.

У меня несколько штук таких. Один с января висит.

В поддержке ответили:

Точных сроков нет. Когда мы закончим разбирательство по платежу с пользователем, платеж будет либо отменен ли переведн вам.

 
Evgeny Belyaev #:

Это типа заморожены на неопределенный срок, забудте о них.

У меня несколько штук таких. Один с января висит.

В поддержке ответили:

Точных сроков нет. Когда мы закончим разбирательство по платежу с пользователем, платеж будет либо отменен ли переведн вам.

Вот это поворот!

Спасибо за информацию.

 
Evgeny Belyaev #:

Это типа заморожены на неопределенный срок, забудте о них.

У меня несколько штук таких. Один с января висит.

В поддержке ответили:

Точных сроков нет. Когда мы закончим разбирательство по платежу с пользователем, платеж будет либо отменен ли переведн вам.

Заказчик был всем доволен и оставил пятизвездочный отзыв.

И что, теперь каждый может так делать? Ведь работа с исходным кодом уже была отдана!

 
Alexander Voronkov #:

Здравствуйте!

Не подскажите, а время заморозки может быть, например -2 часа?  Просто стало интересно, вроде бы раньше такого не наблюдал.

Вопрос был решен положительно и деньги поступили для вывода. Видимо был какой-то сбой.

Спасибо Администрации и Модераторам сайта!

 
Evgeny Belyaev #:

Это типа заморожены на неопределенный срок, забудте о них.

У меня несколько штук таких. Один с января висит.

В поддержке ответили:

Точных сроков нет. Когда мы закончим разбирательство по платежу с пользователем, платеж будет либо отменен ли переведн вам.

Что значит забудьте?
Мы же оплачиваем комиссию в размере 10% от стоимости работы за услуги посредничества и какие то гарантии платежей.

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