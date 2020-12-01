что такое неэффективность рынка - страница 8
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эвона как Вас понесло...
с такой логикой директор АвтоВАЗ должен на ВАЗовской модели исключительно передвигаться - как показывает практика, это не работает
к сожалению, общество так устроено, так что одни пишут и обосновывают теоретический материал, и при должном усердии пожинают лавры, ну а оборотная сторона - нецензурная брань тех кто пробует применить эти разработки на практике... включая автомобили ВАЗ
)))
Не, это о том что теория изначально не всем дается....)))) ну а если не дается, то вывод, теория не нужна))))) И без нее можно жить хорошо))))
Не, это о том что теория изначально не всем дается....)))) ну а если не дается, то вывод, теория не нужна))))) И без нее можно жить хорошо))))
Дело не в этом) Читая форум, постоянно вспоминаю анекдот, где колхозники избравшие делегата на какой-то съезд советуют ему взять с собой табуретку с молотком) Будешь, говорят, сидеть на съезде и стучать молотком по табуретке - все вокруг болтают, а ты дело делаешь)
фтопку такого преподавателя. по крайней мере по этой тематике.
гипотеза (а не теория) эффективного рынка появилась раньше чем arima (1970), с предпосылками аж в 1900г
гипотеза потому что сразу из определения вытекает куча парадоксов, живая до сих пор потому, что никто лучше пока сформулировать не смог.
Эффективный рынок это тот, где вся информация уже учтена в цене. Неэффективный, где не учтена.
Дарю типичную неэффективность:
Торги на срочном рынке ММВБ начинаются с 10.00, при этом часть контрактов (BR,GOLD и прочие комоды) торгуются во всем мире круглосуточно.
К 10.00 понятно, какой будет цена для контракта BR-x.xx, при этом в стакане стоят лимитные ордера с вечерней сессии, на уровнях, зачастую совершенно не соответствующих текущей цене.
Осталось немного, научиться выкупать все эти лимитки в момент открытия биржи, то есть в 10:00:00.000
Дерзайте!
Респект!!!!)))
Так вы можете сформулировать, что такое на самом деле эффективность рынка и как ее выразить количественно?
Это когда неудачно вошёл и неудачно вышел ;)
ахахах )
Тоже хотел написать, но ты опередил ) а ещё фтопку преподавателей, которые говорят что автокорреляция в регрессионных моделях это хорошо. Ну и вообще ф топку ведьм, которые гадают или предсказывают.
Прежде чем рассуждать об "эффективности\неэффективности" рынка, вам бы следовало задаться вопросом, что такое "эффективность" вообще, что означает этот термин.
Пока же понимания здесь не видать...
.
Грузить вас здесь формальными определениями я не буду.