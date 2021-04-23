как поставить коды для осциляторов - страница 7

Новый комментарий
 
Vladimir Karputov:

Вы неправильно вставляете код на форум. Пожалуйста правильно вставляйте код:

Вставляйте код правильно: в момент редактировании поста нажмите кнопку     , в появившееся окно вставляете свой код. Или Вы можете прикрепить код при помощи кнопки    

 
***

	          


		          




  

      

        Открой новые возможности в MetaTrader 5 с сообществом и сервисами MQL5
      


    

      Открой новые возможности в MetaTrader 5 с сообществом и сервисами MQL5

      
  • 2021.04.21
  • www.mql5.com


      

        MQL5: язык торговых стратегий для MetaTrader 5, позволяет писать собственные торговые роботы, технические индикаторы, скрипты и библиотеки функций

      

    


    

  





		          



		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          [Удален]
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 financion.comission:
 
Владимир при скачивании из папки зип 777 информация сама заполнила новый эксперт ... мне осталось только перед этим удалить старый эксперт 777 как было сказано и нажать кнопку компилировать ... вставлять ничего не пришлось ... извините но моей вины здесь нет .. 
 
 
Давайте попробуем ещё раз - переименовал я папку и эксперта 
 
Копируем сюда 
 
 Signal_Stoch_W
 
 ошибокнет

	          



		          

			          

    Файлы:
  

      

          Signal_Stoch_W.zip
 8 kb      

  




		          


	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 Vladimir Karputov:
 
Вы неправильно вставляете код на форум. Пожалуйста правильно вставляйте код:
 
 
Вставляйте код правильно: в момент редактировании поста нажмите кнопку     , в появившееся окно вставляете свой код. Или Вы можете прикрепить код при помощи кнопки    
 
 
 
я сделал как вы сказали ... через эти кнопки ... владимир суть в тот что компелятор выдает кучу ошибок ... в это проблема ... 

	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 financion.comission:
 
я сделал как вы сказали ... через эти кнопки ... владимир суть в тот что компелятор выдает кучу ошибок ... в это проблема ... 
 
 
Причём здесь компилятор, если разговор о том, что Вы УПОРНО, на протяжении почти десяти страниц ВСТАВЛЯЕТЕ КОД НЕПРАВИЛЬНО.
 
 
Вставляйте код правильно: в момент редактировании поста нажмите кнопку    Code , в появившееся окно вставляете свой код. Или Вы можете прикрепить код при помощи кнопки    Прикрепить файл 
 

	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 SanAlex:
 
Давайте попробуем ещё раз - переименовал я папку и эксперта 
 
Копируем сюда 
 
 

 
 
сан алекс - у меня заполнение происходит автоматически в новый эксперт на базе тех данных которые вы мне высылаете ... я туда ни в коем случае не вмешиваюсь.. и компьютер у меня новый 10 виндос 64 битный ... извини но у меня выдало 16 ошибок и прибавилось одно предупреждение .. как мне сделать чтобы вы увидели это своими глазами 

	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 financion.comission:
 
сан алекс - у меня заполнение происходит автоматически в новый эксперт на базе тех данных которые вы мне высылаете ... я туда ни в коем случае не вмешиваюсь.. и компьютер у меня новый 10 виндос 64 битный ... извини но у меня выдало 16 ошибок и прибавилось одно предупреждение .. как мне сделать чтобы вы увидели это своими глазами 
 
 
В Skype есть возможность показа рабочего стола ...

	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 SanAlex:
 
Давайте попробуем ещё раз - переименовал я папку и эксперта 
 
Копируем сюда 
 
 

 
 
