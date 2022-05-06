Время заморозки средств поменялось? - страница 5
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такое происходит при ужесточении правил платежных сервисов, MQ перестраховываются на
случай отмены платежа со стороны платежного сервиса
В фрилансе-сервисе заморозка никаким боком не привязана к событию 'платеж'. Начало отсчёта и длительность определяется исключительно желанием Метаквотов
Так же можно будет обузить, через ту же палку делать отмену платежа.
А что 7 дней не хватало, что бы "обузить"?
Не уверен, что средства не были зачислены, ну что-то явно не то :)
Ответ от сервис деска:
Hello,
The payment is under disputing of an external system. Once it will be done it will be released or canceled.
Unfortunately we can not provide any more details
Работа завершена без арбитража, претензий со стороны заказчика нет. 14 дней прошло.
Видимо торговый результат не оправдал ожиданий, решил как-то вернуть деньги. Только причем здесь я, добросовестно выполнивший заказ.
Ответ от сервис деска:
Работа завершена без арбитража, претензий со стороны заказчика нет. 14 дней прошло.
Видимо торговый результат не оправдал ожиданий, решил как-то вернуть деньги. Только причем здесь я, добросовестно выполнивший заказ.
Сервис Фриланс берет на себя не только предоставление всех процедур поиска исполнителей/заказчиков, проведение этапов выполнения, прием оплаты и зачисление за выполенную работу, но так же и все сопутствующие финансовые расходы и риски.
Это только со стороны кажется, что всё работает само по себе и без усилий. На самом деле есть множество рутинных операций, которые не видны заказчику и исполнителю. В том числе приходится иметь дело с потоком взаимных проверок платежных систем, запросами на отмену сомнительных операций, обжалование платежей и так далее.
Банки и платежные системы могут в отдельных случаях отменять операции и по истечение 30 дней с момента оплаты. При этом никто не будет вникать в то, что это была оплата за выполненную работу по взаимному договору сторон.
Если хотите иметь 100% гарантию за выполненную работу, составляйте письменный договор, заверяйте у нотариуса, расписывайте детально все процедуры. Вся эта дополнительная работа займет времени и денег на порядки больше, чем сам выполненный заказ. И все равно может возникнуть ситуация, когда заказчик заявит, что выполненная работа не соответствует техническому заданию. Поиск адекватного заказчика и исполнителя является проблемой в любом бизнесе.
Сервис Фриланс берет на себя не только предоставление всех процедур поиска исполнителей/заказчиков, проведение этапов выполнения, прием оплаты и зачисление за выполенную работу, но так же и все сопутствующие финансовые расходы и риски.
Это только со стороны кажется, что всё работает само по себе и без усилий. На самом деле есть множество рутинных операций, которые не видны заказчику и исполнителю. В том числе приходится иметь дело с потоком взаимных проверок платежных систем, запросами на отмену сомнительных операций, обжалование платежей и так далее.
Банки и платежные системы могут в отдельных случаях отменять операции и по истечение 30 дней с момента оплаты. При этом никто не будет вникать в то, что это была оплата за выполненную работу по взаимному договору сторон.
Если хотите иметь 100% гарантию за выполненную работу, составляйте письменный договор, заверяйте у нотариуса, расписывайте детально все процедуры. Вся эта дополнительная работа займет времени и денег на порядки больше, чем сам выполненный заказ. И все равно может возникнуть ситуация, когда заказчик заявит, что выполненная работа не соответствует техническому заданию. Поиск адекватного заказчика и исполнителя является проблемой в любом бизнесе.
Это понятно. Ну оказаться крайним в этой ситуации тоже не очень приятно.
Ладно бы там заказчику что-то не понравилось в моей работе.
Возможно стоит поднять комиссию, которая сможет покрывать такого рода проблемы.
Вы уж пожалуйста не пускайте данную ситуацию на самотёк, за эти деньги я отдаю самое ценное, что есть у человека - время.
Сервис Фриланс берет на себя не только предоставление всех процедур поиска исполнителей/заказчиков, проведение этапов выполнения, прием оплаты и зачисление за выполенную работу, но так же и все сопутствующие финансовые расходы и риски.
Это только со стороны кажется, что всё работает само по себе и без усилий. На самом деле есть множество рутинных операций, которые не видны заказчику и исполнителю. В том числе приходится иметь дело с потоком взаимных проверок платежных систем, запросами на отмену сомнительных операций, обжалование платежей и так далее.
Банки и платежные системы могут в отдельных случаях отменять операции и по истечение 30 дней с момента оплаты. При этом никто не будет вникать в то, что это была оплата за выполненную работу по взаимному договору сторон.
