Индекс настроения рынка - страница 3
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Поясните, пожалуйста.
Я просто посчитал результат торгов по вашим парам минимальным лотом. На днях вы стояли по тренду. Почти пять месяцев.
Сейчас мы уходим в консолидацию. Надо менять корзинку. Жесткий разворот на часах показывает, что банкета дальше не будет.
с точки зрения дня, сегодня флет как по учебникам.. прямо тютилька в тютюльку ;-)
такое-же можно рассчитать и от моментов открытия (от произвольных точек). Кому лень считать или все силы брошены в завод - может нарисовать диагональки им.Гана
И если во флете(в центре) закрывать убытки, а профит только снаружи,
то любая серия трейдов становится прибыльной - вопрос только во времени и ММ.
Далее надо выворачивать мозг чтобы не ждать, не порождать серий и не упарываться в сложные проценты не по прибыли
Кстати, вот на таких фигурах:
в простонародье именуемых "гистерезисом", некоторые умудряются Грааль построить.
Кстати, вот на таких фигурах:
в простонародье именуемых "гистерезисом", некоторые умудряются Грааль построить.
ну да, если понимать, какой выхлоп можно почерпнуть от гистерезиса
не грааль еще, но для начала норм
Я просто посчитал результат торгов по вашим парам минимальным лотом. На днях вы стояли по тренду. Почти пять месяцев.
Сейчас мы уходим в консолидацию. Надо менять корзинку. Жесткий разворот на часах показывает, что банкета дальше не будет.
Я торгую на дневках, часовики, пока, меня не интересуют. Посчитайте, по своей методике, на дневках, пожалуйста.
Кстати, вот на таких фигурах:
в простонародье именуемых "гистерезисом", некоторые умудряются Грааль построить.
фигура в простонародье :-)
Я торгую на дневках, часовики, пока, меня не интересуют. Посчитайте, по своей методике, на дневках, пожалуйста.
Первый график на днёвках.
в простонародье именуемых "гистерезисом"
абыр, абырвалг
абыр, абырвалг
картина вашего пера прямо в тему и в стиле..
А что? Эксцентричный способ классификации рынка. Сегодня рынок, как камбала, а вчера был тощей селёдкой!
Максим, давайте, такой индикатор сбацаем! Лучшая единица измерения настроения рынка - селёдка.
А что? Эксцентричный способ классификации рынка. Сегодня рынок, как камбала, а вчера был тощей селёдкой!
Максим, давайте, такой индикатор сбацаем! Лучшая единица измерения настроения рынка - селёдка.
Сегодня не тяпница. Мозговой штурм от ТС содержит намного более информации, чем ваш стёб.