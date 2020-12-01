что такое неэффективность рынка - страница 5
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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Забудьте про случайные котировки
Олег avtomat, 2012.07.16 08:55
Вот теперь прочти ещё раз это, с позволения сказать, "определение" "эффективного рынка", и задумайся, что определяет такое "определение"?
Кем введено это "определение"? Для кого оно распространяется?
Такое "определение" не просто пустышка, и не просто глупость, -- это целенаправленное введение в заблуждение!
Да будьте вы критичны, в конце концов. Не воспринимайте бездумно, на веру, бредятину от "эконометрикс", вбиваемую в мозги...
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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Забудьте про случайные котировки
Олег avtomat, 2012.07.16 09:59
что ж тебя заносит всё не туда... при чём тут ненависть... ты о чём речь ведёшь?
Но как эконометрист ты должен знать о существовании такой амерской книжки-библии под названием "Эконометрикс". Вот о ней то я и говорю. Оттуда исходят все эти бредни о "неэффективности рынка".
А вот если бы ты вышел из корридора своего эконометрического, да поинтересовался, как расчитывается эффективность в технике, то и увидел бы всю несостоятельность таких вот "определений" от "Эконометрикс".
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
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Олег avtomat, 2013.12.17 18:50
А можно ли формально выразить эту самую эффективность рынка? Как вы её определяете? Формулу расчёта подскажете?
Если формально выразить можно, тогда приобретёт смысл и предположение о неэффективности в смысле некоторой числовой характеристики.
Если формально выразить нельзя, тогда эта гипотеза не более,чем пшик, никакой практической пользы не имеющий.
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Более того, я полагаю, что этот "пшик" введен в обращение для дезориентации -- в этом его истинное практическое назначение.
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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Забудьте про случайные котировки
Олег avtomat, 2012.07.17 19:42
В том то и дело, Алексей, что здесь (в такого рода "определениях") наблюдается явная подмена понятий, как в кривом зеркале.
Категория эффективности имеет большое теоретическое и практическое значение - этой областью занимается общая теория систем, есть такое направление. Так вот, зная что к чему в этой области, мне хорошо видна несуразность и переворачивание с ног на голову в вотчине "рыночной эффективности/неэффективности"
Вот фаа на меня обиделся, почему-то воспринял мою критику таких определений как нападки на него лично, а зря.
Одним из главних его аргументов в поддержку этих "рыночных чудес" является такой: "1000000 трейдеров во всём мире пользуются, значит это правильно".
Что можно сказать по этому поводу...
Стадо баранов в 1000 голов, ведомое пастырем на убой, идёт... и каждый из них, наверное, мыслит также "1000 моих собратьев идёт, значит так надо, а если у меня возникли какие-то сомненья, то я не могу быть правым, поскольку все идут, а значит правильно идут".... Это одна сторона медали, так сказать, одна правда. Но есть и другая сторона медали, другая правда -- правда пастыря, ведущего баранов на убой, у него своя целесообразность.
Так вот, к чему это я... А к тому, что подобные "определения-перевёртыши", наверное, не случайно оказались перевёртышами....
Ну, думаю, разумному достаточно.
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Эффективно сказано, хоть и давно. Похвально.
А можно ли формально выразить эту самую эффективность рынка? Как вы её определяете? Формулу расчёта подскажете?
Если формально выразить можно, тогда приобретёт смысл и предположение о неэффективности в смысле некоторой числовой характеристики.
Если формально выразить нельзя, тогда эта гипотеза не более,чем пшик, никакой практической пользы не имеющий.
Вот здесь дается очень понятное общее определение: https://www.mql5.com/ru/articles/8231
Далее для упрощения и понимания, нужно рассмотреть граничные варианты формы ценового ряда. Для графика цены возможны два противоположных варианта развития событий — линейный бесконечный тренд и синусоида. Было бы удобно, если бы график был в форме синусоиды, все бы знали когда покупать и продавать актив. Так же было бы удобно, если бы график был линейно восходящий, тогда очевидно, что продавать не нужно, нужно постоянно покупать, и останешься в прибыли. Но такие формы графика невозможны по причине того, что на максимумах не будет покупателей, а на минимумах не будет продавцов. На рисунке 1, показан гипотетический пример ситуации, когда график цен синусоидальный, и пример стакана цен для него.
