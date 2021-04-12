Индекс настроения рынка - страница 8

Новый комментарий
 
Yousufkhodja Sultonov:

Это реальный центовый счет с плечем 1/500. Повторяю- это самый надежный метод торговли, оказывается. Нет неожиданных прыжков баланса или средств. Кажетсмя, что, вот-вот золото или доллар сомнет все на своем пути. Но, все нейтрализуются другими инструментами.

Опять центовые....

 
denis.eremin:

Юсуф, когда мы что то объясняем, мы НЕ ИМЕЕМ В ВИДУ МИКРОСЧЕТА - это забавы для детей.

Ну почему детские забавы? Для тестирования ещё сырой ТС как раз подходит микросчёт. По крайней мере я свои новые ТС всегда вначале на центовом счёте тестирую.

 
khorosh:

Ну почему детские забавы? Для тестирования ещё сырой ТС как раз подходит микросчёт. По крайней мере я свои новые ТС всегда вначале на центовом счёте тестирую.

Я такого-же мнения. Зачем бросаться сразу в пекло рынка без предварительного анализа.

 

Уважаемый Юсуф. Я разделяю Ваш подход к анализу настроения рынка на основе корзины валют. Но, давайте пойдем дальше. Ничто не мешает нам создавать любые корзины и вычислять для них профит (то, что вы обозвали методикой, на самом деле лишь инструмент).  Настроение рынка - это не одна, а куча корзин, которые торгуются с профитом (  для подбора корзин я использую только два критерия: 1 - корзинка на покупку должна находиться в восходящем тренде, 2 - при торговле на покупку корзинки по H-зигзагу должен получаться положительный результат) Тогда это, типа сейчас, корзинка торгуется в направлении хорошего настроения рынка.

При таком подходе мы получаем тысячи корзинок ( это только "правильных" корзинок) для торговли в направлении "хорошего настроения" рынка с минимальными маржинальными  требованиями ( в анализе участвуют боле 200 000 корзинок со стоимостью менее 4K USD).

Теперь уважуха к основоположникам: HrenFX, Svinozavr.

 

Вот вам настроение за пятницу.


 
Индекс настроения рынка - должен быть горизонтальной линией!
 
Evgeniy Chumakov:
Индекс настроения рынка - должен быть горизонтальной линией!

он будет горизонтальной, вне зависимости от настроения рынка


 
Evgeniy Chumakov:

Вот вам настроение за пятницу.


Видимо, это настроение рынка для одного инструмента.

 
Evgeniy Chumakov:
Индекс настроения рынка - должен быть горизонтальной линией!

Обоснуйте, пожалуйста.

 
Renat Akhtyamov:

он будет горизонтальной, вне зависимости от настроения рынка


Бред.

123456789
Новый комментарий