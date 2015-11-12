MetaTester 5 Agents - страница 5

verhniy:

Приветствую всех.

Подскажите, установил MetaTester 5, но галочка "Продавать мощности моих агентов...." не активна.

Win 7 64 bit, процессор AMD Turion 64 Z-85 2 ядра. 

В чем может быть причина? 

Неужели  в базе метатестера нет этого процессора? или может библиотеки какой-то нет или в настройках винды что-то не так?

Спасибо. 

После скачивания инсталляционного файла Вы делали на нём правый клик мышки и "Разблокировать"?
 
Не нашел такого пункта в меню по правой кнопке.
Файлы:
menu.jpg  51 kb
 
"Свойства" - а потом уже будет такой пункт. 

У Вас есть учётная запись Skype?

 
Кнопка разблокировать не помогла...
 
В таком случае может помочь только показ рабочего стола через Skype. Но, увы, Ваш профиль не заполнен :(.
 

не падают задачи, "прошло времени:" нули везде пройдено тестов: 0


 
Мало заказчиков, много агентов. У меня некоторые агенты не получали заданий несколько недель.
 

Процесс пошел, но чтобы оставлять отдельно компьютер для работы агентов это кощунство!!! актуально только, если мошность компьютера с избытком и не задействуется полностью.


 

С радостью бы купил вычеслительный ресурс, но....

Заюзал i7-3770k 4,3Gz он мне за сутки на молототил столько сколько облако делает за 22 бакса.... Чё это получается  i7-3770k способен окупить себя менее чем за месяц? или цена на облако невероятно дорогая

 

У кого есть облако на хамачи с радостью присоединюсь на долго, есть что посчитать так сказать.

 
Покажите расчет, как вы вычислили 22 бакса у себя и в облаке, пожалуйста.