Если хотите иметь 100% гарантию за выполненную работу, составляйте письменный договор, заверяйте у нотариуса, расписывайте детально все процедуры. Вся эта дополнительная работа займет времени и денег на порядки больше, чем сам выполненный заказ. И все равно может возникнуть ситуация, когда заказчик заявит, что выполненная работа не соответствует техническому заданию. Поиск адекватного заказчика и исполнителя является проблемой в любом бизнесе.
Да, все вы описали верно, именно за это и платят исполнители работ - комиссию от своих платежей, за сервис, предоставляемый вашей компанией.
У каждого своя работа и если Фрилансер выполнил свою работу на отлично, заплатил комиссию, он также хочет получить сервис теперь уже от вас,
как от организации, которой он оплатил посреднические услуги.
А если условия сотрудничества и условия предоставления изменяются, то человек который потребляет эти услуги вправе знать об этих изменениях и принимать уже для себя решения - подходят ли ему нове условия предоставления услуг или не подходят.
А просто молча без объяснений, это как то не то...
Посмотрим, улучшит ли дополнительные 7 дней проверки платежей сервис предоставляемый вашим сайтом и вашей компанией для Фрилансеров.
Это понятно. Ну оказаться крайним в этой ситуации тоже не очень приятно.
Ладно бы там заказчику что-то не понравилось в моей работе.
Возможно стоит поднять комиссию, которая сможет покрывать такого рода проблемы.
Вы уж пожалуйста не пускайте данную ситуацию на самотёк, за эти деньги я отдаю самое ценное, что есть у человека - время.
я вижу что ты процитировал предыдущий ответ но неуверн что ты его прочилал поэтому выделю ответы в нем на твои вопросы
Q1.Ладно бы там заказчику что-то не понравилось в моей работе.
A1. Банки и платежные системы могут в отдельных случаях отменять операции и по истечение 30 дней с момента оплаты. При этом никто не будет вникать в то, что это была оплата за выполненную работу по взаимному договору сторон.
если я все правильно понял то заказчик и отменил свой платеж.
Q2. Возможно стоит поднять комиссию, которая сможет покрывать такого рода проблемы.
A2. Если хотите иметь 100% гарантию за выполненную работу, составляйте письменный договор, заверяйте у нотариуса, расписывайте детально все процедуры. Вся эта дополнительная работа займет времени и денег на порядки больше, чем сам выполненный заказ. И все равно может возникнуть ситуация, когда заказчик заявит, что выполненная работа не соответствует техническому заданию. Поиск адекватного заказчика и исполнителя является проблемой в любом бизнесе.
Это понятно. Ну оказаться крайним в этой ситуации тоже не очень приятно.
Ладно бы там заказчику что-то не понравилось в моей работе.
Возможно стоит поднять комиссию, которая сможет покрывать такого рода проблемы.
Вы уж пожалуйста не пускайте данную ситуацию на самотёк, за эти деньги я отдаю самое ценное, что есть у человека - время.
А для того что бы такого не было, нужно тщательней проверять входящие платежи.
И если есть срок проверки платежа для Фрилансера и он истек, то средства должны быть выплачены Фрилансеру за выполненную работу.
Именно за эти гарантии и этот сервис, Фрилансеры оплачивают комиссию сайту, соглашаются с какими то сроками проверки платежей, с какими то правилами.
А для того что бы такого не было, нужно тщательней проверять входящие платежи.
И если есть срок проверки платежа для Фрилансера и он истек, то средства должны быть выплачены Фрилансеру за выполненную работу.
Именно за эти гарантии и этот сервис, Фрилансеры оплачивают комиссию сайту, соглашаются с какими то сроками проверки платежей, с какими то правилами.
Да, 7 дней для заказчика и 7 дней для исполнителя, итого 14 дней. Вот это справедливость... :)
Я конечно не юрист, но думаю, что оплата услуг происходит с кошелька сервиса.
До оплаты выполнения работ, необходимо пополнить кошель.
В этом случае можно оспорить лишь "пополнение кошелька", но не "оказание услуг по написанию кода", оплаченного с кошелька.
В общем если статус кошелька перевести во внутреннюю валюта сервиса, т.е. человек купил бонусы. Дальнейшая трата бонусов не попадает под юрисдикцию трат денег.
Могу оказаться не прав, но думаю, что документация - наше всё, всяческие соглашения, "принимаю риски по трате бонусов" и прочее до трат средств с кошелька, может решить уйму проблем.