как поставить коды для осциляторов - страница 5

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financion.comission:

я скачал спасибо ... это с советник с RSI ... кстати хорошо сливает ... 

...

Вставляйте код правильно -

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

пожалуйста помогите мне нужно чтобы каждый новый бар открывалась сделка мне нужно чтобы если Предыдущий бар был верх то buy если вниз то sell

Sergey Golubev, 2020.03.23 16:08

Вставляйте правильно код -

----------------‌

MQL5.community - Памятка пользователя 

Кнопка  Исходный кодпредназначена для вставки исходного кода в текст сообщения. При нажатии появляется пустое окно, в которое необходимо вставить код и далее нажать кнопку Вставить. Для отмены вставки кода необходимо нажать кнопку Отмена.


 
со стохастиком невозможно ничего сделать?? есть хоть кто то кто знает как это сделать ?
 
Ihor Herasko:

Да, таких пруд пруди: Фриланс.

они пишут с начала ... а мне нужен совет как по готовуму советнику изменить параметры ???

 
здесь есть хоть кто то кто читает что я пишу ??
 
Vladimir Karputov:

Это готовый советник. Нет никаких "сгенерировать" и "шаблон".

Непосредственно блок который отвечает за формирование торгового сигнала - это функция SearchTradingSignals.

Здесь происходит получение данных индикатора с трех последних баров и сравнение в какой зоне находится индикатор.

владимир вы здесь ? 

[Удален]  
financion.comission:

владимир вы здесь ? 

Вам так пойдёт ? ниже 20 в BUY выше 80 в SELL

Снимок

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

скопировать папку 777 в эксперты 

Снимок777

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Это Ваш код -Если бы Вы правильно вставили код - тогда бы код был бы красивей - а так через строку весь код

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

в Вашем коде изменения тут

//--- Creating filter CSignalStoch
   CCP_Stoch *filter0=new CCP_Stoch;
   if(filter0==NULL)
     {
      //--- failed
      printf(__FUNCTION__+": error creating filter0");
      ExtExpert.Deinit();
      return(INIT_FAILED);
     }
   signal.AddFilter(filter0);
//--- Set filter parameters
   filter0.StochPeriodK(Signal_Stoch_PeriodK);
   filter0.StochPeriodD(Signal_Stoch_PeriodD);
   filter0.StochPeriodSlow(Signal_Stoch_PeriodSlow);
   filter0.StochApplied(Signal_Stoch_Applied);
   filter0.Weight(Signal_Stoch_Weight);
//--- Creation of trailing object
Файлы:
777.zip  8 kb
[Удален]  

по умолчанию на 30 минутах евро\бакс 

Снимок 30мин

 
financion.comission:

владимир вы здесь ? 

Нет.

 
SanAlex:

по умолчанию на 30 минутах евро\бакс 


спасибо большое вам.. я сейчас посмотрю

 
Кстати, MQL Wizard для Стохастика использует такие сигналы:
Документация по MQL5: Стандартная библиотека / Модули стратегий / Модули торговых сигналов / Сигналы осциллятора Stochastic
Документация по MQL5: Стандартная библиотека / Модули стратегий / Модули торговых сигналов / Сигналы осциллятора Stochastic
  • www.mql5.com
Сигналы осциллятора Stochastic - Модули торговых сигналов - Модули стратегий - Стандартная библиотека - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
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