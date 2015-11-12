MetaTester 5 Agents
C системой начал работать недавно.
Установил программу MetaTester 5 Agents. Пытаюсь продавать мощности своих агентов. Но статистика ничего не показывает.
В MQL Cloud Network в поле аккаунт нужно прописывать логин под которым входишь на сайт? Может в этом пункте я что-то сделал не так. Прошу помочь.
LfqntДайте, пожалуйста, больше информации. Например, как в От чего зависит заработок в MQL5 Cloud Network -
- по первой картинке - агенты есть в MetaTrader 5 Strategy Tester?;
- по второй картинке - агентам попадают задачи для расчёта?;
- по третьей картинке - какой PR у агентов?
- www.mql5.com
Вы этот скриншоты просили указать?
Вы этот скриншоты просили указать?
Да. Этот.
Видно, что агентам попадают задачи. А теперь пройдите в "Профиль" - "Агенты" - вкладка "Агенты" и посмотрите, какой рейтинг (PR) у агентов?
Вообще ничего не отображается. В чем может быть проблема?
Подскажите, плз, почему ядер у меня четыре, а агентов показан всего один (кста, так же, как и в скрине в предыдущем посте)? И еще, загрузка процессора просто никакая (i5 2500K @ 5.0 Ghz). Это нормально?
Неплохо так. А чем охлаждаете, если не секрет? Мой i7 2600K выше 4.2G не гнался :(
Thermalright True Black + 2*120 Thermalright @ 1000 rpm (по обе стороны радиатора) + LiquidMetal Ultra + заклеенные боковины радиатора. Температуры выше 83С даже в Линпаке не видел. Я больше десяти лет занимаюсь разгоном. Потому знаю что, как и куда гнать...
Пока очень мало проходов для каждого агента - поэтому статистики недостаточно. Нужно подождать. Задач больше бывает днём.
