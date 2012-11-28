Справочная информация в ME - страница 3

sergeev:

В оглавлении не показана функция OrderSendAsync.

Но она есть при просмотре других функций.

Попробуйте обновить кеш браузера по Ctr+F5


 
Rosh:

Попробуйте обновить кеш браузера по Ctr+F5


получилось
 
sergeev:

нет описания на MB_APPLMODAL и IDCLOSE

До сих пор нет описания. Что означают эти коды ?

P.S. Я заметил, что там ещё несколько недокументированных кодов есть. Метод тыка не помог понять, что они означают. ))

 

IDCLOSE
это похоже на IDCANCEL, только выбрана кнопка c подписью "Close"

если нет описания - скорее всего это не новое, а наоборот - устаревшее

 
A100:

IDCLOSE
это похоже на IDCANCEL, только выбрана кнопка c подписью "Close"

если нет описания - скорее всего это наоборот - устаревшее 

Ещё несколько подобных идентификаторов не описано в справке (IDCLOSE, IDHELP, а также среди флагов MB_xxx). Неописанные идентификаторы не оказывают никакого влияния на поведение MessageBox (поэтому и не описаны)
