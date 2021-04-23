как поставить коды для осциляторов - страница 8
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с этими настройками по фунт \ бакс - за этот год
я рад за него что он работает относительно хорошо ... но у меня не запускаеться ... там есть моя вина ? сравните пожалуйста с исходниками которые у вас есть...
Вот! Отлично! У Вас получилось правильно вставить код.
Извините, выключаю ПК, если что завтра подскажу.
Вот! Отлично! У Вас получилось правильно вставить код.
Извините, выключаю ПК, если что завтра подскажу.
спасибо вам обоим за работу ... завтра продолжим ... спокойной ночи ... как все закончим - вам пологаеться надбавка к окладу за труд в особо тяжолых условиях , как и шахтерам !!!
я рад за него что он работает относительно хорошо ... но у меня не запускаеться ... там есть моя вина ? сравните пожалуйста с исходниками которые у вас есть...
Посмотрите на картинки #62 где я показал куда нужно копировать папку с файлами - раз Вы выставили уже код который я переименовал , значит у вас уже все должно работать.
Есть конкретный вопрос - смотрите , когда я выставляю Стохастик в советнике и задаю его параметры , он конечно срабатывает при пересичений линий , но проблема в том что я не знаю как сделать так чтобы он покупал только в зоне перепроданности ( 20 ) , и продавал в зоне перекупленности ( 80 ) ... Владимир помогите пожалуйста - где и как мне нужно выставить данные для этой функции ... Буду вам благодарен !!!
8 страниц пинг-понга, терпения Вам не занимать)
Владимир уже выкладывал советник по стохастику, со стопами, с уровнями, с результатом теста, зачем придумывать велосипед)
https://www.mql5.com/ru/code/20881
8 страниц пинг-понга, терпения Вам не занимать)
Владимир уже выкладывал советник по стохастику, со стопами, с уровнями, с результатом теста, зачем придумывать велосипед)
https://www.mql5.com/ru/code/20881
спасибо сергей я посмотрю ...
8 страниц пинг-понга, терпения Вам не занимать)
Владимир уже выкладывал советник по стохастику, со стопами, с уровнями, с результатом теста, зачем придумывать велосипед)
https://www.mql5.com/ru/code/20881
владимир доброе утро .. я посмотрел ваш файл с советником который порекомендовал ваш коллега .. там обнаружилось две ошибки . я сейчас вам их напишу -
INIT_FAILED - expression not boolean , на строке 261 столбец 20 ..
INIT_FAILED - expression not boolean , на строке 267 столбец 17 ..
посмотрите пожалуйста что там ...
владимир доброе утро .. я посмотрел ваш файл с советником который порекомендовал ваш коллега .. там обнаружилось две ошибки . я сейчас вам их напишу -
INIT_FAILED - expression not boolean , на строке 261 столбец 20 ..
INIT_FAILED - expression not boolean , на строке 267 столбец 17 ..
посмотрите пожалуйста что там ...
Ложь и провакация :).
Вам дали ссылку на РУССКУЮ часть кодобазы (в ru части лежит файл версии 1.001), но Вы зачем-то скачали версию 1.000 с АНГИЙСКОЙ части кодобазы. Также помните: у каждого кода есть специальная тема для обсуждения и именно в специальной теме задаются вопросы по коду.
владимир доброе утро .. я посмотрел ваш файл с советником который порекомендовал ваш коллега .. там обнаружилось две ошибки . я сейчас вам их напишу -
INIT_FAILED - expression not boolean , на строке 261 столбец 20 ..
INIT_FAILED - expression not boolean , на строке 267 столбец 17 ..
посмотрите пожалуйста что там ...
нет ошибок