Индекс настроения рынка - страница 3

Новый комментарий
 
Yousufkhodja Sultonov:

Поясните, пожалуйста.

Я просто посчитал результат торгов по вашим парам минимальным лотом. На днях вы стояли по тренду. Почти пять месяцев.

Сейчас мы уходим в консолидацию. Надо менять корзинку. Жесткий разворот на часах показывает, что банкета  дальше не будет.

 
Maxim Kuznetsov:

с точки зрения дня, сегодня флет как по учебникам.. прямо тютилька в тютюльку ;-)

такое-же можно рассчитать и от моментов открытия (от произвольных точек). Кому лень считать или все силы брошены в завод - может нарисовать диагональки им.Гана
И если во флете(в центре) закрывать убытки, а профит только снаружи,
то любая серия трейдов становится прибыльной - вопрос только во времени и ММ. 
Далее надо выворачивать мозг чтобы не ждать, не порождать серий и не упарываться в сложные проценты не по прибыли

Кстати, вот на таких фигурах:

в простонародье именуемых "гистерезисом", некоторые умудряются Грааль построить.

 
Alexander_K:

Кстати, вот на таких фигурах:

в простонародье именуемых "гистерезисом", некоторые умудряются Грааль построить.

ну да, если понимать, какой выхлоп можно почерпнуть от гистерезиса

не грааль еще, но для начала норм

 
Mislaid:

Я просто посчитал результат торгов по вашим парам минимальным лотом. На днях вы стояли по тренду. Почти пять месяцев.

Сейчас мы уходим в консолидацию. Надо менять корзинку. Жесткий разворот на часах показывает, что банкета  дальше не будет.

Я торгую на дневках, часовики, пока, меня не интересуют. Посчитайте, по своей методике, на дневках, пожалуйста.

 
Alexander_K:

Кстати, вот на таких фигурах:

в простонародье именуемых "гистерезисом", некоторые умудряются Грааль построить.

фигура в простонародье :-)

 
Yousufkhodja Sultonov:

Я торгую на дневках, часовики, пока, меня не интересуют. Посчитайте, по своей методике, на дневках, пожалуйста.

Первый график на днёвках.

[Удален]  
Alexander_K:

в простонародье именуемых "гистерезисом"

абыр, абырвалг 

 
Aleksei Stepanenko:

абыр, абырвалг 

картина вашего пера прямо в тему и в стиле..


[Удален]  

А что? Эксцентричный способ классификации рынка. Сегодня рынок, как камбала, а вчера был тощей селёдкой! 

Максим, давайте, такой индикатор сбацаем! Лучшая единица измерения настроения рынка - селёдка.

 
Aleksei Stepanenko:

А что? Эксцентричный способ классификации рынка. Сегодня рынок, как камбала, а вчера был тощей селёдкой! 

Максим, давайте, такой индикатор сбацаем! Лучшая единица измерения настроения рынка - селёдка.

Сегодня не тяпница. Мозговой штурм от ТС содержит намного более информации, чем ваш стёб. 

123456789
Новый комментарий