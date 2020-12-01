что такое неэффективность рынка - страница 2

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Эффективный рынок это тот, где вся информация уже учтена в цене. Неэффективный, где не учтена.

Дарю типичную неэффективность:

Торги на срочном рынке ММВБ начинаются с 10.00, при этом часть контрактов (BR,GOLD и прочие комоды) торгуются во всем мире круглосуточно.

К 10.00 понятно, какой будет цена для контракта BR-x.xx, при этом в стакане стоят лимитные ордера с вечерней сессии, на уровнях, зачастую совершенно не соответствующих текущей цене.

Осталось немного, научиться выкупать все эти лимитки в момент открытия биржи, то есть в 10:00:00.000

Дерзайте!

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
  • www.mql5.com
Приказы на проведение торговых операций оформляются ордерами. Каждый ордер имеет множество свойств для чтения, информацию по ним можно получать с помощью функций Идентификатор позиции, который ставится на ордере при его исполнении. Каждый исполненный ордер порождает сделку, которая открывает новую или изменяет уже существующую позицию...
[Удален]  

 

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Dmi3:

Эффективный рынок это тот, где вся информация уже учтена в цене. Неэффективный, где не учтена.

Дарю типичную неэффективность:

Торги на срочном рынке ММВБ начинаются с 10.00, при этом часть контрактов (BR,GOLD и прочие комоды) торгуются во всем мире круглосуточно.

К 10.00 понятно, какой будет цена для контракта BR-x.xx, при этом в стакане стоят лимитные ордера с вечерней сессии, на уровнях, зачастую совершенно не соответствующих текущей цене.

Осталось немного, научиться выкупить все эти лимитки в момент открытия биржи, то есть в 10:00.000

Дерзайте!

@Dmi3 спасибо, теперь я знаю как называется то, что я делал некоторое время на фортс :)
Dmi3
Dmi3
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Добавил тему Три вопроса для знатоков по сегодняшнему логу журнала Вопрос №1: Что это было? HD      3       10:00:31.021    HistoryBase     'RTS-9.20' 2 invalid bars removed Вопрос №2: Зачем "это" делать во время Добавил тему Ограничение на количество ордеров за единицу времени. Коллеги, существует ли на уровне платформы/брокера ограничение по...
 
IURII PAVLOV:
@Dmi3 спасибо, теперь я знаю как называется то, что я делал некоторое время на фортс :)

Так это вы умеете выкупать при открытии? Да, каких только фриков здесь нет :)

 
можно тогда сказать, что чем больше неэффективности в рынке, тем легче распознать какую-нибудь закономерность движения? 
 
Evgeny Belyaev:

Не жду, он мне не нужен оставь себе.

Так что там с Паретто и где связь с эффективным / неэффективным?

Хоть бы википедию почитал, прежде чем чушь пороть.

википедию сам читай, а также выясни для себя кем она пишется
 
Dmi3:

Эффективный рынок это тот, где вся информация уже учтена в цене. Неэффективный, где не учтена.

Да.

Короче говоря:

1. эффективный рынок - процесс без памяти (марковский). Типа винеровского процесса без сноса. На нем, как глаголят математики, заработать невозможно. 

2. неэффективный рынок - процесс с памятью (немарковский). Типа винеровского процесса со сносом. Ну, типа y=A*t+B, где В - интегрированный белый шум, а А*t -снос (дрифт, тренд).

 
Renat Akhtyamov:
википедию сам читай, а также выясни для себя кем она пишется

Мне то это зачем, я граллей не ищу.

[Удален]  
Alexander_K:

Да.

Короче говоря:

1. эффективный рынок - процесс без памяти (марковский). Типа винеровского процесса без сноса. На нем, как глаголят математики, заработать невозможно. 

2. неэффективный рынок - процесс с памятью (немарковский). Типа винеровского процесса со сносом. Ну, типа y=A*t+B, где В - интегрированный белый шум, а А*t -снос (дрифт, тренд).

В этой чушью, в свою ветку к адептам 
 
Alexander_K:

Да.

Короче говоря:

1. эффективный рынок - процесс без памяти (марковский). Типа винеровского процесса без сноса. На нем, как глаголят математики, заработать невозможно. 

2. неэффективный рынок - процесс с памятью (немарковский). Типа винеровского процесса со сносом. Ну, типа y=A*t+B, где В - интегрированный белый шум, а А*t -снос (дрифт, тренд).

на этом рынке так

lot*dY*tv

и все

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