Как видно на рисунке 4, если график цен будет синусоидальный, то при приближении к минимуму в стакане цен не будет желающих продать актив, ведь всем известно, что ниже цена уже не пойдет, но все будут хотеть купить такой актив при приближении к минимуму. Покупатели по рынку будут, но так как желающих продавать актив не будет, то сделки совершаться не будут, и цена не сможет двигаться по такой траектории. Начнется поиск равновесной цены, при которой и у покупателей будет желание покупать, и у продавцов желание продавать.
Аналогичная ситуация возникнет и для случая, если график цены будет линейно восходящим. Так как все знают, что цена на актив все время растет, то никто его не будет продавать, а если актив никто не продает, то и купить никто не сможет, а значит такой график цен тоже невозможен. Из этого следует, что для того, чтобы существовал график цен, покупатели должны покупать, а продавцы продавать. То есть кто-то всегда должен ошибаться с определением своей выгоды. Но так как каждый участник стремится максимизировать свою выгоду и по своей воле ошибаться не хочет, то график должен иметь максимально не очевидную форму, он должен быть сложнее синусоиды и сложнее линейно восходящего.
График цен на эффективном рынке должен занимать максимально промежуточное положение между линейным и синусоидальным. Должен иметь структуру достаточно сложную, при которой выгода будет максимально не очевидна как покупателям, так и продавцам. Синусоидальный график и линейный характеризуются низкой энтропией. Для того, чтобы совершались сделки, энтропия должна быть больше. Чем больше участников на рынке и чем они "умнее", тем сильнее график цены будет стремиться к состоянию максимальной энтропии.
Если брать энтропию Шеннона, то она принимает максимальное значение на равномерном распределении. У нас процесс не равномерный, а больше похож на нормальный. Но нормальное распределение можно получить из равномерного и наоборот, тем более мы используем блоки с фиксированным размером шага. Другими словами, максимальной энтропией обладает процесс, у которого нет никаких закономерностей, вероятность смены направления каждого следующего движения равна 50%. Но наш анализ показывает, что у рыночного графика вероятность смены направления отлична от 50%, значит имеется память и энтропия не максимальна.
Важно, что рынок будет стремиться к максимальной энтропии, но достигнет этого состояния только тогда, когда станет бесконечное число участников (очень высокая ликвидность) или они будут бесконечно "умны". Под термином "умный" я понимаю способность выявлять сложные закономерности. Чем более сложные и не очевидные закономерности способен выявить участник, тем он "умнее". Бесконечно "умный" участник способен выявлять и эксплуатировать абсолютно все закономерности. Условие (или бесконечно много участников, или они бесконечно умны) стоит потому, что бесконечное число участников будут обладать бесконечной вычислительной способностью, даже будучи не очень "умными" смогут выявить все закономерности методом перебора.
Данная гипотеза объясняет, почему графики цен на финансовые инструменты становятся сложнее. Если в начале 20-го века можно было получить прибыль, торгуя от среднего, то с развитием алготрейдинга участники становятся "умнее", закономерности становятся сложнее, энтропия растет, на рынке становится сложнее зарабатывать. Что значит: участники становятся "умнее"? У них растет вычислительная мощность, скорость принятия решений, способность быстрее и точнее определять свою выгоду и способность находить все более сложные закономерности, пусть даже методом перебора.
Ребята, ну что сказать. Я идиот ='(
Не знаю пока, ничего не знаю. Я еще не видел.
Вот здесь дается очень понятное общее определение: https://www.mql5.com/ru/articles/8231
Надеюсь, все понимают, как эта "теория" далека от практики?...
Примерно так же, как наши депутаты далеки от народа, когда с умным видом рассуждают о том, как прожить на 3 тыс. в месяц...
Вот здесь дается очень понятное общее определение: https://www.mql5.com/ru/articles/8231
Где здесь "очень понятное общее определение" эффективности рынка ??? Его здесь нет.
Вот здесь дается очень понятное общее определение: https://www.mql5.com/ru/articles/8231
классное объяснение. ввели новый термин. К закономерностям, неэффективностям добавилась еще энтропия.
Кто-то латунь из демонтированных манометров сдаёт - тоже использование неэффективности рынка)
это пасхалка на это сообщение?))