i_logic:
Спасибо, возьму себе на заметку...
Рад, что помог. Если что надо по эксплуатации железа или разгону - обращайтесь
 
Кста, а рассчетов на видеокартах тута нету? А то три GTX480 SLI простаивают.
 
Нет. Видеокарты не участвуют в расчётах в MQL5.cloud.
 

Хотел спросить: а как рассчитывается тариф? Оплата за проходы, время или что-то другое? Есть где почитать? Заранее спасибо

 
Если PR одного ядра моего процессора составляет 226, ядер четыре, за PR = 100 получаем 0,01 USD, то на своем процессоре я зарабатываю 0,0226 * 4 = 0,09 USD/Hour или 2,17 USD/Day? Я правильно понял ФАК по оплате?
 
И еще один вопрос: у меня процессор разогнан до 5 ГГц. Автоматическая регулировка частоты выключена. Т.е. 5 ГГц величина постоянная. В описании агентов указан частота штатная (3,3 Ггц). Учитывается ли разгон при расчете PR?
 
Учитывается фактическая производительность, а описание процессора никак не учитывается.
 
Да, правильно. Это максимальная сумма при условии, что агенты будут заняти 100% времени расчетами.
 

В Агентах все равно ничего не отображается.


Я правильно указал аккаунт? Это же логин для входа? Больше добавлять ничего не надо?

Просто складываются впечатление, что мощности не продаются.

123456
