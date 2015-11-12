MetaTester 5 Agents - страница 4
Исправил логин. Убрал лишний пробел. Теперь вот так отображается. Все норма? Но даже тысячные доли центов не зарабатываются. Почему так?
Начисление идет у полночь. Один раз в сутки.
Кстати PR поднимается на 15-20 если:
Cloud это не машина для печатания денег :).
Если есть задачи - значит они равномерно распределяются по всем агентам в сети. Если у Вас четыре агента это не значит, что эти агенты будут загружены 24 часа в сутки.
Да я не строю планы тут миллион заработать. Но раз агентов четыре, значит и некое распределение нагрузки должно быть. А у меня по двум ядрам (агентам) вообще глухо. Потому и задал вопрос: есть ли зависимость между ядрами логическими и физическими? По идее, такой зависимости быть не должно, ибо службы (агенты) в любом случае идут в реестр винды и ищут количество процессоров. А там указывается именно их логическое количество. Но, чем черт не шутит. Потому и решил спросить. Вопрос чисто технический.
А как можно отключить программу?
Она все время присутствует в диспетчере задач. Убивание процессов не помогает, она снова появляется.
Если совсем отключить - то достаточно деинсталлировать программу.
А можно ввести ограничение такие:
(на рисунке можно работать только в понедельник с 5-00 до 14-00)
можно просто ограничить кол-во работающих агентов
Дабы не засорять тему попробую тут спросить. Имеется несколько компьютеров с установленными агентами. Можно ли их привязать к одному аккаунту или необходимо на http://mql5.com/ создавать отдельную учетную запись для каждого компьютера?
Нужно все привязывать к одному аккаунту.
В отчетах агентов на этом аккаунте вы увидите статистику по каждому агенту отдельно.
Приветствую всех.
Подскажите, установил MetaTester 5, но галочка "Продавать мощности моих агентов...." не активна.
Win 7 64 bit, процессор AMD Turion 64 Z-85 2 ядра.
В чем может быть причина?
Неужели в базе метатестера нет этого процессора? или может библиотеки какой-то нет или в настройках винды что-то не так?
Спасибо.