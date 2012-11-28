Справочная информация в ME

Новый комментарий
 
Доброе время суток. У меня вопрос по справочной системе, она сейчас отличается от MT5 в том плане что не встроена в интерфейс редактора, можно сделать так чтобы она отображалась как в 4 версии? Например сделать этот параметр конфигурируемым как в VS, кому как нравится тот так и сделает.
 
Нет, такой возможности сейчас нет. Объем справочной информации по MQL5 существенно превышает объем справки по MQL4, и показывать в подвале редакторе ее будет сложно. Поэтому было принято решение о вынесении справки по MQL5 в отдельный CHM-файл.

 
Rosh писал(а)  :
Нет, такой возможности сейчас нет. Объем справочной информации по MQL5 существенно превышает объем справки по MQL4, и показывать в подвале редакторе ее будет сложно. Поэтому было принято решение о вынесении справки по MQL5 в отдельный CHM-файл.

Жаль, конечно в подвале показывать действительно не дело, а вот в основном окне было бы неплохо.
 

 

 

и там ещё запятая лишяя после name 


 


 
Спасибо, поправим.

 

кстати, а что значит сие красивое словосочетание?

"Интеграл сообщающиеся квинтэссенция". 

PS. для себя я перевёл это как "обобщённо сообщающиеся основные сущности".

 
sergeev:

кстати, а что значит сие красивое словосочетание?

"Интеграл сообщающиеся квинтэссенция". 

PS. для себя я перевёл это как "обобщённо сообщающиеся основные сущности".

Не ищите в этом смысл :)

Это была проверка встроенного спелчекера,на знание этих слов. Но по ошибке текст сохранился и оказался в справке. Неделю назад этот ляп пофиксили, в текущей справке MQL5 этого уже нет.

 

 

пора бы определиться :) 

 

и ещё - при выборе F1 на   Period(), в повляющемся окне перепутаны ссылки _Period и Period().

То есть на одно открывается другое.

 

И кстати в некоторых местах в основном окне справки (не в списке) где есть ссылки на XXXSetInteger перепутано с XXXGetInteger и аналогично Double

но точно мест не помню. мельком заметил...

 
sergeev:

пора бы определиться :) 

Спасибо, исправили.
123
Новый комментарий