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               Signal_Stoch_W.mq5 |
//|                                  Copyright 2021, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Include                                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Expert\Expert.mqh>
//--- available signals
#include "CCP_Stoch_M.mqh"
//--- available trailing
#include <Expert\Trailing\TrailingNone.mqh>
//--- available money management
#include <Expert\Money\MoneyFixedLot.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Inputs                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- inputs for expert
input string         Expert_Title           ="Signal_Stoch_W"; // Document name
ulong                Expert_MagicNumber     =21346;            //
bool                 Expert_EveryTick       =false;            //
//--- inputs for main signal
input int            Signal_ThresholdOpen   =10;          // Signal threshold value to open [0...100]
input int            Signal_ThresholdClose  =10;          // Signal threshold value to close [0...100]
input double         Signal_PriceLevel      =0.0;         // Price level to execute a deal
input double         Signal_StopLevel       =90.0;        // Stop Loss level (in points)
input double         Signal_TakeLevel       =36.0;        // Take Profit level (in points)
input int            Signal_Expiration      =4;           // Expiration of pending orders (in bars)
input int            Signal_Stoch_PeriodK   =5;           // Stochastic(5,3,3,...) K-period
input int            Signal_Stoch_PeriodD   =3;           // Stochastic(5,3,3,...) D-period
input int            Signal_Stoch_PeriodSlow=3;           // Stochastic(5,3,3,...) Period of slowing
input ENUM_STO_PRICE Signal_Stoch_Applied   =STO_LOWHIGH; // Stochastic(5,3,3,...) Prices to apply to
input double         Signal_Stoch_Weight    =1.0;         // Stochastic(5,3,3,...) Weight [0...1.0]
//--- inputs for money
input double         Money_FixLot_Percent   =10.0;        // Percent
input double         Money_FixLot_Lots      =0.1;         // Fixed volume
//+------------------------------------------------------------------+
//| Global expert object                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
CExpert ExtExpert;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Initialization function of the expert                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- Initializing expert
   if(!ExtExpert.Init(Symbol(),Period(),Expert_EveryTick,Expert_MagicNumber))
     {
      //--- failed
      printf(__FUNCTION__+": error initializing expert");
      ExtExpert.Deinit();
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- Creating signal
   CExpertSignal *signal=new CExpertSignal;
   if(signal==NULL)
     {
      //--- failed
      printf(__FUNCTION__+": error creating signal");
      ExtExpert.Deinit();
      return(INIT_FAILED);
     }
//---
   ExtExpert.InitSignal(signal);
   signal.ThresholdOpen(Signal_ThresholdOpen);
   signal.ThresholdClose(Signal_ThresholdClose);
   signal.PriceLevel(Signal_PriceLevel);
   signal.StopLevel(Signal_StopLevel);
   signal.TakeLevel(Signal_TakeLevel);
   signal.Expiration(Signal_Expiration);
//--- Creating filter CSignalStoch
   CCP_Stoch *filter0=new CCP_Stoch;
   if(filter0==NULL)
     {
      //--- failed
      printf(__FUNCTION__+": error creating filter0");
      ExtExpert.Deinit();
      return(INIT_FAILED);
     }
   signal.AddFilter(filter0);
//--- Set filter parameters
   filter0.StochPeriodK(Signal_Stoch_PeriodK);
   filter0.StochPeriodD(Signal_Stoch_PeriodD);
   filter0.StochPeriodSlow(Signal_Stoch_PeriodSlow);
   filter0.StochApplied(Signal_Stoch_Applied);
   filter0.Weight(Signal_Stoch_Weight);
//--- Creation of trailing object
   CTrailingNone *trailing=new CTrailingNone;
   if(trailing==NULL)
     {
      //--- failed
      printf(__FUNCTION__+": error creating trailing");
      ExtExpert.Deinit();
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- Add trailing to expert (will be deleted automatically))
   if(!ExtExpert.InitTrailing(trailing))
     {
      //--- failed
      printf(__FUNCTION__+": error initializing trailing");
      ExtExpert.Deinit();
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- Set trailing parameters
//--- Creation of money object
   CMoneyFixedLot *money=new CMoneyFixedLot;
   if(money==NULL)
     {
      //--- failed
      printf(__FUNCTION__+": error creating money");
      ExtExpert.Deinit();
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- Add money to expert (will be deleted automatically))
   if(!ExtExpert.InitMoney(money))
     {
      //--- failed
      printf(__FUNCTION__+": error initializing money");
      ExtExpert.Deinit();
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- Set money parameters
   money.Percent(Money_FixLot_Percent);
   money.Lots(Money_FixLot_Lots);
//--- Check all trading objects parameters
   if(!ExtExpert.ValidationSettings())
     {
      //--- failed
      ExtExpert.Deinit();
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- Tuning of all necessary indicators
   if(!ExtExpert.InitIndicators())
     {
      //--- failed
      printf(__FUNCTION__+": error initializing indicators");
      ExtExpert.Deinit();
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- ok
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Deinitialization function of the expert                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   ExtExpert.Deinit();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| "Tick" event handler function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   ExtExpert.OnTick();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| "Trade" event handler function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTrade()
  {
   ExtExpert.OnTrade();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
   ExtExpert.OnTimer();
  }
//+------------------------------------------------------------------+


	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 Vladimir Karputov:
 
В Skype есть возможность показа рабочего стола ...
 
 
я ни чего здесь не менял !!!!

	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          [Удален]
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 financion.comission:
 
 
с этими настройками по фунт \ бакс - за этот год - 30 минут 
 
 фунт бакс

	          




	          

		          

	          

          

        

        


            

          

	          

		          
			          
				          
			          
		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 Vladimir Karputov:
 
В Skype есть возможность показа рабочего стола ...
 
 
я про коды которые выслал правильно как вы сказали.. 

	          




	          

		          

	          

          

        




  


  

    

      

        
      

        
123456789      
        
    

    

          
            Новый комментарий