MetaTester 5 Agents - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо, возьму себе на заметку...
Кста, а рассчетов на видеокартах тута нету? А то три GTX480 SLI простаивают.
Хотел спросить: а как рассчитывается тариф? Оплата за проходы, время или что-то другое? Есть где почитать? Заранее спасибо
Хотел спросить: а как рассчитывается тариф? Оплата за проходы, время или что-то другое? Есть где почитать? Заранее спасибо
Часто задаваемые вопросы.
И еще один вопрос: у меня процессор разогнан до 5 ГГц. Автоматическая регулировка частоты выключена. Т.е. 5 ГГц величина постоянная. В описании агентов указан частота штатная (3,3 Ггц). Учитывается ли разгон при расчете PR?
Если PR одного ядра моего процессора составляет 226, ядер четыре, за PR = 100 получаем 0,01 USD, то на своем процессоре я зарабатываю 0,0226 * 4 = 0,09 USD/Hour или 2,17 USD/Day? Я правильно понял ФАК по оплате?
В Агентах все равно ничего не отображается.
Я правильно указал аккаунт? Это же логин для входа? Больше добавлять ничего не надо?
Просто складываются впечатление, что мощности не продаются.