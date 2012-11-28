Справочная информация в ME - страница 2
и ещё - при выборе F1 на Period(), в повляющемся окне перепутаны ссылки _Period и Period().
Это фича формата CHM, тут мы ничего поделать не можем. Мы сами прописываем указатели правильно, можете убедиться сами:
И кстати в некоторых местах в основном окне справки (не в списке) где есть ссылки на XXXSetInteger перепутано с XXXGetInteger и аналогично Double
но точно мест не помню. мельком заметил...
подсказка функции остаётся на месте,
неудобно при длинных функциях...
Посмотрите пожалуйста описание FileReadArray в терминале
какое-то непонятно. что куда читается и куда записывается.
Возвращаемое значение
Количество прочитанных элементов. По умолчанию, читает весь массив (cnt=WHOLE_ARRAY).
ошибка описания параметра в функции ChartIndicatorAdd
sub_window
[in] Номер подокна графика. 0 означает главное окно графика. Чтобы добавить индикатор в новое окно, параметр должен быть на единицу больше, чем индекс последнего существующего окна, то есть равен ChartIndicatorsTotal(). Если значение параметра превышает значение ChartIndicatorsTotal(), то новое окно создано не будет, индикатор не будет добавлен.
должно быть не ChartIndicatorsTotal, а CHART_WINDOWS_TOTAL
ошибка описания параметра в функции ChartIndicatorAdd
должно быть не ChartIndicatorsTotal, а CHART_WINDOWS_TOTAL
заметил, что функция EventChartCustom требует только два обязательных первых параметра - чарт и событие,
три остальных lparam, dparam, sparam - необзательны, вероятно инициализируются нулями. Но в справке это не отображено. https://www.mql5.com/ru/docs/eventfunctions/eventchartcustom
нет описания на MB_APPLMODAL
и IDCLOSE
В оглавлении не показана функция OrderSendAsync.
Но она есть при просмотре других функций.