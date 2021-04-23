как поставить коды для осциляторов - страница 7
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Вы неправильно вставляете код на форум. Пожалуйста правильно вставляйте код:
Вставляйте код правильно: в момент редактировании поста нажмите кнопку , в появившееся окно вставляете свой код. Или Вы можете прикрепить код при помощи кнопки
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Владимир при скачивании из папки зип 777 информация сама заполнила новый эксперт ... мне осталось только перед этим удалить старый эксперт 777 как было сказано и нажать кнопку компилировать ... вставлять ничего не пришлось ... извините но моей вины здесь нет ..
Давайте попробуем ещё раз - переименовал я папку и эксперта
Копируем сюда
Вы неправильно вставляете код на форум. Пожалуйста правильно вставляйте код:
Вставляйте код правильно: в момент редактировании поста нажмите кнопку , в появившееся окно вставляете свой код. Или Вы можете прикрепить код при помощи кнопки
я сделал как вы сказали ... через эти кнопки ... владимир суть в тот что компелятор выдает кучу ошибок ... в это проблема ...
я сделал как вы сказали ... через эти кнопки ... владимир суть в тот что компелятор выдает кучу ошибок ... в это проблема ...
Причём здесь компилятор, если разговор о том, что Вы УПОРНО, на протяжении почти десяти страниц ВСТАВЛЯЕТЕ КОД НЕПРАВИЛЬНО.
Вставляйте код правильно: в момент редактировании поста нажмите кнопку , в появившееся окно вставляете свой код. Или Вы можете прикрепить код при помощи кнопки
Давайте попробуем ещё раз - переименовал я папку и эксперта
Копируем сюда
сан алекс - у меня заполнение происходит автоматически в новый эксперт на базе тех данных которые вы мне высылаете ... я туда ни в коем случае не вмешиваюсь.. и компьютер у меня новый 10 виндос 64 битный ... извини но у меня выдало 16 ошибок и прибавилось одно предупреждение .. как мне сделать чтобы вы увидели это своими глазами
сан алекс - у меня заполнение происходит автоматически в новый эксперт на базе тех данных которые вы мне высылаете ... я туда ни в коем случае не вмешиваюсь.. и компьютер у меня новый 10 виндос 64 битный ... извини но у меня выдало 16 ошибок и прибавилось одно предупреждение .. как мне сделать чтобы вы увидели это своими глазами
В Skype есть возможность показа рабочего стола ...
Давайте попробуем ещё раз - переименовал я папку и эксперта
Копируем сюда
В Skype есть возможность показа рабочего стола ...
я ни чего здесь не менял !!!!
с этими настройками по фунт \ бакс - за этот год - 30 минут
В Skype есть возможность показа рабочего стола ...
я про коды которые выслал правильно как вы сказали..