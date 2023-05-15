Как использовать все ядра видеокарты для тестирования?
Почему в MetaTrader 5 нельзя использовать в тестере вычислительные мощности видеокарты?
Ведь у центрального процессора может быть 8 ядер (а значит 16 логических процессоров),
а вот у чипа видеокарты есть например 5 120 потоковых процессоров. Думаю, разница колоссальная.
Это сильно сокращает время тестирования - в 320 раз!
Почему Metatrader 5 видит только в качестве агентов - ядра центрального процессора, а ядра карты нет?
Как можно решить этот вопрос?
Можно ли добавить через Local network farm (через сканирование домашней сети) и найти ядра видеокарты и добавить их в качестве агентов?
Или MetaTrader 5 вообще не видит ядра видеокарты и это прошлый век?
У процессора видеокарты мало команд. Он ориентирован на обработку огромных массивов информации. MetaTrader решает совсем другие задачи.
А откуда инфа, что на видеокарте быстрее делать оптимизацию?
Я полагаюсь на огромное количество ядер видеокарты.
К тому же, раз есть возможность написать советник с поддержка OpenCL который будет прогонять тесты на ядрах видеокарты - значит это действительно быстрее. Поговаривают от 70 до *** раз.
Я полагаюсь на огромное количество ядер видеокарты.
К тому же, раз есть возможность написать советник с поддержка OpenCL который будет прогонять тесты на ядрах видеокарты - значит это действительно быстрее. Поговаривают от 70 до *** раз.
Почему тогда разрабы сами не сделали, если там разница такая? Это аналогия с майнингом, с чего Вы решили, что оптимизация и майнинг похожи?
Полагаю, что такой возможности просто не было в 5 версии - поэтому решили выкрутиться через поддержка OpenCL
А возможно, чтобы зарабатывать на своем ресурсе https://cloud.mql5.com/ru - там легко можно слить несколько тысяч долларов пока тестируешь.
Во всяком случает сейчас пытаюсь выяснить через техподдержку - почему нельзя использовать видеокарту.
- cloud.mql5.com
Полагаю, что такой возможности просто не было в 5 версии - поэтому решили выкрутиться через поддержка OpenCL
А возможно, чтобы зарабатывать на своем ресурсе https://cloud.mql5.com/ru - там легко можно слить несколько тысяч долларов пока тестируешь.
Во всяком случает сейчас пытаюсь выяснить через техподдержку - почему нельзя использовать видеокарту.
Полагаю, что такой возможности просто не было в 5 версии - поэтому решили выкрутиться через поддержка OpenCL
А возможно, чтобы зарабатывать на своем ресурсе https://cloud.mql5.com/ru - там легко можно слить несколько тысяч долларов пока тестируешь.
Во всяком случает сейчас пытаюсь выяснить через техподдержку - почему нельзя использовать видеокарту.
Что за голословные заявления? Покажите доказательства.
Почему в MetaTrader 5 нельзя использовать в тестере вычислительные мощности видеокарты?
Ведь у центрального процессора может быть 8 ядер (а значит 16 логических процессоров),
а вот у чипа видеокарты есть например 5 120 потоковых процессоров. Думаю, разница колоссальная.
Это сильно сокращает время тестирования - в 320 раз!
Почему Metatrader 5 видит только в качестве агентов - ядра центрального процессора, а ядра карты нет?
Как можно решить этот вопрос?
Можно ли добавить через Local network farm (через сканирование домашней сети) и найти ядра видеокарты и добавить их в качестве агентов?
Или MetaTrader 5 вообще не видит ядра видеокарты и это прошлый век?
Прочти статью = в чем разница между ЦП и ГП
https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/products/docs/processors/cpu-vs-gpu.html
А если нужно очень много ядер в домашнем корпусе можно установить Intel® Xeon Phi (https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/series/75557/intel-xeon-phi-processors.html)
- www.intel.ru
Что за голословные заявления? Покажите доказательства.
Что за голословные заявления? Покажите доказательства.
Хорошо. Подскажите, сколько будет стоить просчитать 10 миллиардов проходов (полный перебор параметров) через вашу сеть агентов?
Я для небольшого теста положил 10$. Только нажал кнопку пуск для теста - как меня система вогнала в долги на 30$. Каким образом я стал должен больше, чем положил на счёт? А если бы я положил 300$?
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Ведь у центрального процессора может быть 8 ядер (а значит 16 логических процессоров),
а вот у чипа видеокарты есть например 5 120 потоковых процессоров. Думаю, разница колоссальная.
Это сильно сокращает время тестирования - в 320 раз!
Почему Metatrader 5 видит только в качестве агентов - ядра центрального процессора, а ядра карты нет?
Как можно решить этот вопрос?
Можно ли добавить через Local network farm (через сканирование домашней сети) и найти ядра видеокарты и добавить их в качестве агентов?
Или MetaTrader 5 вообще не видит ядра видеокарты и это прошлый век?