как поставить коды для осциляторов - страница 5
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я скачал спасибо ... это с советник с RSI ... кстати хорошо сливает ......
Вставляйте код правильно -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
пожалуйста помогите мне нужно чтобы каждый новый бар открывалась сделка мне нужно чтобы если Предыдущий бар был верх то buy если вниз то sell
Sergey Golubev, 2020.03.23 16:08
Вставляйте правильно код -
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MQL5.community - Памятка пользователя
Кнопка предназначена для вставки исходного кода в текст сообщения. При нажатии появляется пустое окно, в которое необходимо вставить код и далее нажать кнопку Вставить. Для отмены вставки кода необходимо нажать кнопку Отмена.
Да, таких пруд пруди: Фриланс.
они пишут с начала ... а мне нужен совет как по готовуму советнику изменить параметры ???
Это готовый советник. Нет никаких "сгенерировать" и "шаблон".
Непосредственно блок который отвечает за формирование торгового сигнала - это функция SearchTradingSignals.
Здесь происходит получение данных индикатора с трех последних баров и сравнение в какой зоне находится индикатор.
владимир вы здесь ?
владимир вы здесь ?
Вам так пойдёт ? ниже 20 в BUY выше 80 в SELL
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
скопировать папку 777 в эксперты
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Это Ваш код -Если бы Вы правильно вставили код - тогда бы код был бы красивей - а так через строку весь код
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в Вашем коде изменения тут
по умолчанию на 30 минутах евро\бакс
владимир вы здесь ?
Нет.
по умолчанию на 30 минутах евро\бакс
спасибо большое вам.. я сейчас посмотрю