MetaTester 5 Agents - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
shamsl22:Я правильно указал аккаунт? Это же логин для входа? Больше добавлять ничего не надо?
В Агентах все равно ничего не отображается.
Я правильно указал аккаунт? Это же логин для входа? Больше добавлять ничего не надо?
Просто складываются впечатление, что мощности не продаются.
https://cloud.mql5.com/ru/stats
https://cloud.mql5.com/ru/stats
Еще один вопрос будет к уважаемой администрации: процессор Intel Core i7-3517U (четыре потока, два реальных физических ядра). В статистике агентов указаны четыре штуки, но два из них ничего не делают. Хотя в менеджере агентов на них идет какой-то трафик (исходящего, правда, мизер), но нет ни одного прохода. Возможно ли такое, что тестер стратегий работает ТОЛЬКО с физическими ядрами? Жду уже пол дня, результат примерно тот же, что и был. Простаивающих агентов перезапускал. Заранее благодарю за ответ!
Благодарю. Не совсем то, что хотел увидеть, но все-же...
Посмотрите поиск по сайту, указав в качестве данных "Intel i5" или "Intel i7". Много информации находится с примерами значений PR у разных процессоров и систем, столько тем и обсуждений, тут всего и не перечислишь.
Кстати, еще наверняка будут интересны ответы администрации на мои вопросы (ссылка1, ссылка2):
Еще один вопрос будет к уважаемой администрации: процессор Intel Core i7-3517U (четыре потока, два реальных физических ядра). В статистике агентов указаны четыре штуки, но два из них ничего не делают. Хотя в менеджере агентов на них идет какой-то трафик (исходящего, правда, мизер), но нет ни одного прохода. Возможно ли такое, что тестер стратегий работает ТОЛЬКО с физическими ядрами? Жду уже пол дня, результат примерно тот же, что и был. Простаивающих агентов перезапускал. Заранее благодарю за ответ!
Cloud это не машина для печатания денег :).
Если есть задачи - значит они равномерно распределяются по всем агентам в сети. Если у Вас четыре агента это не значит, что эти агенты будут загружены 24 часа в сутки.
Исправил логин. Убрал лишний пробел. Теперь вот так отображается. Все норма? Но даже тысячные доли центов не зарабатываются. Почему так?
Исправил логин. Убрал лишний пробел. Теперь вот так отображается. Все норма? Но даже тысячные доли центов не зарабатываются. Почему так?