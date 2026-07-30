MT5 стал доступен в Финам - страница 53
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В Открытии примерно так же, 10-30, этого, в принципе, мне достаточно для рыночных.
Забыл уточнить, у меня пинг = 20. Так что если у Вас пинг меньше, может даже лучше будет.
Финам:
У Вас лимитка с токой скоростью исполняется?
Это удаление ордера, они у меня асинхронные. Обычные ордера синхронные, у них время в МТ5 совсем другое в логе прописано, но если смотреть на время сделок в истории, то там время другое, чем в логе.
У Вас лимитка с токой скоростью модифицируется? Круто. Это с обычного компа? Какой пинг?
с сервера
пинг:
Это удаление ордера, они у меня асинхронные. Обычные ордера синхронные, у них время в МТ5 совсем другое в логе прописано, но если смотреть на время сделок в истории, то там время другое, чем в логе.
Синхронное - в любом случае медленно. Переключился на асинхронные, но еще не пробовал в работе.
А выставление/модификация асинхроннын сколько занимают?
Добавлено:
Время в истории и журнале сильно отличается?
Синхронное - в любом случае медленно. Переключился на асинхронные, но еще не пробовал в работе.
А выставление асинхронное сколько занимает?
Столько же, сколько и синхронное :)
Столько же, сколько и синхронное :)
Понял, радость была не долгой:)
то есть 5 мс
Время тика в стакане и время сделки отличается на несколько миллисекунд.
Т.е время сделки по ленте, отличается от времени сделки в истории следок ? Или вы с журналом сравниваете ?