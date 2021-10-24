Матстат Эконометрика Матан - страница 36

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Aleksey Nikolayev #:

Судя по всему, вы о том, что при проигрышной игре можно немного уменьшить проигрыш увеличением риска. Прибыльность таким образом не получить (из проигрышной игры).

По мне, это что-то навроде анекдота про "потел ли больной перед смертью" )

Невозможно "из убыточного хозяйства сделать прибыльное, ничего в оном не меняя")

я и не говорил что в проигрышной игре можно заведомо выиграть увеличением ставок. 

это про выбор оптимальной стратегии (слить позже,или слить меньше, или выиграть раньше). Ставя конкретные, достижимые ограничения, вдруг приходим к внешне парадоксальному выводу - увеличенный риск выгоднее, то есть оптимальнее малого.

в больших числах можно видеть тут, прямо в режиме реального времени: лица которые "бахают почти по полной" в сумме выигрывают больше и остаются тут надолго. Они более устойчивы. За вычетом отчаявшихся и утративших интерес. 

Не потому что открыт грааль, просто это чуть более оптимально. Всё равно результат немного предсказуем :-)

 
Maxim Kuznetsov #:

я и не говорил что в проигрышной игре можно заведомо выиграть увеличением ставок. 

это про выбор оптимальной стратегии (слить позже,или слить меньше, или выиграть раньше). Ставя конкретные, достижимые ограничения, вдруг приходим к внешне парадоксальному выводу - увеличенный риск выгоднее, то есть оптимальнее малого.

в больших числах можно видеть тут, прямо в режиме реального времени: лица которые "бахают почти по полной" в сумме выигрывают больше и остаются тут надолго. Они более устойчивы. За вычетом отчаявшихся и утративших интерес. 

Не потому что открыт грааль, просто это чуть более оптимально. Всё равно результат немного предсказуем :-)

Всё правильно рассуждаешь.

Спекулянты всегда больше зарабатывают чем инвесторы, и теряют большинство из них меньше чем инвесторы.

 
Maxim Kuznetsov #:

я и не говорил что в проигрышной игре можно заведомо выиграть увеличением ставок. 

это про выбор оптимальной стратегии (слить позже,или слить меньше, или выиграть раньше). Ставя конкретные, достижимые ограничения, вдруг приходим к внешне парадоксальному выводу - увеличенный риск выгоднее, то есть оптимальнее малого.

в больших числах можно видеть тут, прямо в режиме реального времени: лица которые "бахают почти по полной" в сумме выигрывают больше и остаются тут надолго. Они более устойчивы. За вычетом отчаявшихся и утративших интерес. 

Не потому что открыт грааль, просто это чуть более оптимально. Всё равно результат немного предсказуем :-)

Есть ещё вариант "парадокса выжившего" - выкладываются в сигналы и лежат там достаточно долго в основном только успешные варианты)

В долгую так не поторгуешь, да и инвесторы поостерегутся вкладываться в такое красивое)

 
Aleksey Nikolayev #:

Есть ещё вариант "парадокса выжившего" - выкладываются в сигналы и лежат там достаточно долго в основном только успешные варианты)

В долгую так не поторгуешь, да и инвесторы поостерегутся вкладываться в такое красивое)

Ну какие к чёртовой матери инвесторы в сигналы ? спуститесь из вашей небесной научной библиотеки к нам на землю..:-) Инвестиции это немного про иное. 

уже где-то указывал - чем лучше смотрится сигнал, тем сильнее там подвох . 

 
Maxim Kuznetsov #:

Ну какие к чёртовой матери инвесторы в сигналы ? спуститесь из вашей небесной научной библиотеки к нам на землю..:-) Инвестиции это немного про иное. 

уже где-то указывал - чем лучше смотрится сигнал, тем сильнее там подвох . 

В вашей подземной практико-практической лаборатории сигнал тем лучше, чем хуже он выглядит?) Таких там тоже хватает)

 
Aleksey Nikolayev #:

В вашей подземной практико-практической лаборатории сигнал тем лучше, чем хуже он выглядит?) Таких там тоже хватает)

Если есть плохие сигналы с хорошими показателями и есть хорошие сигналы с плохими показателями то должна быть золотая середина.)

Что то мне кажется (перекрещусь, уже кажется))), что должна.?

 
А есть в матане какая-нибудь скользяшка, которая сама бы центрировалась, наподобие аппроксимации?
 
secret #:
А есть в матане какая-нибудь скользяшка, которая сама бы центрировалась, наподобие аппроксимации?

В мире всё уравновешено, значит есть скользяшка для всех случаев. Матан еще не дорос.)

 
secret #:
А есть в матане какая-нибудь скользяшка, которая сама бы центрировалась, наподобие аппроксимации?

Наука умеет много гитик, но математический смысл вопроса мне не понятен.

 
secret #:
А есть в матане какая-нибудь скользяшка, которая сама бы центрировалась, наподобие аппроксимации?

вся семейка EMA..

 

кроме шуток - первое что делают с экспериментальными данными - прикладывают EMA. 

потому как про ожидаемую EMA экспериментатор заранее знает больше чем о итоговых результатах. 

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