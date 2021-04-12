Индекс настроения рынка - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Первый график на днёвках.
Тогда, объясните смысл всех трех линий, пожалуйста.
Кстати, вот на таких фигурах:
в простонародье именуемых "гистерезисом", некоторые умудряются Грааль построить.
Око Саурона, не иначе😂
Индекс продолжает снижаться:
Индекс продолжает снижаться:
На полшестого
Кстати, вот на таких фигурах:
в простонародье именуемых "гистерезисом", некоторые умудряются Грааль построить.
с момента этого поста мучил тестер
короче
грааль - это индикатор чашки с элементами гистерезиса, реально
.
Все - таки, события развиваются по Вашему сценарию https://www.mql5.com/ru/forum/364483#comment_21356464:
Кстати, вот на таких фигурах:
в простонародье именуемых "гистерезисом", некоторые умудряются Грааль построить.
срочно удали своё сообщение!
срочно удали своё сообщение!
Поздно. Тайна грааля стала доступной широким массам.
Видимо, рынок просыпается из глубокой депрессии и обозначил разворот: