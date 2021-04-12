Индекс настроения рынка - страница 8
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Это реальный центовый счет с плечем 1/500. Повторяю- это самый надежный метод торговли, оказывается. Нет неожиданных прыжков баланса или средств. Кажетсмя, что, вот-вот золото или доллар сомнет все на своем пути. Но, все нейтрализуются другими инструментами.
Опять центовые....
Юсуф, когда мы что то объясняем, мы НЕ ИМЕЕМ В ВИДУ МИКРОСЧЕТА - это забавы для детей.
Ну почему детские забавы? Для тестирования ещё сырой ТС как раз подходит микросчёт. По крайней мере я свои новые ТС всегда вначале на центовом счёте тестирую.
Ну почему детские забавы? Для тестирования ещё сырой ТС как раз подходит микросчёт. По крайней мере я свои новые ТС всегда вначале на центовом счёте тестирую.
Я такого-же мнения. Зачем бросаться сразу в пекло рынка без предварительного анализа.
Уважаемый Юсуф. Я разделяю Ваш подход к анализу настроения рынка на основе корзины валют. Но, давайте пойдем дальше. Ничто не мешает нам создавать любые корзины и вычислять для них профит (то, что вы обозвали методикой, на самом деле лишь инструмент). Настроение рынка - это не одна, а куча корзин, которые торгуются с профитом ( для подбора корзин я использую только два критерия: 1 - корзинка на покупку должна находиться в восходящем тренде, 2 - при торговле на покупку корзинки по H-зигзагу должен получаться положительный результат) Тогда это, типа сейчас, корзинка торгуется в направлении хорошего настроения рынка.
При таком подходе мы получаем тысячи корзинок ( это только "правильных" корзинок) для торговли в направлении "хорошего настроения" рынка с минимальными маржинальными требованиями ( в анализе участвуют боле 200 000 корзинок со стоимостью менее 4K USD).
Теперь уважуха к основоположникам: HrenFX, Svinozavr.
Вот вам настроение за пятницу.
Индекс настроения рынка - должен быть горизонтальной линией!
он будет горизонтальной, вне зависимости от настроения рынка
Вот вам настроение за пятницу.
Видимо, это настроение рынка для одного инструмента.
Индекс настроения рынка - должен быть горизонтальной линией!
Обоснуйте, пожалуйста.
он будет горизонтальной, вне зависимости от настроения рынка
Бред.