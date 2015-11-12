MetaTester 5 Agents - страница 3

shamsl22:

Я правильно указал аккаунт? Это же логин для входа? Больше добавлять ничего не надо?
Верно.
 
shamsl22:

В Агентах все равно ничего не отображается.


Просто складываются впечатление, что мощности не продаются.

Вы не правильно уазали аккаунт. Уберите пожалуйста пробел после логина.
 
А есть ли какая-то статистика (рейтинг производительности) современных ЦП. Интересно (интерес чисто спортивный), ущербные октакоры от АМД могут что-то противопоставить квадам (или квад + гипертрейдинг) от Интела?
 

https://cloud.mql5.com/ru/stats

 
Renat:

Благодарю. Не совсем то, что хотел увидеть, но все-же...
 

Еще один вопрос будет к уважаемой администрации: процессор Intel Core i7-3517U (четыре потока, два реальных физических ядра). В статистике агентов указаны четыре штуки, но два из них ничего не делают. Хотя в менеджере агентов на них идет какой-то трафик (исходящего, правда, мизер), но нет ни одного прохода. Возможно ли такое, что тестер стратегий работает ТОЛЬКО с физическими ядрами? Жду уже пол дня, результат примерно тот же, что и был. Простаивающих агентов перезапускал. Заранее благодарю за ответ!

 
Jet_Storm:
Благодарю. Не совсем то, что хотел увидеть, но все-же...

Посмотрите поиск по сайту, указав в качестве данных "Intel i5" или "Intel i7". Много информации находится с примерами значений PR у разных процессоров и систем, столько тем и обсуждений, тут всего и не перечислишь.

Кстати, еще наверняка будут интересны ответы администрации на мои вопросы (ссылка1, ссылка2):

 
Jet_Storm:

Еще один вопрос будет к уважаемой администрации: процессор Intel Core i7-3517U (четыре потока, два реальных физических ядра). В статистике агентов указаны четыре штуки, но два из них ничего не делают. Хотя в менеджере агентов на них идет какой-то трафик (исходящего, правда, мизер), но нет ни одного прохода. Возможно ли такое, что тестер стратегий работает ТОЛЬКО с физическими ядрами? Жду уже пол дня, результат примерно тот же, что и был. Простаивающих агентов перезапускал. Заранее благодарю за ответ!

Cloud это не машина для печатания денег :).

Если есть задачи - значит они равномерно распределяются по всем агентам в сети. Если у Вас четыре агента это не значит, что эти агенты будут загружены 24 часа в сутки.

 

Исправил логин. Убрал лишний пробел. Теперь вот так отображается. Все норма? Но даже тысячные доли центов не зарабатываются. Почему так?

 
shamsl22:

Исправил логин. Убрал лишний пробел. Теперь вот так отображается. Все норма? Но даже тысячные доли центов не зарабатываются. Почему так?

FAQ обычно никто не читает )
