Индекс настроения рынка - страница 2

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Правильнее называть этот индикатор: "Индикатор настроения Султонова".

Настроение товарища Султонова устремляется к нулю, когда у него уменьшаются средства.

И наоборот, стоит им чуток увеличиться, как и настроение означенного товарища повышается.

 
PapaYozh:

Правильнее называть этот индикатор: "Индикатор настроения Султонова".

Настроение товарища Султонова устремляется к нулю, когда у него уменьшаются средства.

И наоборот, стоит им чуток увеличиться, как и настроение означенного товарища повышается.

Не расстраивайтесь, не каждому дано понять этот всеобщий индекс настроения рынка. "Чуток" - это 350%-тов годовых. Этот "чуток" как может слить, так и поднять, до небес, первоначальный депозит. Еще не скоро дойдет до Вас смысл этой ветки.

 
Yousufkhodja Sultonov:

А рынок, дружно, двинулся вверх, видимо, что-то важное произошло и индекс поднялся со значения 0,64411 до 0,67569 на 5%-тов и продолжает расти:


да, так всегда, что-то происходит)

пора признаться уже, что ничего с вашей математикой не произошло, не сказать что вы мошенник

если у вас есть правда, можно обсудить это тут сейчас


почему я это пишу, вы утверждаете, при всем своем уме, утверждаете

а это может нанести удар кому-то или даже семье


готовы обсудить тут все что вы тут делаете? при вашем опыте это должно быть не сложно

 

Настроение рынка на данный момент по версии моего индикатора https://www.mql5.com/ru/code/10339:

Индикатор Султонова
Индикатор Султонова
  • www.mql5.com
Индикатор прогнозирует предполагаемый ход цены в будущем, анализируя заложенную историю в виде заданной ретроспективы.
 

Настроение рынка вновь поменялось на противоположное - на снижение:


 

На днёвках ваш индикатор ведет себя, примерно, так

а на часах, так


 
Процесс слома хребта Форекса необходимо проводить исключительно на заводе.
 
Alexander_K:
Процесс слома хребта Форекса необходимо проводить исключительно на заводе.

Не

просто нужне не смотерть на индикатор, а как минимум задуматься - как не выпустить программу за пределы допустимого риска не остановив работу.

с несколько лет назад я писал такого рода посты и тут же стирал

теперь я понимаю, что сделать такое сложно и поэтому оставляю пост в живых.

 
Renat Akhtyamov:

Не

просто нужне не смотерть на индикатор, а как минимум задуматься - как не выпустить программу за пределы допустимого риска не остановив работу.

с несколько лет назад я писал такого рода посты и тут же стирал

теперь я понимаю, что сделать такое сложно и поэтому оставляю пост в живых.

с точки зрения дня, сегодня флет как по учебникам.. прямо тютилька в тютюльку ;-)

такое-же можно рассчитать и от моментов открытия (от произвольных точек). Кому лень считать или все силы брошены в завод - может нарисовать диагональки им.Гана
И если во флете(в центре) закрывать убытки, а профит только снаружи,
то любая серия трейдов становится прибыльной - вопрос только во времени и ММ. 
Далее надо выворачивать мозг чтобы не ждать, не порождать серий и не упарываться в сложные проценты не по прибыли

 
Mislaid:

На днёвках ваш индикатор ведет себя, примерно, так

а на часах, так


Поясните, пожалуйста.

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