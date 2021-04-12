Индекс настроения рынка - страница 5
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Видимо, рынок просыпается из глубокой депрессии и обозначил разворот:
Не путайте свою депрессию с рыночной
Не путайте свою депрессию с рыночной
Источаете негативом. Откуда у Вас столько злосьти? Вы пытались выяснять общий настрой рынка или, знаете кто и как этим занимался?
Источаете негативом. Откуда у Вас столько злосьти? Вы пытались выяснять общий настрой рынка или, знаете кто и как этим занимался?
Он же ёжик, поэтому колючий.)
Только сегодня рынок стал восходящим, не знаю, с чем это связано:
Выяснилось, что, рынок в целом, обладает огромной инерционностью и изменения происходят очень медленно. Преимущественно, властвует всеобщая тишина на фоне бури на отдельных инструментах из всех 34-х, охваченных мною в торговлю.
Торговля на все основных инструментах сильно отличается от торговли ограниченным количеством инструментов:
Например, при организации торговли сразу 34-мя инструментами показал, что, рынок показывает совсем другой характер, а именно, рынок на самом деле, является очень инерционной системой, тренды случаются очень редко. Рынок развивается медленно, несмотря на то, что, отдельные инструменты показывают интенсивный рост или падение. К сожалению, этот аспект изучен слабо, по крайной мере, я нет нашел в истории.
Торговля на все основных инструментах сильно отличается от торговли ограниченным количеством инструментов:
Например, при организации торговли сразу 34-мя инструментами показал, что, рынок показывает совсем другой характер, а именно, рынок на самом деле, является очень инерционной системой, тренды случаются очень редко. Рынок развивается медленно, несмотря на то, что, отдельные инструменты показывают интенсивный рост или падение. К сожалению, этот аспект изучен слабо, по крайной мере, я нет нашел в истории.
Что не нашел в истории? Как строить мультивалютные пользовательские индексы? Давно "изучен" вопрос.
Только толку от них, как и от всей "теории рынка" - 0
Что не нашел в истории? Как строить мультивалютные пользовательские индексы? Давно "изучен" вопрос.
Только толку от них, как и от всей "теории рынка" - 0
Укажите, пожалуйста, где и кем изучен вопрос торговли сразу на всех основных инструментах. У меня их 34, включая золото и серебро. С таким пессимистическим настроением, Вы никогда не увидите толк.
Вопрос "торговли сразу на всех основных инструментах" изучать не надо - берешь и торгуешь. Естественно, ни один нормальный человек такой ерундой страдать не будет, потому что так реального депозита не хватит.
Почему мне хватает 10 долларов, пока? Причем, максимальная загрузка депозита не превышает 13,5 %-тов при максимальной просадке 47 %.
Просто, Вы не занимались "Вопросом "торговли сразу на всех основных инструментах"" и не знакомы с этим процессом. Поверьте, это совсем другой мир торговли! Меняется всё, но, рынорк в целом не шелохнется, показывая сверх-инерционность! Сейчас рынок двигается против основных валют в нисходящем тренде.
Почему мне хватает 10 долларов, пока? Причем, максимальная загрузка депозита не превышает 13,5 %-тов при максимальной просадке 47 %.
Просто, Вы не занимались "Вопросом "торговли сразу на всех основных инструментах"" и не знакомы с этим процессом. Поверьте, это совсем другой мир торговли! Меняется всё, но, рынорк в целом не шелохнется, показывая сверх-инерционность! Сейчас рынок двигается против основных валют в нисходящем тренде.
Что значит "пока"? Вы ОДНОВРЕМЕННО открываете позиции по 34 активам?