Матстат Эконометрика Матан - страница 5
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))) А если в случайном процессе нет детерминированной составляющей - как его прогнозируют?
Привести пример НЕдетерминированного ряда, который, тем не менее, прогнозируется?
Да.
Да.
Да сколько ж вас тут таких....
Да сколько ж вас тут таких....
Я понял о чем Вы. Просто хотелось пример. Ну получается на форексе выделять закономерности, пригодные для торговли?
Я понял о чем Вы. Просто хотелось пример. Ну получается на форексе выделять закономерности, пригодные для торговли?
конечно
Разобраться сложно в принципе максимума правдоподобия) Не поможете?
Попробую) Начну с того, что правдоподобием называется плотность распределения выборки. Она является функцией от выборки и от параметров. Подставляем в неё значения выборки, полученной в эксперименте и после этого она становится функцией от параметров. Находим значения параметров, при которых эта функция достигает максимума и объявляем эти значения искомыми значениями (оценками значений) параметров) Математическое доказательство того, что так можно делать имеется, но оно наверняка сложное и я его даже не пытался изучать)
В целом, всё просто, но нужно понимание того, что такое выборка - одно слово используется для двух разных понятий. А также нужно знать, что такое плотность распределения выборки и какова она в том случае, когда выборка - это вектор из независимых одинаково распределённых величин.
Хотелось бы отметить, что в теорвере не изучается понятие "случайность") Есть понятие "вероятность", а слово "случайный" используется просто для создания терминов - "случайное событие", "случайная величина" и тд. На эту тему есть даже такая математическая шутка, что в случайных величинах нет ничего случайного)
Слово "стохастический" иногда заменяет слово "вероятностный", а иногда - "случайный". "Стохастичность" часто используют как противопоставление понятию "хаотичность", что означает детерминированность устроенную очень сложно.
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Заславский Г.М., Сагдеев Р.З. Введение в нелинейную физику: от маятника до турбулентности и хаоса.
))) А если в случайном процессе нет детерминированной составляющей - как его прогнозируют?
Привести пример НЕдетерминированного ряда, который, тем не менее, прогнозируется?
Динамика в стохастическом слое
http://www.mi-ras.ru/media/445_doc.pdf
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