Индекс настроения рынка - страница 2
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Правильнее называть этот индикатор: "Индикатор настроения Султонова".
Настроение товарища Султонова устремляется к нулю, когда у него уменьшаются средства.
И наоборот, стоит им чуток увеличиться, как и настроение означенного товарища повышается.
Правильнее называть этот индикатор: "Индикатор настроения Султонова".
Настроение товарища Султонова устремляется к нулю, когда у него уменьшаются средства.
И наоборот, стоит им чуток увеличиться, как и настроение означенного товарища повышается.
Не расстраивайтесь, не каждому дано понять этот всеобщий индекс настроения рынка. "Чуток" - это 350%-тов годовых. Этот "чуток" как может слить, так и поднять, до небес, первоначальный депозит. Еще не скоро дойдет до Вас смысл этой ветки.
А рынок, дружно, двинулся вверх, видимо, что-то важное произошло и индекс поднялся со значения 0,64411 до 0,67569 на 5%-тов и продолжает расти:
да, так всегда, что-то происходит)
пора признаться уже, что ничего с вашей математикой не произошло, не сказать что вы мошенник
если у вас есть правда, можно обсудить это тут сейчас
почему я это пишу, вы утверждаете, при всем своем уме, утверждаете
а это может нанести удар кому-то или даже семье
готовы обсудить тут все что вы тут делаете? при вашем опыте это должно быть не сложно
Настроение рынка на данный момент по версии моего индикатора https://www.mql5.com/ru/code/10339:
Настроение рынка вновь поменялось на противоположное - на снижение:
На днёвках ваш индикатор ведет себя, примерно, так
а на часах, так
Процесс слома хребта Форекса необходимо проводить исключительно на заводе.
Не
просто нужне не смотерть на индикатор, а как минимум задуматься - как не выпустить программу за пределы допустимого риска не остановив работу.
с несколько лет назад я писал такого рода посты и тут же стирал
теперь я понимаю, что сделать такое сложно и поэтому оставляю пост в живых.
Не
просто нужне не смотерть на индикатор, а как минимум задуматься - как не выпустить программу за пределы допустимого риска не остановив работу.
с несколько лет назад я писал такого рода посты и тут же стирал
теперь я понимаю, что сделать такое сложно и поэтому оставляю пост в живых.
с точки зрения дня, сегодня флет как по учебникам.. прямо тютилька в тютюльку ;-)
такое-же можно рассчитать и от моментов открытия (от произвольных точек). Кому лень считать или все силы брошены в завод - может нарисовать диагональки им.Гана
И если во флете(в центре) закрывать убытки, а профит только снаружи,
то любая серия трейдов становится прибыльной - вопрос только во времени и ММ.
Далее надо выворачивать мозг чтобы не ждать, не порождать серий и не упарываться в сложные проценты не по прибыли
На днёвках ваш индикатор ведет себя, примерно, так
а на часах, так
Поясните, пожалуйста.