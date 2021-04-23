как поставить коды для осциляторов - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ложь и провакация :).
Вам дали ссылку на РУССКУЮ часть кодобазы (в ru части лежит файл версии 1.001), но Вы зачем-то скачали версию 1.000 с АНГИЙСКОЙ части кодобазы. Также помните: у каждого кода есть специальная тема для обсуждения и именно в специальной теме задаются вопросы по коду.
пожалуйста уточните ... я еще раз перешол по ссылке там только одна версия .. или вы просто шутите ??
добавил уровни
от уровней 50 - 50 евро\бакс 30минут этот год
Сегодня весь день изучал как создать эксперта с помощью Мастер MQL5. https://www.mql5.com/ru/articles/367
Интересная штука
Кстати, для Wizard MQL5 можно писать свой модуль торговых сигналов. Пример: SignalMAAboveBelow 3 (это правда для Moving Average), но для каждого индикатора можно написать свой модуль торговых сигналов.
Спасибо! за ссылку
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Ваш модуль торговых сигналов - Спасибо!
Вот полдня убил, методом тыка из стандартного класса - получился не плохой класс и из него эксперт
-----------------------
нужно этот файл установить сюда MQL5\Include\Expert\Signal\
потом создать эксперта с помощью этого
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
после того как устанавливается файл в папку - перезагрузить метаедитор