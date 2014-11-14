Внимание конкурс! Угадай курс EURUSD на 13.11.2014 и получи до $67.5 и не менее $18 - страница 5
1.2680
1.2763
По этой валютной паре торговля проводится не будет в это время - мой ответ,последняя цена которая была до остановки торговли по этой паре
По этой валютной паре торговля проводится не будет в это время - мой ответ,последняя цена которая была до остановки торговли по этой паре
будет принята цена закрытия\открытия ближайшего по времени бара
будет принята цена закрытия\открытия ближайшего по времени бара
текущие результаты конкурса общедоступны по ссылке: https://yadi.sk/i/qsoPGBqtby8hHпериодически файл будет обновляться
Уверенно идём к 1.2270
1.2595