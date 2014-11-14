Внимание конкурс! Угадай курс EURUSD на 13.11.2014 и получи до $67.5 и не менее $18 - страница 5

IRIP:

1.2680

1.2763 

будет принята цена: 1.2763 , т.к. она записана последней
 

По этой валютной паре торговля проводится не будет в это время - мой ответ,последняя цена которая была до остановки торговли по этой паре 

Ну все же может быть ))) 

 
server:

будет принята цена закрытия\открытия ближайшего по времени бара

ЗЫ: не сразу въехал в пост, цену всё же нужно назвать

 
1.2534
 
1,21244
 
sanyooooook:

будет принята цена закрытия\открытия ближайшего по времени бара

ЗЫ: не сразу въехал в пост, цену всё же нужно назвать

1.2560
 

текущие результаты конкурса общедоступны по ссылке: https://yadi.sk/i/qsoPGBqtby8hH

периодически файл будет обновляться
конкурс.xlsx
конкурс.xlsx
  • yadi.sk
Посмотреть и скачать с Яндекс.Диска
 
принято
 

1.2595

