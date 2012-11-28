Справочная информация в ME - страница 2

sergeev:

и ещё - при выборе F1 на   Period(), в повляющемся окне перепутаны ссылки _Period и Period().


Это фича формата CHM, тут мы ничего поделать не можем. Мы сами прописываем указатели правильно, можете убедиться сами:


 
sergeev:

И кстати в некоторых местах в основном окне справки (не в списке) где есть ссылки на XXXSetInteger перепутано с XXXGetInteger и аналогично Double

но точно мест не помню. мельком заметил...

Спасибо, постараемся выявить эти места.
 

подсказка функции остаётся на месте, 

неудобно при длинных функциях...

 

 

 

Посмотрите пожалуйста описание FileReadArray в терминале

какое-то непонятно. что куда читается и куда записывается.

Возвращаемое значение

Количество прочитанных элементов. По умолчанию, читает весь массив (cnt=WHOLE_ARRAY).

 
отсутствует описание функции StringSplit
 

ошибка описания параметра в функции ChartIndicatorAdd

sub_window

[in]  Номер подокна графика. 0 означает главное окно графика. Чтобы добавить индикатор в новое окно, параметр должен быть на единицу больше, чем индекс последнего существующего окна, то есть равен ChartIndicatorsTotal(). Если значение параметра превышает значение ChartIndicatorsTotal(), то новое окно создано не будет, индикатор не будет добавлен.

должно быть не ChartIndicatorsTotal,  а CHART_WINDOWS_TOTAL

 
sergeev:

ошибка описания параметра в функции ChartIndicatorAdd

должно быть не ChartIndicatorsTotal,  а CHART_WINDOWS_TOTAL

Спасибо, поправили.
 

заметил, что функция EventChartCustom требует только два обязательных первых параметра - чарт и событие,

три остальных lparam, dparam, sparam - необзательны, вероятно инициализируются нулями.  Но в справке это не отображено. https://www.mql5.com/ru/docs/eventfunctions/eventchartcustom

нет описания на MB_APPLMODAL

и IDCLOSE

 

В оглавлении не показана функция OrderSendAsync.

Но она есть при просмотре других функций.


  

