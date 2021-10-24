Матстат Эконометрика Матан - страница 5

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denis.eremin:

))) А если в случайном процессе нет детерминированной составляющей - как его прогнозируют?

Привести пример НЕдетерминированного ряда, который, тем не менее, прогнозируется?

Да.

 
pribludilsa:

Да.

Да сколько ж вас тут таких....


 
denis.eremin:

Да сколько ж вас тут таких....


Я понял о чем Вы. Просто хотелось пример. Ну получается на форексе выделять закономерности, пригодные для торговли?

 
pribludilsa:

Я понял о чем Вы. Просто хотелось пример. Ну получается на форексе выделять закономерности, пригодные для торговли?

конечно

 
secret:
Разобраться сложно в принципе максимума правдоподобия) Не поможете?

Попробую) Начну с того, что правдоподобием называется плотность распределения выборки. Она является функцией от выборки и от параметров. Подставляем в неё значения выборки, полученной в эксперименте и после этого она становится функцией от параметров. Находим значения параметров, при которых эта функция достигает максимума и объявляем эти значения искомыми значениями (оценками значений) параметров) Математическое доказательство того, что так можно делать имеется, но оно наверняка сложное и я его даже не пытался изучать)

В целом, всё просто, но нужно понимание того, что такое выборка - одно слово используется для двух разных понятий. А также нужно знать, что такое плотность распределения выборки и какова она в том случае, когда выборка - это вектор из независимых одинаково распределённых величин.

 

Хотелось бы отметить, что в теорвере не изучается понятие "случайность") Есть понятие "вероятность", а слово "случайный" используется просто для создания терминов - "случайное событие", "случайная величина" и тд. На эту тему есть даже такая математическая шутка, что в случайных величинах нет ничего случайного)

Слово "стохастический" иногда заменяет слово "вероятностный", а иногда - "случайный". "Стохастичность" часто используют как противопоставление понятию "хаотичность", что означает детерминированность устроенную очень сложно.

[Удален]  

 

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Заславский Г.М., Сагдеев Р.З. Введение в нелинейную физику: от маятника до турбулентности и хаоса. 


Заславский Г.М., Сагдеев Р.З. Введение в нелинейную физику: от маятника до турбулентности и хаоса
  • www.studmed.ru
Даётся представление о характерных нелинейных процессах современной классической физики для частиц и полей. Приведены многочисленные примеры. Рассматриваемые явления естественным образом включают как регулярные процессы, так и динамический хаос и турбулентность. Чтение книги не требует от читателя специальной подготовки. Для студентов старших курсов и научных работников, интересующихся методами приложениями современного нелинейного анализа. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
 
denis.eremin:

))) А если в случайном процессе нет детерминированной составляющей - как его прогнозируют?

Привести пример НЕдетерминированного ряда, который, тем не менее, прогнозируется?

Прогнозировать зачем? Все графики подвластны. Важно лишь научиться тренируя глаз. Остальное это опыт. У Вас для этого есть график и индикаторы. Вопрос только в применении. Тот же рандом в иксель очень хорошая штука. 
[Удален]  

Динамика в стохастическом слое


 


http://www.mi-ras.ru/media/445_doc.pdf 

[Удален]  

 

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