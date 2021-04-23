как поставить коды для осциляторов - страница 8

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SanAlex:

с этими настройками по фунт \ бакс - за этот год


я рад за него что он работает относительно хорошо ... но у меня не запускаеться ... там есть моя вина ? сравните пожалуйста с исходниками которые у вас есть...

 
financion.comission:

Вот! Отлично! У Вас получилось правильно вставить код.

Извините, выключаю ПК, если что завтра подскажу.

 
Vladimir Karputov:

Вот! Отлично! У Вас получилось правильно вставить код.

Извините, выключаю ПК, если что завтра подскажу.

спасибо вам обоим за работу ... завтра продолжим ... спокойной ночи ... как все закончим - вам пологаеться надбавка к окладу за труд в особо тяжолых условиях , как и шахтерам !!!

[Удален]  
financion.comission:

я рад за него что он работает относительно хорошо ... но у меня не запускаеться ... там есть моя вина ? сравните пожалуйста с исходниками которые у вас есть...

Посмотрите на картинки  где я показал куда нужно копировать папку с файлами - раз Вы выставили уже код который я переименовал , значит у вас уже все должно работать.

фунт баксччч

  
возможно с помощью скайпа мы завтра закончим наши терзания !!
 
financion.comission:
Есть конкретный вопрос - смотрите , когда я выставляю Стохастик в советнике и задаю его параметры , он конечно срабатывает при пересичений линий , но проблема в том что я не знаю как сделать так чтобы он покупал только в зоне перепроданности ( 20 ) , и продавал в зоне перекупленности ( 80 ) ... Владимир помогите пожалуйста - где и как мне нужно выставить данные для этой функции ... Буду вам благодарен !!!

8 страниц пинг-понга, терпения Вам не занимать)

Владимир уже выкладывал советник по стохастику, со стопами, с уровнями, с результатом теста, зачем придумывать велосипед)

https://www.mql5.com/ru/code/20881

EA Stochastic
EA Stochastic
  • www.mql5.com
Торговля по индикатору iStochastic (Stochastic Oscillator, Stochastic). Отключаемые уровни стоп лосс и тейк профит, трейлинг позиции.
 
VVT:

8 страниц пинг-понга, терпения Вам не занимать)

Владимир уже выкладывал советник по стохастику, со стопами, с уровнями, с результатом теста, зачем придумывать велосипед)

https://www.mql5.com/ru/code/20881

спасибо сергей я посмотрю ...

 
VVT:

8 страниц пинг-понга, терпения Вам не занимать)

Владимир уже выкладывал советник по стохастику, со стопами, с уровнями, с результатом теста, зачем придумывать велосипед)

https://www.mql5.com/ru/code/20881

владимир доброе утро .. я посмотрел ваш файл с советником который порекомендовал ваш коллега .. там обнаружилось две ошибки . я сейчас вам их напишу - 


INIT_FAILED - expression not boolean   , на строке 261   столбец 20 ..

INIT_FAILED - expression not boolean  ,  на строке 267   столбец 17 ..

посмотрите пожалуйста что там ... 

 
financion.comission:

владимир доброе утро .. я посмотрел ваш файл с советником который порекомендовал ваш коллега .. там обнаружилось две ошибки . я сейчас вам их напишу - 


INIT_FAILED - expression not boolean   , на строке 261   столбец 20 ..

INIT_FAILED - expression not boolean  ,  на строке 267   столбец 17 ..

посмотрите пожалуйста что там ... 

Ложь и провакация :).

Вам дали ссылку на РУССКУЮ часть кодобазы (в ru части лежит файл версии 1.001), но Вы зачем-то скачали версию 1.000 с АНГИЙСКОЙ части кодобазы. Также помните: у каждого кода есть специальная тема для обсуждения и именно в специальной теме задаются вопросы по коду.

[Удален]  
financion.comission:

владимир доброе утро .. я посмотрел ваш файл с советником который порекомендовал ваш коллега .. там обнаружилось две ошибки . я сейчас вам их напишу - 


INIT_FAILED - expression not boolean   , на строке 261   столбец 20 ..

INIT_FAILED - expression not boolean  ,  на строке 267   столбец 17 ..

посмотрите пожалуйста что там ... 

нет ошибок 

EA Stochastic

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