MT5 стал доступен в Финам - страница 59
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В рыночной заявке цены нет. Цена есть только в лимитной заявке. Эта цена может быть выше текущей или ниже текущей, без разницы.
Смысла в дальнейшей дискуссии я, честно говоря, уже не вижу.
То, что Вы явно не указываете для рыночной заявки цену, не значит, что она зальется по абы какой цене. Цена подразумевается. Это лучшая в данный момент цена или хуже. Лимиткой же Вы ограничиваете цену.
Вы пришли к мнению, что рыночных ордеров нет только исходя из п. 7.15.1?
Простите, а кто двигает цену, если не рыночные ордера? Если все разместят лимитки, то цена не сдвинется.
Цену "двигают" сделки (а не кто), которые заключаются по ценам лимитных ордеров
Цену "двигают" сделки (а не кто), которые заключаются по ценам лимитных ордеров
Лимитные с лимитными?
Почему бы и нет, если не ставить ORDER_FILLING_BOC.
Простите, а кто двигает цену, если не рыночные ордера? Если все разместят лимитки, то цена не сдвинется.
Рена говорит, что цену двигает котировщик.
Лимитные с лимитными?
Я не знаю как мт5 "готовит" ордера для отправки, но есть биржевая документация (Cgate API)
по ордерам
Установка ордера
Возможные значения поля type
Я не знаю как мт5 "готовит" ордера для отправки, но есть биржевая документация (Cgate API)
по ордерам
Установка ордера
Возможные значения поля type
Не надейтесь что сделают.
Делайте сами.
Сегодня ответили - в процессе. Т.е., они это у себя обещают сделать. Но по срокам обещать не могут. Я очень надеюсь, что сроки, всё же, измеряются днями, а не месяцами.
Так что отношение к клиентам уже выглядит лучше, чем в нынешней Открывашке/ВТБ.