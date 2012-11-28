Справочная информация в ME - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В оглавлении не показана функция OrderSendAsync.
Но она есть при просмотре других функций.
Попробуйте обновить кеш браузера по Ctr+F5
Попробуйте обновить кеш браузера по Ctr+F5
нет описания на MB_APPLMODAL и IDCLOSE
До сих пор нет описания. Что означают эти коды ?
P.S. Я заметил, что там ещё несколько недокументированных кодов есть. Метод тыка не помог понять, что они означают. ))
IDCLOSE
это похоже на IDCANCEL, только выбрана кнопка c подписью "Close"
если нет описания - скорее всего это не новое, а наоборот - устаревшее
IDCLOSE
это похоже на IDCANCEL, только выбрана кнопка c подписью "Close"
если нет описания - скорее всего это наоборот - устаревшее