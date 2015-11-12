MetaTester 5 Agents - страница 4

shamsl22:

Исправил логин. Убрал лишний пробел. Теперь вот так отображается. Все норма? Но даже тысячные доли центов не зарабатываются. Почему так?

Начисление идет у полночь. Один раз в сутки.

Кстати PR поднимается на 15-20 если:

  • перейти на 64-битную операционную систему.
  • если не использовать эконом(экологический) режим работы  процессоров.
 
barabashkakvn:

Cloud это не машина для печатания денег :).

Если есть задачи - значит они равномерно распределяются по всем агентам в сети. Если у Вас четыре агента это не значит, что эти агенты будут загружены 24 часа в сутки.

Да я не строю планы тут миллион заработать. Но раз агентов четыре, значит и некое распределение нагрузки должно быть. А у меня по двум ядрам (агентам) вообще глухо. Потому и задал вопрос: есть ли зависимость между ядрами логическими и физическими? По идее, такой зависимости быть не должно, ибо службы (агенты) в любом случае идут в реестр винды и ищут количество процессоров. А там указывается именно их логическое количество. Но, чем черт не шутит. Потому и решил спросить. Вопрос чисто технический. 
 
Jet_Storm:
Система раздаёт задачи равномерно между активными в данный момент агентами. Со-временем перекосы почти выравниваются в личной статистике. 
 

А как можно отключить программу?

Она все время присутствует в диспетчере задач. Убивание процессов не помогает, она снова появляется.

 
shamsl22:

А как можно отключить программу?

Она все время присутствует в диспетчере задач. Убивание процессов не помогает, она снова появляется.

Если совсем отключить - то достаточно деинсталлировать программу.

А можно ввести ограничение такие:

1

(на  рисунке можно работать только в понедельник с 5-00 до 14-00)

 

2 

можно просто ограничить кол-во работающих агентов 

 

 

 
barabashkakvn:

Еще можно деинталировать и оставить только допустимое количество агентов

 
YuraZ:

Еще можно деинталировать и оставить только допустимое количество агентов

Если программу деинсталлировать - то уже никакие настройки в этой программе произвести не удастся, ибо деинсталляция - это удаление программу из операционной системы.
 
Дабы не засорять тему попробую тут спросить. Имеется несколько компьютеров с установленными агентами. Можно ли их привязать к одному аккаунту или необходимо на http://mql5.com/ создавать отдельную учетную запись для каждого компьютера?
ramaster:
Дабы не засорять тему попробую тут спросить. Имеется несколько компьютеров с установленными агентами. Можно ли их привязать к одному аккаунту или необходимо на http://mql5.com/ создавать отдельную учетную запись для каждого компьютера?

Нужно все привязывать к одному аккаунту.

В отчетах агентов на этом аккаунте вы увидите статистику по каждому агенту отдельно.

 

Приветствую всех.

Подскажите, установил MetaTester 5, но галочка "Продавать мощности моих агентов...." не активна.

Win 7 64 bit, процессор AMD Turion 64 Z-85 2 ядра. 

В чем может быть причина? 

Неужели  в базе метатестера нет этого процессора? или может библиотеки какой-то нет или в настройках винды что-то не так?

Спасибо. 

