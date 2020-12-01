что такое неэффективность рынка - страница 2
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Эффективный рынок это тот, где вся информация уже учтена в цене. Неэффективный, где не учтена.
Дарю типичную неэффективность:
Торги на срочном рынке ММВБ начинаются с 10.00, при этом часть контрактов (BR,GOLD и прочие комоды) торгуются во всем мире круглосуточно.
К 10.00 понятно, какой будет цена для контракта BR-x.xx, при этом в стакане стоят лимитные ордера с вечерней сессии, на уровнях, зачастую совершенно не соответствующих текущей цене.
Осталось немного, научиться выкупать все эти лимитки в момент открытия биржи, то есть в 10:00:00.000
Дерзайте!
.
Эффективный рынок это тот, где вся информация уже учтена в цене. Неэффективный, где не учтена.
Дарю типичную неэффективность:
Торги на срочном рынке ММВБ начинаются с 10.00, при этом часть контрактов (BR,GOLD и прочие комоды) торгуются во всем мире круглосуточно.
К 10.00 понятно, какой будет цена для контракта BR-x.xx, при этом в стакане стоят лимитные ордера с вечерней сессии, на уровнях, зачастую совершенно не соответствующих текущей цене.
Осталось немного, научиться выкупить все эти лимитки в момент открытия биржи, то есть в 10:00.000
Дерзайте!
@Dmi3 спасибо, теперь я знаю как называется то, что я делал некоторое время на фортс :)
Так это вы умеете выкупать при открытии? Да, каких только фриков здесь нет :)
Не жду, он мне не нужен оставь себе.
Так что там с Паретто и где связь с эффективным / неэффективным?
Хоть бы википедию почитал, прежде чем чушь пороть.
Эффективный рынок это тот, где вся информация уже учтена в цене. Неэффективный, где не учтена.
Да.
Короче говоря:
1. эффективный рынок - процесс без памяти (марковский). Типа винеровского процесса без сноса. На нем, как глаголят математики, заработать невозможно.
2. неэффективный рынок - процесс с памятью (немарковский). Типа винеровского процесса со сносом. Ну, типа y=A*t+B, где В - интегрированный белый шум, а А*t -снос (дрифт, тренд).
википедию сам читай, а также выясни для себя кем она пишется
Мне то это зачем, я граллей не ищу.
Да.
Короче говоря:
1. эффективный рынок - процесс без памяти (марковский). Типа винеровского процесса без сноса. На нем, как глаголят математики, заработать невозможно.
2. неэффективный рынок - процесс с памятью (немарковский). Типа винеровского процесса со сносом. Ну, типа y=A*t+B, где В - интегрированный белый шум, а А*t -снос (дрифт, тренд).
Да.
Короче говоря:
1. эффективный рынок - процесс без памяти (марковский). Типа винеровского процесса без сноса. На нем, как глаголят математики, заработать невозможно.
2. неэффективный рынок - процесс с памятью (немарковский). Типа винеровского процесса со сносом. Ну, типа y=A*t+B, где В - интегрированный белый шум, а А*t -снос (дрифт, тренд).
на этом рынке так
lot*dY*tv
и все