MT5 стал доступен в Финам - страница 52
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И да, у нас он непригоден по разным критериям, скорость я ещё даже не проверял.
Просто выставите отложенный ордер, с заранее не исполнимой ценой (в самое начало или коец стакана)
У меня было ~186 мс
Интересно, сколько будет у Вас?
И еще...
Вы используете моно-счет?
Можете сказать почему непригоден?
Вот эти поля в Финаме просто отсутствуют:
Просто выставите отложенный ордер, с заранее не исполнимой ценой (в самое начало или коец стакана)
У меня было ~186 мс
Интересно, сколько будет у Вас?
И еще...
Вы используете моно-счет?
Я туда ещё даже денег не завёл, чтобы ордера выставлять.
Они заявляют, что MT5 у них работает только на едином счёте.
Правда, они также заявляют, что у них работает только их дистрибутив MT5. И что MT5 не работает под Линуксом )
Вот эти поля в Финаме просто отсутствуют:
Они заявляют, что MT5 у них работает только на едином счёте.
А работа на едином счете Вам не подходит?
Это да. Можно попробовать попросить добавить. Был положительный опыт общения с их поддержкой. А Вам это все нужно для арбитража?
А работа на едином счете Вам не подходит?
Я попросил.
Это у меня в той или иной степени используется во всех моих роботах, не арбитраж. А для того арбитража, который тут имеет смысл, нужна в первую очередь скорость, с чем, видимо, тоже плохо.
Арбитраж пробовал только ручной, в Открытии единый счёт не поддерживается в MT5.
Есть предположение, что на отдельном счёте работало бы быстрее. На едином, в принципе, жить можно бы, если бы хватало скорости и/или были отсутствующие данные по символам. Для арбиража единый и нужен.
Вот эти поля в Финаме просто отсутствуют:
Из подчеркнутого использую только Нижний предел и Верхний предел. Вроде не критично. А что с историей баров и тиков ?
Из подчеркнутого использую только Нижний предел и Верхний предел. Вроде не критично. А что с историей баров и тиков ?
Подчёркнутое тонким не особо критично.
Историю не смотрел, тестером пользуюсь только для проверки каких-то базовых идей, остальное обкатываю симуляцией торговли на реальном графике, ибо в истории подчёркнутое тем более отсутствует.
Есть предположение, что на отдельном счёте работало бы быстрее
Возможно. Скорость одинаковая на едином и на едином с одной рабочей секцией. Это те варианты, что лично проверял.
Кстати, если интересно, маркет-заявки работают на порядок быстрее. 30 мс вместо 300.
Мне вот интересно какая скорость через транзак-коннектор. Проверял кто-нибудь?
Вроде не критично. А что с историей баров и тиков ?
А что с ними не так? У тиков, если смотреть на стакан, бывают типа NA + думаю, некоторые типы ставятся некорректно.
Время тика в стакане и время сделки отличается на несколько миллисекунд.
Кстати, если интересно, маркет-заявки работают на порядок быстрее. 30 мс вместо 300.
В Открытии примерно так же, 10-30, этого, в принципе, мне достаточно для рыночных.