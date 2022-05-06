Время заморозки средств поменялось? - страница 6
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Получается , что все началось 2 недели назад и до сих пор молчание со стороны Meta Quates. Немного напрягает такая ситуация.
А кто-нибудь уже вывел деньги после 14 дней заморозки? Проблем не было?
Проблемы были.
По истечении 15 дней при попытке вывода получил такую фразуВывод недоступен:
Мне интересно что ещё можно проверять? Вывожу не первый раз. Такое впечатление что на метаквотов наехала какая-то госструктура и они задрали лапки. Да вот только насколько я понимаю сия госструктура не относится к государству регистрации метаквотов. В общем тёмный тёмный лес и метаквоты молчат как партизаны
Привет! Кто скажет почему 14 дней теперь заморозка действует? Возможно это как-то связано с изменением цены работы?
Или просто увеличили срок ожидания?
Изменилось! https://www.mql5.com/ru/forum/373074
Здравствуйте!
Не подскажите, а время заморозки может быть, например -2 часа? Просто стало интересно, вроде бы раньше такого не наблюдал.
Здравствуйте!
Не подскажите, а время заморозки может быть, например -2 часа? Просто стало интересно, вроде бы раньше такого не наблюдал.
Может.
Да, это я уже и сам вижу, но вижу в первые.)
Здравствуйте!
Не подскажите, а время заморозки может быть, например -2 часа? Просто стало интересно, вроде бы раньше такого не наблюдал.
Это типа заморожены на неопределенный срок, забудте о них.
У меня несколько штук таких. Один с января висит.
В поддержке ответили:
Точных сроков нет. Когда мы закончим разбирательство по платежу с пользователем, платеж будет либо отменен ли переведн вам.
Это типа заморожены на неопределенный срок, забудте о них.
У меня несколько штук таких. Один с января висит.
В поддержке ответили:
Точных сроков нет. Когда мы закончим разбирательство по платежу с пользователем, платеж будет либо отменен ли переведн вам.
Вот это поворот!
Спасибо за информацию.
Это типа заморожены на неопределенный срок, забудте о них.
У меня несколько штук таких. Один с января висит.
В поддержке ответили:
Точных сроков нет. Когда мы закончим разбирательство по платежу с пользователем, платеж будет либо отменен ли переведн вам.
Заказчик был всем доволен и оставил пятизвездочный отзыв.
И что, теперь каждый может так делать? Ведь работа с исходным кодом уже была отдана!
Здравствуйте!
Не подскажите, а время заморозки может быть, например -2 часа? Просто стало интересно, вроде бы раньше такого не наблюдал.
Вопрос был решен положительно и деньги поступили для вывода. Видимо был какой-то сбой.
Спасибо Администрации и Модераторам сайта!
Это типа заморожены на неопределенный срок, забудте о них.
У меня несколько штук таких. Один с января висит.
В поддержке ответили:
Точных сроков нет. Когда мы закончим разбирательство по платежу с пользователем, платеж будет либо отменен ли переведн вам.
Что значит забудьте?
Мы же оплачиваем комиссию в размере 10% от стоимости работы за услуги посредничества и какие то гарантии платежей.