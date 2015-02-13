Деградирует ли данный ресурс? - страница 11

Конечно деградирует. Раньше это был профильный форум разработчиков под платформу. Теперь здесь вся пестрая компания -- паммеры, пеарасы, бонусхантеры, втюхиватели, рекламщики, рефералы и просто халявщики.

Это естественный результат того, что все собрали в одном месте.

Да, пришла толика нормальных трейдеров, но на форуме они таки нечасто пишут. И чаще как раз по техническим вопросам.

 
 
Вы не в то место смотрите. Походите по разделам, особенно на стену.

Вместо перелива из пустого в порожнее на форумах, мы создали машину по генерации полезных продуктов:

  • В месяц добавляется около 400 продуктов в маркет, из них публикуется 250. Это 10 новых продуктов в сутки. Еще обновляются около 250 в месяц.
  • В месяц публикуются около 4 000 сигналов
  • В месяц завершается около 500 работ во фрилансе
  • Пишутся статьи, наполняется кодобаза
  • Очень много материалов в блогах

За всем этим стоит наша постоянная работа по развитию софта, построению клаудных систем (последний - хостинг) и подключению новых бирж.

 
вот этой инфы очень не хватает на стене
 

Да, совсем забыл.

Каждый день регистрируются около 700 человек. Это означает, что люди идут за чем-то ценным для них.

 
Да, стену мы переодически перетряхиваем. Пришло время в очередной раз пересмотреть показываемую статистику.
 
Я на форум смотрю ) в том-то и дело. А в целом вполне верю всему что вы написали.
 
Нет Юра, ресурс развивается, а вот мы с тобой и те 300 спартанцев которые поднимали ресурс остались прежними.

Ты помнишь как всё начиналось,

всё было впервые и вновь,

как спорил с Ренатом  что смс верификация зло потому что у тебя нет мобилы и ты принципиально против этих новомодных штучек )

Как писали портянки багрепортов в СД, и хотелось сделать и терминал и язык mql самым удобным.

Вот тут то собака и порылась )

основной костяк (300 спартанцев, которых Ренат зацепил на бесплатный бета-тестинг) суть энтузиасты, готовые бесплатно за идею ночами просиживать отлавливая очередной баг.

Но вот терминал состоялся, всё что хотели в нём реализовать реализовано, что не сделано то и не будет сделано. Бета-тестеры не нужны. Да и похмелье энтузиазма сильно спало после монетизации сайта (как то не вяжется идея рыцаря без страха и упрёка с таблицей выплат за посты, за бесплатные скрипты в котобазе).

Мавр сделал своё дело Мавр может уходить. Из тех кто остался, кто то подался в Jobs, кто то в торговлю, кто то просто на кухню обсуждать как всё плохо.

Всё далеко не плохо, всё по другому. 

 

Я не стал голосовать, поскольку не согласен с ними, пропущены многие другие возможные мнения:

1. Ресурс однозначно не деградирует;

2. Заходим по многим другим причинам, которых Вы не указали и\или не могли указать из-за множества потребностей и интересов все возрастающего количества участников;

3. Слишком категоричный пункт.

Нужно, думаю, предлагать направления дискуссий, чтобы повысить привлекательность , а главное, информативность ресурса.

Например, я бы предложил открыть направление по обсуждению "Сигналов", пусть разрешат здоровую рекламу стоящих сигналов, чтобы, в целом добиться еще большего распространения прекрасно организованного сервиса "Сигналы".

