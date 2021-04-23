как поставить коды для осциляторов - страница 3

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financion.comission:

владимир большое вам спасибо за оперативные  ответы , но ваш советник который вы выставили кстати 7 часов назад уже имеет 9 скачиваний , рад за вас !  ... но у меня не скачиваеться ... я делал копию с сообщений но выдает 71 ошибку в ваший кодах ... я сам работаю в финансовой сфере и не знал что в кампании метатрейдер могут возникать такие проблемы ... уважаемый Владимир , вы видите выход и з сложившийся ситуации ..

Если у Вас проблемы: опишите последовательно Ваши шаги - сделали то-то, получили  результат такой-то. Я пока не могу представить что Вы делаете.
 
Vladimir Karputov:
Если к Вас проблемы: опишите последовательно Ваши шаги - сделали то-то, подучили результат такой-то. Я пока не могу представить что Вы делаете.

значит смотрите - ; 

 1 ) шаг ...Я делаю попию высланных вами мне кодов 

2 ) шаг ... открываю окно для нового советника на платформе 

3) шаг вставляют ваши коды и нажимаю компелировать .. и выдает более полусотни ошибок  ....

 
financion.comission:

значит смотрите - ; 

 1 ) шаг ...Я делаю попию высланных вами мне кодов 

2 ) шаг ... открываю окно для нового советника на платформе 

3) шаг вставляют ваши коды и нажимаю компелировать .. и выдает более полусотни ошибок  ....

Ничего не понял.
Вам нужно перейти в CodeBase - кликнуть на коде - Ваш браузер скачает код - теперь кликаете на скачанный код и этот код откроется в редакторе MetaEditor. Останется скомпилировать. 
 
financion.comission:

значит смотрите - ; 

 1 ) шаг ...Я делаю попию высланных вами мне кодов 

2 ) шаг ... открываю окно для нового советника на платформе 

3) шаг вставляют ваши коды и нажимаю компелировать .. и выдает более полусотни ошибок  ....

А теперь осталось показать, какой именно код вставляете (ведь в этой ветке много кодов уже было приведено) и какие ошибки выдает.

 
Ihor Herasko:

А теперь осталось показать, какой именно код вставляете (ведь в этой ветке много кодов уже было приведено) и какие ошибки выдает.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Search trading signals                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool SearchTradingSignals(void)
  {
   if(m_prev_bars==m_last_deal_in) // on one bar - only one deal
      return(true);
   double rsi[];
   ArraySetAsSeries(rsi,true);
   int start_pos=0,count=3;
   if(!iGetArray(handle_iRSI,0,start_pos,count,rsi))
      return(false);
   int size_need_position=ArraySize(SPosition);
//--- BUY Signal
   if(rsi[m_bar_current]>Inp_RSI_Level_Up)
     {
      if(!InpReverse)
        {
         ArrayResize(SPosition,size_need_position+1);
         SPosition[size_need_position].pos_type=POSITION_TYPE_BUY;
         if(InpPrintLog)
            Print(__FILE__," ",__FUNCTION__,", OK: ","Signal BUY");
         return(true);
        }
      else
        {
         ArrayResize(SPosition,size_need_position+1);
         SPosition[size_need_position].pos_type=POSITION_TYPE_SELL;
         if(InpPrintLog)
            Print(__FILE__," ",__FUNCTION__,", OK: ","Signal SELL");
         return(true);
        }
     }
//--- SELL Signal
   if(rsi[m_bar_current]<Inp_RSI_Level_Down)
     {
      if(!InpReverse)
        {
         ArrayResize(SPosition,size_need_position+1);
         SPosition[size_need_position].pos_type=POSITION_TYPE_SELL;
         if(InpPrintLog)
            Print(__FILE__," ",__FUNCTION__,", OK: ","Signal SELL");
         return(true);
        }
      else
        {
         ArrayResize(SPosition,size_need_position+1);
         SPosition[size_need_position].pos_type=POSITION_TYPE_BUY;
         if(InpPrintLog)
            Print(__FILE__," ",__FUNCTION__,", OK: ","Signal BUY");
         return(true);
        }
     }
//---
   return(true);
  }

качаем это код ... и компилируем как сказал владимир ... выдает более полусотни ошибок и пару десятков предупреждений

 
financion.comission:

качаем это код ... и компилируем как сказал владимир ... выдает более полусотни ошибок и пару десятков предупреждений

Вы читайте внимательно: я показал этот Блок кода (часть кода, функцию) чтобы пояснить принцип формирования сигналов. То есть это не весь советник, а малая его часть.

Вам же нужно наконец перейти в кодобазу и скачать советник. Для Вас же сделан советник- только нужно скачать и скомпилировать!

Пример кода: RSI intrazone trading Simple.
 
Vladimir Karputov:
Вы читайте внимательно: я показал этот Блок кода (часть кода, функцию) чтобы пояснить принцип формирования сигналов. То есть это не весь советник, а малая его часть.

Вам же нужно наконец перейти в кодобазу и скачать советник. Для Вас же сделан советник- только нужно скачать и скомпилировать!

Пример кода: RSI intrazone tradin


спасибо большое ....  Я это ценю я уже сказал ...  но в профиле - CodeBase - который кстати находиться у вас у друзьях ничего нет !! 

Там есть только одно сообщение рекомендация о необходимости регистрации на сайте , что у меня уже давно есть ... вы можете зайти и сами убедиться ....


может вы имеете ввиду что то другое ... а есть прямая ссылка ...

[Удален]  

есть ещё один способ - копируем с этой страницы весь код https://www.mql5.com/ru/code/viewcode/34464/246306/rsi_intrazone_trading_simple.mq5 и MetaEditor вставляем в новый созданный эксперт

1. первое создать 

Снимок

2. скопируйте сначала имя эксперта и вставьте в название нового эксперта 

Снимок1

3. Теперь полностью скопируйте со страницы код и вставьте в новый ваш эксперт

Снимок2

4. нажмите Компилировать 

Снимок3

 
SanAlex:
есть ещё один способ - копируем с этой страницы весь код https://www.mql5.com/ru/code/viewcode/34464/246306/rsi_intrazone_trading_simple.mq5 и MetaEditor вставляем в новый созданный эксперт

я скачал спасибо ... это с советник с RSI ... кстати хорошо сливает ... 

господа я изначально говорил о Стохастике .. и как можно установить диапазон в уже готовом советнике . который был скомпелирован вашей же платформой ... вы как опытный программисты можете посмотреть эту простую для вас задачу .. еще раз вам высылаю код советника 

//

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Открой новые возможности в MetaTrader 5 с сообществом и сервисами MQL5
  • 2021.04.21
  • www.mql5.com
MQL5: язык торговых стратегий для MetaTrader 5, позволяет писать собственные торговые роботы, технические индикаторы, скрипты и библиотеки функций
 
это не возможно ??
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