как поставить коды для осциляторов - страница 3
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владимир большое вам спасибо за оперативные ответы , но ваш советник который вы выставили кстати 7 часов назад уже имеет 9 скачиваний , рад за вас ! ... но у меня не скачиваеться ... я делал копию с сообщений но выдает 71 ошибку в ваший кодах ... я сам работаю в финансовой сфере и не знал что в кампании метатрейдер могут возникать такие проблемы ... уважаемый Владимир , вы видите выход и з сложившийся ситуации ..
Если к Вас проблемы: опишите последовательно Ваши шаги - сделали то-то, подучили результат такой-то. Я пока не могу представить что Вы делаете.
значит смотрите - ;
1 ) шаг ...Я делаю попию высланных вами мне кодов
2 ) шаг ... открываю окно для нового советника на платформе
3) шаг вставляют ваши коды и нажимаю компелировать .. и выдает более полусотни ошибок ....
значит смотрите - ;
1 ) шаг ...Я делаю попию высланных вами мне кодов
2 ) шаг ... открываю окно для нового советника на платформе
3) шаг вставляют ваши коды и нажимаю компелировать .. и выдает более полусотни ошибок ....
значит смотрите - ;
1 ) шаг ...Я делаю попию высланных вами мне кодов
2 ) шаг ... открываю окно для нового советника на платформе
3) шаг вставляют ваши коды и нажимаю компелировать .. и выдает более полусотни ошибок ....
А теперь осталось показать, какой именно код вставляете (ведь в этой ветке много кодов уже было приведено) и какие ошибки выдает.
А теперь осталось показать, какой именно код вставляете (ведь в этой ветке много кодов уже было приведено) и какие ошибки выдает.
качаем это код ... и компилируем как сказал владимир ... выдает более полусотни ошибок и пару десятков предупреждений
качаем это код ... и компилируем как сказал владимир ... выдает более полусотни ошибок и пару десятков предупреждений
Вы читайте внимательно: я показал этот Блок кода (часть кода, функцию) чтобы пояснить принцип формирования сигналов. То есть это не весь советник, а малая его часть.
спасибо большое .... Я это ценю я уже сказал ... но в профиле - CodeBase - который кстати находиться у вас у друзьях ничего нет !!
Там есть только одно сообщение рекомендация о необходимости регистрации на сайте , что у меня уже давно есть ... вы можете зайти и сами убедиться ....
может вы имеете ввиду что то другое ... а есть прямая ссылка ...
есть ещё один способ - копируем с этой страницы весь код https://www.mql5.com/ru/code/viewcode/34464/246306/rsi_intrazone_trading_simple.mq5 и MetaEditor вставляем в новый созданный эксперт
1. первое создать
2. скопируйте сначала имя эксперта и вставьте в название нового эксперта
3. Теперь полностью скопируйте со страницы код и вставьте в новый ваш эксперт
4. нажмите Компилировать
есть ещё один способ - копируем с этой страницы весь код https://www.mql5.com/ru/code/viewcode/34464/246306/rsi_intrazone_trading_simple.mq5 и MetaEditor вставляем в новый созданный эксперт
я скачал спасибо ... это с советник с RSI ... кстати хорошо сливает ...
господа я изначально говорил о Стохастике .. и как можно установить диапазон в уже готовом советнике . который был скомпелирован вашей же платформой ... вы как опытный программисты можете посмотреть эту простую для вас задачу .. еще раз вам высылаю код советника
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