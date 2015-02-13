Деградирует ли данный ресурс? - страница 11
Конечно деградирует. Раньше это был профильный форум разработчиков под платформу. Теперь здесь вся пестрая компания -- паммеры, пеарасы, бонусхантеры, втюхиватели, рекламщики, рефералы и просто халявщики.
Это естественный результат того, что все собрали в одном месте.
Да, пришла толика нормальных трейдеров, но на форуме они таки нечасто пишут. И чаще как раз по техническим вопросам.
Вы не в то место смотрите. Походите по разделам, особенно на стену.
Вместо перелива из пустого в порожнее на форумах, мы создали машину по генерации полезных продуктов:
За всем этим стоит наша постоянная работа по развитию софта, построению клаудных систем (последний - хостинг) и подключению новых бирж.
Вы что-то путаете.
Популярность только растет. Это же оценивается цифрами посещаемости/генерации ценностей/развитию/тренду, а не "мнением в форуме".
Да, совсем забыл.
Каждый день регистрируются около 700 человек. Это означает, что люди идут за чем-то ценным для них.
вот этой инфы очень не хватает на стене
Нет Юра, ресурс развивается, а вот мы с тобой и те 300 спартанцев которые поднимали ресурс остались прежними.
Ты помнишь как всё начиналось,
всё было впервые и вновь,
как спорил с Ренатом что смс верификация зло потому что у тебя нет мобилы и ты принципиально против этих новомодных штучек )
Как писали портянки багрепортов в СД, и хотелось сделать и терминал и язык mql самым удобным.
Вот тут то собака и порылась )
основной костяк (300 спартанцев, которых Ренат зацепил на бесплатный бета-тестинг) суть энтузиасты, готовые бесплатно за идею ночами просиживать отлавливая очередной баг.
Но вот терминал состоялся, всё что хотели в нём реализовать реализовано, что не сделано то и не будет сделано. Бета-тестеры не нужны. Да и похмелье энтузиазма сильно спало после монетизации сайта (как то не вяжется идея рыцаря без страха и упрёка с таблицей выплат за посты, за бесплатные скрипты в котобазе).
Мавр сделал своё дело Мавр может уходить. Из тех кто остался, кто то подался в Jobs, кто то в торговлю, кто то просто на кухню обсуждать как всё плохо.
Всё далеко не плохо, всё по другому.
Я не стал голосовать, поскольку не согласен с ними, пропущены многие другие возможные мнения:
1. Ресурс однозначно не деградирует;
2. Заходим по многим другим причинам, которых Вы не указали и\или не могли указать из-за множества потребностей и интересов все возрастающего количества участников;
3. Слишком категоричный пункт.
Нужно, думаю, предлагать направления дискуссий, чтобы повысить привлекательность , а главное, информативность ресурса.
Например, я бы предложил открыть направление по обсуждению "Сигналов", пусть разрешат здоровую рекламу стоящих сигналов, чтобы, в целом добиться еще большего распространения прекрасно организованного сервиса "Сигналы".