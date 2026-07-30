MT5 стал доступен в Финам - страница 52

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JRandomTrader #:

И да, у нас он непригоден по разным критериям, скорость я ещё даже не проверял.

Просто выставите отложенный ордер, с заранее не исполнимой ценой (в самое начало или коец стакана)

У меня было ~186 мс

Интересно, сколько будет у Вас?

И еще...

Вы используете моно-счет?

 
trampampam #:
Можете сказать почему непригоден? 

Вот эти поля в Финаме просто отсутствуют:


 
prostotrader #:

Просто выставите отложенный ордер, с заранее не исполнимой ценой (в самое начало или коец стакана)

У меня было ~186 мс

Интересно, сколько будет у Вас?

И еще...

Вы используете моно-счет?

Я туда ещё даже денег не завёл, чтобы ордера выставлять.

Они заявляют, что MT5 у них работает только на едином счёте.

Правда, они также заявляют, что у них работает только их дистрибутив MT5. И что MT5 не работает под Линуксом )

 
JRandomTrader #:

Вот эти поля в Финаме просто отсутствуют:

Это да. Можно попробовать попросить добавить. Был положительный опыт общения с их поддержкой. А Вам это все нужно для арбитража?

Они заявляют, что MT5 у них работает только на едином счёте.

А работа на едином счете Вам не подходит?

 
trampampam #:
Это да. Можно попробовать попросить добавить. Был положительный опыт общения с их поддержкой. А Вам это все нужно для арбитража?

А работа на едином счете Вам не подходит?

Я попросил.

Это у меня в той или иной степени используется во всех моих роботах, не арбитраж. А для того арбитража, который тут имеет смысл, нужна в первую очередь скорость, с чем, видимо, тоже плохо.

Арбитраж пробовал только ручной, в Открытии единый счёт не поддерживается в MT5.

Есть предположение, что на отдельном счёте работало бы быстрее. На едином, в принципе, жить можно бы, если бы хватало скорости и/или были отсутствующие данные по символам. Для арбиража единый и нужен.

 
JRandomTrader #:

Вот эти поля в Финаме просто отсутствуют:


   Из подчеркнутого использую только Нижний предел и Верхний предел. Вроде не критично. А что с историей баров и тиков ?

 
pivomoe #:

   Из подчеркнутого использую только Нижний предел и Верхний предел. Вроде не критично. А что с историей баров и тиков ?

Подчёркнутое тонким не особо критично.

Историю не смотрел, тестером пользуюсь только для проверки каких-то базовых идей, остальное обкатываю симуляцией торговли на реальном графике, ибо в истории подчёркнутое тем более отсутствует.

 
JRandomTrader #:
Есть предположение, что на отдельном счёте работало бы быстрее

Возможно. Скорость одинаковая на едином и на едином с одной рабочей секцией. Это те варианты, что лично проверял.

Кстати, если интересно, маркет-заявки работают на порядок быстрее. 30 мс вместо 300.

Мне вот интересно какая скорость через транзак-коннектор. Проверял кто-нибудь?

 
pivomoe #:

Вроде не критично. А что с историей баров и тиков ?

А что с ними не так? У тиков, если смотреть на стакан, бывают типа NA + думаю, некоторые типы ставятся некорректно.

Время тика в стакане и время сделки отличается на несколько миллисекунд.

 
trampampam #:

Кстати, если интересно, маркет-заявки работают на порядок быстрее. 30 мс вместо 300.

В Открытии примерно так же, 10-30, этого, в принципе, мне достаточно для рыночных.

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