что такое неэффективность рынка - страница 8

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Igor Makanu:

эвона как Вас понесло...

с такой логикой директор АвтоВАЗ должен на ВАЗовской модели исключительно передвигаться -  как показывает практика, это не работает

к сожалению, общество так устроено, так что одни пишут и обосновывают теоретический материал, и при должном усердии пожинают лавры, ну а оборотная сторона - нецензурная брань тех кто пробует применить эти разработки на практике... включая автомобили ВАЗ 

)))

Не, это о том что теория изначально не всем дается....)))) ну а если не дается, то вывод, теория не нужна))))) И без нее можно жить хорошо))))

 
Valeriy Yastremskiy:

Не, это о том что теория изначально не всем дается....)))) ну а если не дается, то вывод, теория не нужна))))) И без нее можно жить хорошо))))

Дело не в этом) Читая форум, постоянно вспоминаю анекдот, где колхозники избравшие делегата на какой-то съезд советуют ему взять с собой табуретку с молотком) Будешь, говорят, сидеть на съезде и стучать молотком по табуретке - все вокруг болтают, а ты дело делаешь)

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TheXpert:

фтопку такого преподавателя. по крайней мере по этой тематике.

гипотеза (а не теория) эффективного рынка появилась раньше чем arima (1970), с предпосылками аж в 1900г

гипотеза потому что сразу из определения вытекает куча парадоксов, живая до сих пор потому, что никто лучше пока сформулировать не смог.

Тоже хотел написать, но ты опередил ) а ещё фтопку преподавателей, которые говорят что автокорреляция в регрессионных моделях это хорошо. Ну и вообще ф топку ведьм, которые гадают или предсказывают.
 
Dmi3:

Эффективный рынок это тот, где вся информация уже учтена в цене. Неэффективный, где не учтена.

Дарю типичную неэффективность:

Торги на срочном рынке ММВБ начинаются с 10.00, при этом часть контрактов (BR,GOLD и прочие комоды) торгуются во всем мире круглосуточно.

К 10.00 понятно, какой будет цена для контракта BR-x.xx, при этом в стакане стоят лимитные ордера с вечерней сессии, на уровнях, зачастую совершенно не соответствующих текущей цене.

Осталось немного, научиться выкупать все эти лимитки в момент открытия биржи, то есть в 10:00:00.000

Дерзайте!

Респект!!!!)))

 
vladavd:
Так вы можете сформулировать, что такое на самом деле эффективность рынка и как ее выразить количественно? 

Это когда неудачно вошёл и неудачно вышел ;)

 
 
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transcendreamer:
 

ахахах )

 
Maxim Dmitrievsky:
Тоже хотел написать, но ты опередил ) а ещё фтопку преподавателей, которые говорят что автокорреляция в регрессионных моделях это хорошо. Ну и вообще ф топку ведьм, которые гадают или предсказывают.
Вот лайк нельзя поставить жалко)

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Прежде чем рассуждать об "эффективности\неэффективности" рынка, вам бы следовало задаться вопросом, что такое "эффективность" вообще, что означает этот термин.

Пока же понимания здесь не видать...

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Грузить вас здесь формальными определениями я не буду.

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