Матстат Эконометрика Матан - страница 36
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Судя по всему, вы о том, что при проигрышной игре можно немного уменьшить проигрыш увеличением риска. Прибыльность таким образом не получить (из проигрышной игры).
По мне, это что-то навроде анекдота про "потел ли больной перед смертью" )
Невозможно "из убыточного хозяйства сделать прибыльное, ничего в оном не меняя")
я и не говорил что в проигрышной игре можно заведомо выиграть увеличением ставок.
это про выбор оптимальной стратегии (слить позже,или слить меньше, или выиграть раньше). Ставя конкретные, достижимые ограничения, вдруг приходим к внешне парадоксальному выводу - увеличенный риск выгоднее, то есть оптимальнее малого.
в больших числах можно видеть тут, прямо в режиме реального времени: лица которые "бахают почти по полной" в сумме выигрывают больше и остаются тут надолго. Они более устойчивы. За вычетом отчаявшихся и утративших интерес.
Не потому что открыт грааль, просто это чуть более оптимально. Всё равно результат немного предсказуем :-)
я и не говорил что в проигрышной игре можно заведомо выиграть увеличением ставок.
это про выбор оптимальной стратегии (слить позже,или слить меньше, или выиграть раньше). Ставя конкретные, достижимые ограничения, вдруг приходим к внешне парадоксальному выводу - увеличенный риск выгоднее, то есть оптимальнее малого.
в больших числах можно видеть тут, прямо в режиме реального времени: лица которые "бахают почти по полной" в сумме выигрывают больше и остаются тут надолго. Они более устойчивы. За вычетом отчаявшихся и утративших интерес.
Не потому что открыт грааль, просто это чуть более оптимально. Всё равно результат немного предсказуем :-)
Всё правильно рассуждаешь.
Спекулянты всегда больше зарабатывают чем инвесторы, и теряют большинство из них меньше чем инвесторы.
я и не говорил что в проигрышной игре можно заведомо выиграть увеличением ставок.
это про выбор оптимальной стратегии (слить позже,или слить меньше, или выиграть раньше). Ставя конкретные, достижимые ограничения, вдруг приходим к внешне парадоксальному выводу - увеличенный риск выгоднее, то есть оптимальнее малого.
в больших числах можно видеть тут, прямо в режиме реального времени: лица которые "бахают почти по полной" в сумме выигрывают больше и остаются тут надолго. Они более устойчивы. За вычетом отчаявшихся и утративших интерес.
Не потому что открыт грааль, просто это чуть более оптимально. Всё равно результат немного предсказуем :-)
Есть ещё вариант "парадокса выжившего" - выкладываются в сигналы и лежат там достаточно долго в основном только успешные варианты)
В долгую так не поторгуешь, да и инвесторы поостерегутся вкладываться в такое красивое)
Есть ещё вариант "парадокса выжившего" - выкладываются в сигналы и лежат там достаточно долго в основном только успешные варианты)
В долгую так не поторгуешь, да и инвесторы поостерегутся вкладываться в такое красивое)
Ну какие к чёртовой матери инвесторы в сигналы ? спуститесь из вашей небесной научной библиотеки к нам на землю..:-) Инвестиции это немного про иное.
уже где-то указывал - чем лучше смотрится сигнал, тем сильнее там подвох .
Ну какие к чёртовой матери инвесторы в сигналы ? спуститесь из вашей небесной научной библиотеки к нам на землю..:-) Инвестиции это немного про иное.
уже где-то указывал - чем лучше смотрится сигнал, тем сильнее там подвох .
В вашей подземной практико-практической лаборатории сигнал тем лучше, чем хуже он выглядит?) Таких там тоже хватает)
В вашей подземной практико-практической лаборатории сигнал тем лучше, чем хуже он выглядит?) Таких там тоже хватает)
Если есть плохие сигналы с хорошими показателями и есть хорошие сигналы с плохими показателями то должна быть золотая середина.)
Что то мне кажется (перекрещусь, уже кажется))), что должна.?
А есть в матане какая-нибудь скользяшка, которая сама бы центрировалась, наподобие аппроксимации?
В мире всё уравновешено, значит есть скользяшка для всех случаев. Матан еще не дорос.)
А есть в матане какая-нибудь скользяшка, которая сама бы центрировалась, наподобие аппроксимации?
Наука умеет много гитик, но математический смысл вопроса мне не понятен.
А есть в матане какая-нибудь скользяшка, которая сама бы центрировалась, наподобие аппроксимации?
вся семейка EMA..
кроме шуток - первое что делают с экспериментальными данными - прикладывают EMA.
потому как про ожидаемую EMA экспериментатор заранее знает больше чем о итоговых результатах.