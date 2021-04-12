Индекс настроения рынка - страница 4

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[Удален]  
Это шутка, в этом месте нужно улыбнуться. Не более ;)
 
Mislaid:

Первый график на днёвках.

Тогда, объясните смысл всех трех линий, пожалуйста.

 
Alexander_K:

Кстати, вот на таких фигурах:

в простонародье именуемых "гистерезисом", некоторые умудряются Грааль построить.

Око Саурона, не иначе😂
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Око Саурона, не иначе😂

Индекс продолжает снижаться:


 
Yousufkhodja Sultonov:

Индекс продолжает снижаться:


На полшестого

 
Alexander_K:

Кстати, вот на таких фигурах:

в простонародье именуемых "гистерезисом", некоторые умудряются Грааль построить.

с момента этого поста мучил тестер

короче

грааль - это индикатор чашки с элементами гистерезиса, реально

 
Evgeniy Chumakov:

.

Все - таки, события развиваются по Вашему сценарию https://www.mql5.com/ru/forum/364483#comment_21356464:


Индекс настроения рынка
Индекс настроения рынка
  • 2021.03.08
  • www.mql5.com
Под индексом настроения рынка я понимаю отношение первоначального депозита к текущим средствам в условиях одновременной торговли на всех, доступных...
 
Alexander_K:

Кстати, вот на таких фигурах:

в простонародье именуемых "гистерезисом", некоторые умудряются Грааль построить.

срочно удали своё сообщение!

 
transcendreamer:

срочно удали своё сообщение!

Поздно. Тайна грааля стала доступной широким массам.

 

Видимо, рынок просыпается из глубокой депрессии и обозначил разворот:


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