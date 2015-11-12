MetaTester 5 Agents - страница 5
Приветствую всех.
Подскажите, установил MetaTester 5, но галочка "Продавать мощности моих агентов...." не активна.
Win 7 64 bit, процессор AMD Turion 64 Z-85 2 ядра.
В чем может быть причина?
Неужели в базе метатестера нет этого процессора? или может библиотеки какой-то нет или в настройках винды что-то не так?
Спасибо.
После скачивания инсталляционного файла Вы делали на нём правый клик мышки и "Разблокировать"?
Не нашел такого пункта в меню по правой кнопке.
У Вас есть учётная запись Skype?
"Свойства" - а потом уже будет такой пункт.
У Вас есть учётная запись Skype?
Кнопка разблокировать не помогла...
не падают задачи, "прошло времени:" нули везде пройдено тестов: 0
не падают задачи, "прошло времени:" нули везде пройдено тестов: 0
Процесс пошел, но чтобы оставлять отдельно компьютер для работы агентов это кощунство!!! актуально только, если мошность компьютера с избытком и не задействуется полностью.
С радостью бы купил вычеслительный ресурс, но....
Заюзал i7-3770k 4,3Gz он мне за сутки на молототил столько сколько облако делает за 22 бакса.... Чё это получается i7-3770k способен окупить себя менее чем за месяц? или цена на облако невероятно дорогая
У кого есть облако на хамачи с радостью присоединюсь на долго, есть что посчитать так сказать.