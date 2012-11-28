Справочная информация в ME
Нет, такой возможности сейчас нет. Объем справочной информации по MQL5 существенно превышает объем справки по MQL4, и показывать в подвале редакторе ее будет сложно. Поэтому было принято решение о вынесении справки по MQL5 в отдельный CHM-файл.
и там ещё запятая лишяя после name
кстати, а что значит сие красивое словосочетание?
"Интеграл сообщающиеся квинтэссенция".
PS. для себя я перевёл это как "обобщённо сообщающиеся основные сущности".
Не ищите в этом смысл :)
Это была проверка встроенного спелчекера,на знание этих слов. Но по ошибке текст сохранился и оказался в справке. Неделю назад этот ляп пофиксили, в текущей справке MQL5 этого уже нет.
пора бы определиться :)
и ещё - при выборе F1 на Period(), в повляющемся окне перепутаны ссылки _Period и Period().
То есть на одно открывается другое.
И кстати в некоторых местах в основном окне справки (не в списке) где есть ссылки на XXXSetInteger перепутано с XXXGetInteger и аналогично Double
но точно мест не помню. мельком заметил...
пора бы определиться :)
