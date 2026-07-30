MT5 стал доступен в Финам - страница 53

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JRandomTrader #:

В Открытии примерно так же, 10-30, этого, в принципе, мне достаточно для рыночных.

Забыл уточнить, у меня пинг = 20. Так что если у Вас пинг меньше, может даже лучше будет.
 
trampampam #:
Забыл уточнить, у меня пинг = 20. Так что если у Вас пинг меньше, может даже лучше будет.

Финам:

 
Dmi3 #:

У Вас лимитка с токой скоростью модифицируется? Круто. Это с обычного компа? Какой пинг?
 
trampampam #:
У Вас лимитка с токой скоростью исполняется?

Это удаление ордера, они у меня асинхронные. Обычные ордера синхронные, у них время в МТ5 совсем другое в логе прописано, но если смотреть на время сделок в истории, то там время другое, чем в логе.

 
trampampam #:
У Вас лимитка с токой скоростью модифицируется? Круто. Это с обычного компа? Какой пинг?

с сервера

пинг:


 
Dmi3 #:

Это удаление ордера, они у меня асинхронные. Обычные ордера синхронные, у них время в МТ5 совсем другое в логе прописано, но если смотреть на время сделок в истории, то там время другое, чем в логе.

Синхронное - в любом случае медленно. Переключился на асинхронные, но еще не пробовал в работе.

А выставление/модификация асинхроннын сколько занимают?

Добавлено: 

Время в истории и журнале сильно отличается?

 
trampampam #:

Синхронное - в любом случае медленно. Переключился на асинхронные, но еще не пробовал в работе.

А выставление асинхронное сколько занимает?

Столько же, сколько и синхронное :)

 
Dmi3 #:

Столько же, сколько и синхронное :)

Понял, радость была не долгой:)
 
trampampam #:
Понял, радость была не долгой:)

то есть 5 мс

 
trampampam #:


Время тика в стакане и время сделки отличается на несколько миллисекунд.

   Т.е время сделки по ленте, отличается от времени сделки в истории следок ? Или вы с журналом сравниваете ?

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