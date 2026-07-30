MT5 стал доступен в Финам - страница 58
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Это очень старый код, с 2015 года работает.
А не пытались заменить лимитниками? На ликвидных фьючерсах они моментально заливаются. Как правило.
Это бы уполовинило комиссию.
Ну, как бы, пункт 7.14 говорит об обратном:)
п. 7.14 является общим для срочного рынка.
п.7.15 является частным для фьючерсных контрактов. Там прямо написано, что заявка должна содержать в себе цену.
Это очень старый код, с 2015 года работает.
сейчас сессия начнется, проверю ;)
сейчас сессия начнется, проверю ;)
Проверил. в Открытии видимо когда-то разрабы написали костыли и запрятали их глубоко внутри.
А теперь переходим в ЛК брокера и находим этот ордер там в истории поручений:
Ой, откуда то взялась цена 86588. Что же это? Цена нижнего лимита!
В Финаме тот же код уже исполняется с меньшим количеством костылей:
Откуда-то в рыночном ордере вдруг появилась цена 85.57. А что это за цена? Так это же нижний лимит по инструменту!
Ну да, ну да....
Так что ваш "маркет" ордер это лимитка с ценой верхнего/нижнего лимита. Только и всего.
Так что ваш "маркет" ордер это лимитка с ценой верхнего/нижнего лимита. Только и всего.
С этим и не спорил. Но это внутреннее дело MT5. А с точки зрения клиента/программы на MQL5 - рыночные есть.
А не пытались заменить лимитниками? На ликвидных фьючерсах они моментально заливаются. Как правило.
Это бы уполовинило комиссию.
Это да, надо, плюс сразу перейти на асинхрон, но это повлечёт большие изменения боевого кода с потерей совместимости (даже если это багосовместимость).
Пока это не в приоритете.
С этим и не спорил. Но это внутреннее дело MT5. А с точки зрения клиента/программы на MQL5 - рыночные есть.
нет рыночных, они подменяются за вас разрабами лимитными ордерами с известной нам ценой.
мне проще это делать самостоятельно, использовать только лимитки, а уж как лимитный ордер должен себя вести, определять ценой, другими свойствами ордера и дальнейшим его сопровождением.
п. 7.14 является общим для срочного рынка.
п.7.15 является частным для фьючерсных контрактов. Там прямо написано, что заявка должна содержать в себе цену.
Вот именно, 7.14 является общим для срочного рынка. В частности для фьючерсов. п. 7.15 не является частным для фьючерсных контрактов. п. 7.15.1 - является. Можете показать в тексте документа (цитатой) где конкретно написано, что для фьючерсов все заявки лимитные?
По тому, что Вы указываете на скриншотах, мне кажется, что Вы путаете лимиты по фьючерсу (т.е. допустимые в данный момент границы торговли (верхний и нижний лимиты)) и лимитную заявку (которая говорит купить/продать по цене НЕ ХУЖЕ установленной).
Вот именно, 7.14 является общим для срочного рынка. В частности для фьючерсов. п. 7.15 не является частным для фьючерсных контрактов. п. 7.15.1 - является. Можете показать в тексте документа (цитатой) где конкретно написано, что для фьючерсов все заявки лимитные?
По тому, что Вы указываете на скриншотах, мне кажется, что Вы путаете лимиты по фьючерсу (т.е. допустимые в данный момент границы торговли (верхний и нижний лимиты)) и лимитную заявку (которая говорит купить/продать по цене НЕ ХУЖЕ установленной).
В рыночной заявке цены нет. Цена есть только в лимитной заявке. Эта цена может быть выше текущей или ниже текущей, без разницы.
Смысла в дальнейшей дискуссии я, честно говоря, уже не вижу.